EU:s nya koldioxidtull har lett till att europeiska kunder snabbt avbryter beställningar av ukrainskt stål, enligt branschföreträdare, skriver tidningen Politico. Mekanismen, Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, infördes i januari och innebär att importörer måste betala en avgift baserad på utsläppen från produktionen av varor som stål. Syftet är att minska koldioxidutsläpp globalt och skapa mer rättvisa konkurrensvillkor mellan europeiska och utländska producenter.
CBAM slår hårt mot Ukrainas stålexport
Dagens M&U EU:s nya koldioxidtull har snabbt lett till avbrutna beställningar från europeiska kunder för ukrainskt stål. Branschen varnar för förlorade jobb och försämrad konkurrenskraft i en redan krigsutsatt industri.
Konsekvenserna för Ukraina har dock varit omedelbara. Mauro Longobardo, vd för det ukrainska stålbolaget ArcelorMittal Kryvyi Rih, uppger att bolaget i praktiken förlorade sin europeiska marknad när kunder informerades om de nya avgifterna. Enligt Mauro Longobardo avbröts beställningar motsvarande omkring 300 000 ton stål under årets första kvartal, efter att kostnaderna ökat med mellan 60 och 90 dollar per ton. Följden har blivit att en av företagets anläggningar stängts, samtidigt som minst 3 400 arbetstillfällen gått förlorade.
Stålindustrin är en central del av Ukrainas ekonomi och stod för exportintäkter på nära 4 miljarder dollar 2023, enligt Världsbanken. EU utgör den viktigaste marknaden för ukrainskt stål, där Polen ensamt står för ungefär en tredjedel av exporten. När denna efterfrågan minskar uppstår ett svårt läge, eftersom alternativa marknader hittills inte kunnat kompensera bortfallet.
Även Ukrainas största gruv- och stålföretag Metinvest uppger att CBAM försvårar situationen ytterligare. Enligt bolaget verkar mekanismen i praktiken också som ett skydd för europeisk industri, trots sitt klimatpolitiska syfte. Samtidigt arbetar ukrainska producenter under betydligt svårare förhållanden än sina europeiska konkurrenter, med återkommande attacker, störningar i energiförsörjningen och brist på arbetskraft till följd av kriget med Ryssland.
Från europeiskt håll har reformen däremot fått stöd från stål- och cementindustrin, som länge argumenterat för åtgärder mot så kallad koldioxidläckage, där produktion flyttas till länder med svagare klimatregler. CBAM kompletterar EU:s system för handel med utsläppsrätter och är en central del i unionens klimatstrategi.
Ukrainska företag efterlyser nu tillfälliga undantag eller särskilda stödmekanismer för att kunna anpassa sig till de nya reglerna. Metinvest har föreslagit att intäkter från koldioxidtullarna skulle kunna återinvesteras i modernisering av Ukrainas industri, vilket både skulle minska utsläppen och stärka integrationen med EU:s marknad.