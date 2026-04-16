CBAM slår hårt mot Ukrainas stålexport

Stålindustrin är en central del av Ukrainas ekonomi och stod för exportintäkter på nära 4 miljarder dollar 2023, enligt Världsbanken. EU utgör den viktigaste marknaden för ukrainskt stål, där Polen ensamt står för ungefär en tredjedel av exporten. När denna efterfrågan minskar uppstår ett svårt läge, eftersom alternativa marknader hittills inte kunnat kompensera bortfallet.

Även Ukrainas största gruv- och stålföretag Metinvest uppger att CBAM försvårar situationen ytterligare. Enligt bolaget verkar mekanismen i praktiken också som ett skydd för europeisk industri, trots sitt klimatpolitiska syfte. Samtidigt arbetar ukrainska producenter under betydligt svårare förhållanden än sina europeiska konkurrenter, med återkommande attacker, störningar i energiförsörjningen och brist på arbetskraft till följd av kriget med Ryssland.

Från europeiskt håll har reformen däremot fått stöd från stål- och cementindustrin, som länge argumenterat för åtgärder mot så kallad koldioxidläckage, där produktion flyttas till länder med svagare klimatregler. CBAM kompletterar EU:s system för handel med utsläppsrätter och är en central del i unionens klimatstrategi.

Ukrainska företag efterlyser nu tillfälliga undantag eller särskilda stödmekanismer för att kunna anpassa sig till de nya reglerna. Metinvest har föreslagit att intäkter från koldioxidtullarna skulle kunna återinvesteras i modernisering av Ukrainas industri, vilket både skulle minska utsläppen och stärka integrationen med EU:s marknad.