Storbritannien kan bli nästa land att införa hårdare lagar mot tvångsarbete i globala leveranskedjor. I en ny rapport föreslår Storbritanniens parlamentariska människorättskommitté att företag ska bli skyldiga att förebygga tvångsarbete i sina leverantörskedjor.
Storbritannien utreder lag mot tvångsarbete – medan EU sänker ambitionerna
Social hållbarhet Medan EU:s direktiv om företags hållbarhetsansvar, CSDDD, försvagas, överväger Storbritannien att införa tvingande regler för företag. Ett nytt förslag innehåller importförbud, obligatorisk due diligence och civilrättsligt ansvar för att stoppa tvångsarbete i leveranskedjor.
Förslagen inkluderar ett importförbud mot varor som misstänks vara tillverkade under tvång, krav på obligatorisk due diligence och möjligheten att hålla företag civilrättsligt ansvariga om de inte agerar. Kommittén vill också skärpa den befintliga Modern Slavery Act, bland annat genom att ta bort möjligheten för företag att rapportera att de inte vidtagit några åtgärder. Ett nytt statligt center föreslås också för att ge stöd till företag i deras granskning av leverantörsled.
Förslaget kommer samtidigt som EU ser ut att försvaga sitt eget direktiv om företags hållbarhetsansvar, CSDDD. Det har väckt oro bland både experter och politiker, som varnar för att olika regelverk i EU och Storbritannien kan skapa osäkerhet för företag som verkar i båda regionerna.