Att ställa om fordonsflottan till el eller expandera en verksamhet kan innebära ett betydligt större elbehov. Men för företag som tidigare varit mindre beroende av el innebär förändringen också nya ekonomiska risker. Det menar David Ringmar, partner på PwC Sverige och ansvarig för affärsrådgivning inom ESG, energi och infrastruktur.

Han pekar på att företag som går från fossila bränslen till el inte bara behöver planera för nya investeringar, utan också sätta sig in i hur en annan energimarknad fungerar.

– El konsumeras per millisekund och elmarknadens pris går mycket snabbare upp och ner än vad andra bränslemarknaders priser gör, säger han till Miljö & Utveckling.

Enligt David Ringmar behöver företag därför göra elförsörjningen till en strategisk och långsiktig fråga. Det handlar bland annat om att ta ställning till hur företaget ska köpa in sin el och vilka investeringar som kan minska känsligheten för prissvängningar. Att teckna elavtal med fast pris eller investera i batterilagring är två alternativ som han lyfter fram.

Riskerar höga kostnader

Även företag som inte räknar med att öka sin elanvändning behöver enligt David Ringmar fundera över hur variationer i elpriset påverkar verksamheten.

Som exempel hänvisar han till rapportering om verksamheter i Skåne som behövt stänga av sina ugnar till följd av höga elpriser. För företag som ökar sin elanvändning blir exponeringen mot elmarknaden ännu större.

– Det kan bli jättedyrt. Det är väl det som är enkla svaret.

David Ringmar rekommenderar att företag involverar olika delar av verksamheten i energiplaneringen. Utöver att kartlägga det långsiktiga elbehovet behöver företagen enligt honom bedöma hur stora variationer i elkostnaderna de klarar av.

Han drar en parallell till hur privatpersoner hanterar sina bostadslån.

– Där tänker ju privatpersoner igenom, kanske med hjälp av sin bank, att men du borde nog binda hälften av ditt lån för att klara av det, så att inte du hamnar i likviditetsproblem och liknande. Och jag tänker att det är lite samma sak här.

Ta dialogen med elnätsägaren

En annan fråga är om elnätet har tillräcklig kapacitet för att möta verksamhetens framtida effektbehov. För företag som expanderar kan utbyggnaden av elnätet bli en begränsande faktor, enligt David Ringmar.

Han rekommenderar därför företag att föra en dialog med elnätsägaren för att få en bild av hur mycket effekt som kan levereras och när. Om elnätets kapacitet inte räcker till kan egen elproduktion eller batterilagring vara alternativ att undersöka.

– Man måste jobba med frågan mycket mer än att bara så att säga gå och vänta på att man ska få en elnätuppkoppling.

Vilka åtgärder som behövs beror också på vilka risker företaget behöver hantera. För verksamheter som inte klarar av ett elavbrott, exempelvis sjukhus, lyfter David Ringmar behovet av reservsystem. I andra verksamheter kan den största utmaningen vara kostnaden för att använda el vid vissa tidpunkter, snarare än den fysiska tillgången till el.

Behöver förstå den nya marknaden

David Ringmar bedömer att de flesta företag redan har en uppfattning om vilka förändringar i verksamheten som kommer att leda till ett ökat elbehov. Det kan exempelvis handla om ett åkeri som investerar i eldrivna lastbilar eller ett företag som planerar att expandera.

Det som han däremot tror att många företag underskattar är hur mycket deras förutsättningar förändras när de blir mer beroende av el, menar han.

– Jag tror det man inte har koll på, det är just att elmarknaden har en helt annan dynamik både i tid och i prissvängningar än vad många andra bränslemarknader har.

Hans råd är därför att företag avsätter tid för att förstå hur elmarknaden fungerar och hur verksamheten kan skyddas mot ekonomiska konsekvenser som den inte klarar av att hantera.