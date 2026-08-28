EU:s nya förordning om förpackningar och förpackningsavfall, PPWR, innebär att företag som säljer direkt till kunder i andra EU-länder behöver hantera producentansvaret i respektive land. Smyckesföretaget Jonna Jinton har åtta anställda och säljer till kunder i hela EU. Omkring 43 procent av företagets försäljning går till EU-länder, men volymerna varierar mellan marknaderna. Till vissa länder skickas bara ett fåtal paket per år.
Förpackningsreglerna pressar småföretaget: ”Det är inte lönsamt”
EU
Kostnader för registrering och en växande administration. För smyckesföretaget Jonna Jinton kan EU:s nya förpackningsregler innebära att försäljningen till flera EU-länder upphör.
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Filip Jinton, financial manager på Jonna Jinton, menar att reglerna blir särskilt betungande för små företag.
– Reglerna är inte anpassade för små bolag. Du har samma villkor oavsett om du är H&M eller en keramiker som säljer 40 muggar om året till några EU-länder. Om vi tänker på hur mycket förpackningsmaterial vi sätter på den europeiska marknaden jämfört med storbolagen är vi ett sandkorn i Sahara. Att alla ska ha samma villkor är inte bra.
För Jonna Jinton betyder EU:s nya regler bland annat registrering, rapportering och anslutning till producentansvarssystem i flera medlemsländer. Företaget behöver också anlita ett behörigt ombud i de länder där det krävs.
– Det är otroligt kostsamt och egentligen helt omöjligt som liten företagare att hinna med administrationen, säger Filip Jinton.
Enligt honom skulle enbart portalerna för rapporteringen kosta drygt 16 000 euro om företaget registrerar sig på samtliga marknader. Därutöver räknar han med kostnader för bland annat teknisk rådgivning.
– Första året tror vi att det här kommer att kosta oss en kvarts miljon kronor om vi ska registrera oss i varje land.
Kan minska antalet marknader
För Jonna Jinton blir frågan särskilt aktuell på marknader där företaget säljer få paket.
– Det kommer inte vara lönsamt att registrera sig i länder där vi kanske säljer mindre än 50 paket varje år. Administrationen och kostnaden för att ens få sälja kommer att vara högre än vad vi tjänar.
Företaget säljer i dag till samtliga 27 EU-länder. Om kostnaderna och administrationen består räknar Filip Jinton med att företaget kan behöva minska antalet marknader till omkring tio.
– Om det fortsätter se ut så här kommer vi nog sälja till tio EU-länder i stället för 27. Om man summerar det blir det säkert två miljoner kronor i inkomstbortfall som vi väljer bort för att det är för tungt administrativt och för dyrt.
Filip Jinton bedömer att intäktsbortfallet kan innebära att företaget behöver säga upp en eller två personer.
Vill se en gemensam EU-portal
Filip Jinton jämför med momsredovisningen vid gränsöverskridande e-handel, där företaget kan redovisa försäljning till flera medlemsländer via en portal. Han vill se en liknande lösning för rapporteringen av förpackningar.
– En gemensam portal skulle behövas för att det ska fungera och kunna bli hanterligt. Sedan måste det finnas någon form av förenklingsregler för småbolag.