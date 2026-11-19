Enligt överenskommelsen får importörerna fram till maj 2030 på sig att visa att leveransavtal som ingåtts eller förnyats sedan den 4 augusti 2024 omfattas av krav på övervakning, rapportering och verifiering som motsvarar EU:s regler. Kravet på att rapportera metanintensiteten i fossila bränslen skjuts samtidigt upp till den 5 augusti 2030.

Även tidsfristerna för europeiska olje- och gasoperatörers verifierade utsläppsrapporter förlängs med två år. EU-kommissionen ska senast den 1 januari 2028 utvärdera hur förordningen tillämpas och därefter rapportera vart femte år.

Den preliminära överenskommelsen ska behandlas i parlamentets berörda utskott den 23 november och därefter i plenum samma vecka. EU:s metanförordning trädde i kraft i augusti 2024 och omfattar bland annat mätning av utsläpp, läckagekontroll och begränsningar av metanutsläpp inom energisektorn.