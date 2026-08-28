Förpackningsreglerna pressar småföretaget: ”Det är inte lönsamt”

– Reglerna är inte anpassade för små bolag. Du har samma villkor oavsett om du är H&M eller en keramiker som säljer 40 muggar om året till några EU-länder. Om vi tänker på hur mycket förpackningsmaterial vi sätter på den europeiska marknaden jämfört med storbolagen är vi ett sandkorn i Sahara. Att alla ska ha samma villkor är inte bra.

För Jonna Jinton betyder EU:s nya regler bland annat registrering, rapportering och anslutning till producentansvarssystem i flera medlemsländer. Företaget behöver också anlita ett behörigt ombud i de länder där det krävs.

– Det är otroligt kostsamt och egentligen helt omöjligt som liten företagare att hinna med administrationen, säger Filip Jinton.

Enligt honom skulle enbart portalerna för rapporteringen kosta drygt 16 000 euro om företaget registrerar sig på samtliga marknader. Därutöver räknar han med kostnader för bland annat teknisk rådgivning.

– Första året tror vi att det här kommer att kosta oss en kvarts miljon kronor om vi ska registrera oss i varje land.

Kan minska antalet marknader

För Jonna Jinton blir frågan särskilt aktuell på marknader där företaget säljer få paket.

– Det kommer inte vara lönsamt att registrera sig i länder där vi kanske säljer mindre än 50 paket varje år. Administrationen och kostnaden för att ens få sälja kommer att vara högre än vad vi tjänar.

Företaget säljer i dag till samtliga 27 EU-länder. Om kostnaderna och administrationen består räknar Filip Jinton med att företaget kan behöva minska antalet marknader till omkring tio.

– Om det fortsätter se ut så här kommer vi nog sälja till tio EU-länder i stället för 27. Om man summerar det blir det säkert två miljoner kronor i inkomstbortfall som vi väljer bort för att det är för tungt administrativt och för dyrt.

Filip Jinton bedömer att intäktsbortfallet kan innebära att företaget behöver säga upp en eller två personer.

Vill se en gemensam EU-portal

Filip Jinton jämför med momsredovisningen vid gränsöverskridande e-handel, där företaget kan redovisa försäljning till flera medlemsländer via en portal. Han vill se en liknande lösning för rapporteringen av förpackningar.

– En gemensam portal skulle behövas för att det ska fungera och kunna bli hanterligt. Sedan måste det finnas någon form av förenklingsregler för småbolag.