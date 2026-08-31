Svensk Handel om PPWR: ”Det blev en kalldusch”

– Det blev en kalldusch för småföretagen när PPWR trädde i kraft, säger Natali Qvarfort, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

För mindre företag blir regelarbetet särskilt påtagligt eftersom samma personer ofta behöver hantera både den löpande verksamheten och de nya kraven, medan större företag kan avsätta särskilda resurser.

– De som har stora resurser, egna bolagsjurister och hållbarhetsansvariga kan hantera det här på ett annat sätt genom att allokera personal och resurser för att ta reda på vad som gäller och ha lite framförhållning, säger hon.

Natali Qvarfort pekar på den administration som följer med producentansvaret vid försäljning till andra EU-länder. Företag som säljer direkt till slutanvändare i andra medlemsländer kan behöva registrera sig som producent i respektive land. Avgifter och nationella krav kan samtidigt skilja sig åt.

– Det absolut mest betungande är att det inte finns en centraliserad enhet att vända sig till. Vill man skicka till Frankrike behöver man ha koll på vad som gäller där. Förpackningsavgifterna varierar mellan medlemsländerna och det finns också nationella särkrav.

Hon ser framför allt en risk för att regelbördan gör små företags försäljning till andra EU-länder mindre lönsam, särskilt när volymerna är små.

– Konsekvensen blir antagligen att man antingen lägger ner eller slutar exportera. Vi har lokala företag som är familjeägda och har funnits i generationer och som helt enkelt inte klarar den här regelbördan, säger hon.

Befarar minskat utbud

Natali Qvarfort ser också en risk för att regelbördan påverkar konkurrensen. Om mindre europeiska företag minskar sin gränsöverskridande försäljning kan utbudet inom EU minska.

Hon pekar särskilt på konkurrensen från handelsplattformar utanför EU. Farhågan är att ett minskat utbud från mindre europeiska handlare kan styra mer konsumtion mot aktörer utanför unionen.

– Småföretagen är de som har en lite annan bredd i utbudet. Minskar det utbudet inom EU driver det handeln till andra länder som kan konkurrera med utbudet på ett annat sätt. Det tycker vi vore väldigt olyckligt.

Natali Qvarfort hade hellre sett att EU i större utsträckning styrde utvecklingen genom ekonomiska incitament kopplade till förpackningar än genom detaljerade krav.

– Vi hade gärna sett att man arbetade mer med incitament genom förpackningsavgifter, snarare än den detaljreglering som det har blivit.

Rådet: Börja titta på 2030

PPWR införs stegvis och ytterligare krav kommer under de kommande åren. Natali Qvarforts råd till mindre företag är därför att inte begränsa arbetet till de regler som gäller i dag.

– Att blicka mot 2030 är jätteviktigt. Vad är det som kommer och vilka lösningar skulle kunna passa den egna verksamheten? Information är en väldigt viktig resurs både för att kunna påverka och för att kunna ställa om, säger Natali Qvarfort.