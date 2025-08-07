Storbritannien utreder lag mot tvångsarbete – medan EU sänker ambitionerna

Förslagen inkluderar ett importförbud mot varor som misstänks vara tillverkade under tvång, krav på obligatorisk due diligence och möjligheten att hålla företag civilrättsligt ansvariga om de inte agerar. Kommittén vill också skärpa den befintliga Modern Slavery Act, bland annat genom att ta bort möjligheten för företag att rapportera att de inte vidtagit några åtgärder. Ett nytt statligt center föreslås också för att ge stöd till företag i deras granskning av leverantörsled.

Förslaget kommer samtidigt som EU ser ut att försvaga sitt eget direktiv om företags hållbarhetsansvar, CSDDD. Det har väckt oro bland både experter och politiker, som varnar för att olika regelverk i EU och Storbritannien kan skapa osäkerhet för företag som verkar i båda regionerna.