Klimat och biologisk mångfald har blivit kärnan i storföretagens hållbarhetsstrategier. Men de människor som driver leverantörskedjorna får sällan samma uppmärksamhet. Det visar en studie från World Resources Institute, WRI, där mer än 1 000 hållbarhetsmål från närmare 700 multinationella bolag har granskats.
Storföretag blundar för arbetsvillkor i leverantörsledet
SOCIAL HÅLLBARHET Endast tre procent av världens största bolag har mål för att förbättra arbetsvillkoren eller investera i arbetstagares kompetens, enligt en ny rapport. Samtidigt skärps EU:s krav på social hållbarhet.
Foto: Adobe stock.
Bara 12 procent av företagen har mål som rör människor i leverantörsledet. Endast tre procent adresserar arbetsvillkor eller satsningar på kompetensutveckling.
