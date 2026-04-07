Rickard Nordin (C): ”Avgörande verktyg” – kräver besked om Miljömålsberedningen

Politik Centerpartiets Rickard Nordin beskriver Miljömålsberedningen som avgörande för att hålla ihop klimatpolitiken. Nu efterlyser han besked från regeringen – och varnar för konsekvenserna om arbetet tappar fart.

Rickard Nordin (C) har lämnat in en skriftlig fråga till arbetsmarknadsminister och vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz (L) om Miljömålsberedningens framtid. Han vill veta om regeringen avser att ge beredningen ett nytt uppdrag och om det i så fall kommer att ske i samråd med samtliga riksdagspartier.

Miljömålsberedningen har under lång tid varit en central del av svensk miljö- och klimatpolitik. Genom att samla företrädare för alla riksdagspartier har den bidragit till långsiktiga överenskommelser över blockgränserna. Enligt Rickard Nordin har detta varit avgörande för att få fram centrala beslut.

– Det har ju varit ett helt avgörande verktyg, vi har ju satt klimatmålen, säger Rickard Nordin till Miljö & Utveckling.

Han beskriver beredningen som ett forum där partier kan arbeta mer fördjupat än i den dagliga politiken, vilket skapar bättre förutsättningar för samsyn.

– Det är ett sätt så att partierna kan sätta sig ner vid sidan av det ordinarie arbetet. Då kan man fördjupa sig och det gör att vi alla får samma kunskapsbas.

Frågan om beredningens framtid aktualiseras i ett läge där klimatpolitiken beskrivs som mer polariserad än tidigare. Enligt Rickard Nordin fyller Miljömålsberedningen en särskild funktion i ett sådant politiskt klimat.

– Det är ett andrum från den här polariserade politiken där vi faktiskt kan komma överens om viktiga saker.

Han pekar på flera områden som han anser bör stå i fokus för ett eventuellt nytt uppdrag. Bland annat lyfter han övergödning, biologisk mångfald och olika vattenfrågor, såsom dricksvatten och grundvattennivåer.

– Det finns mängder av sådana saker som inte nödvändigtvis är partipolitik, utan som bara behöver lösas, helt enkelt.

Samtidigt pågår annat arbete inom miljöpolitiken. Regeringen beslutade den 2 april om nya tilläggsdirektiv till Miljötillståndsutredningen. Uppdraget innebär bland annat att utreda om fler typer av miljöärenden bör flyttas till en ny miljöprövningsmyndighet, i syfte att göra prövningen mer effektiv och förutsebar.

Miljötillståndsutredningen tillsattes i juni 2023 och har sedan dess lämnat ett huvudbetänkande och flera delbetänkanden. Med de nya direktiven förlängs utredningstiden till den 15 december i år. Den nya miljöprövningsmyndigheten planeras inleda sin verksamhet under 2027 och ska initialt ta över vissa tillståndsprövningar från länsstyrelserna, och senare även uppgifter från mark- och miljödomstolarna.

Rickard Nordin menar att det fortfarande finns möjligheter att nå bred politisk enighet i klimatfrågor, trots ökade motsättningar.

– Jag tror ändå det finns en möjlighet, säger han, och pekar på tryck från både forskning och näringsliv som drivkrafter i klimatpolitiken.

Den skriftliga frågan lämnades in den 2 april och ska besvaras senast den 8 april.

Politik
publicerad 7 april 2026
av Ellen Sundström

