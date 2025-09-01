Storföretag blundar för arbetsvillkor i leverantörsledet

SOCIAL HÅLLBARHET Endast tre procent av världens största bolag har mål för att förbättra arbetsvillkoren eller investera i arbetstagares kompetens, enligt en ny rapport. Samtidigt skärps EU:s krav på social hållbarhet.

Foto: Adobe stock.

Klimat och biologisk mångfald har blivit kärnan i storföretagens hållbarhetsstrategier. Men de människor som driver leverantörskedjorna får sällan samma uppmärksamhet. Det visar en studie från World Resources Institute, WRI, där mer än 1 000 hållbarhetsmål från närmare 700 multinationella bolag har granskats.

Bara 12 procent av företagen har mål som rör människor i leverantörsledet. Endast tre procent adresserar arbetsvillkor eller satsningar på kompetensutveckling.

Hållbar utveckling Juridik & Politik
publicerad 1 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

