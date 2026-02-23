Så ska social hållbarhet stärkas genom lyssnande ledarskap

Social hållbarhet Social hållbarhet i arbetslivet kan stärkas genom ett ledarskap som tränar förmågan att lyssna, fånga upp tidiga signaler på stress och skapa psykologisk trygghet i vardagen. Det handlar om konkreta arbetssätt som gör det lättare att föra öppna samtal och agera i tid, enligt en ny utbildning.

Så ska social hållbarhet stärkas genom lyssnande ledarskap

Kicks och Tjejzonen har under året som gått genomfört en utbildning i lyssnande ledarskap för Kicks butikschefer. Satsningen beskrivs som en del av Kicks arbete med social hållbarhet och syftar till att stärka ledarskapet genom verktyg för en mer närvarande, trygg och lyhörd arbetsmiljö. Utbildningen bygger på Tjejzonens lyssna-metod och kombinerar praktiska övningar med kunskap om psykisk hälsa.

Amanda Oxell, chef för samhällsförändring och samverkan på Tjejzonen, beskriver varför lyssnande är av stor betydelse i organisationer.

Kommunikation social hållbarhet
publicerad 23 februari 2026
av Carolina Högling

