Turkiets COP-ordförande Murat Kurum har nu lagt fram ett nytt förslag till ”cover decision”, the Antalya Accord. Här finns en hel del att glädjas åt jämfört med vad vi sett tidigare, som i princip innehöll alla tänkbara möjligheter på varje del av klimatarbetet. Men det viktigaste är vad som inte är med: Fossilfrihet och utfasning av det fossila.

Tidigare COP:s skrivningar om att fasa ut fossil energi är inte med – COP28:s ”transition away from fossil fuels” upprepas inte. Kurum förnekar att det skulle vara en ”backsliding”, vilket inte heller Simon Stiell, UNFCCC tycker: ”redan gjorda åtaganden går inte att sudda ut, nu mäts vi på vem som ställer om snabbast”. Varken miljöorganisationer, EU eller de minst utvecklade länderna lär hålla med. Det är också klimatmässigt svagt att ”35 by 35” om 35% elektrifiering till 2035 inte innehåller något alls om hur denna elektricitet ska framställas, vad den ska användas till eller vem som ska få tillgång till den, vilket också EU-parlamentariker som Heléne Fritzon, socialdemokraterna, direkt kritiserat.

I den nya versionen finner vi:

Tydliga hänvisningar till 1.5-gradersmålet, som vi ska överskrida med så liten marginal som möjligt och under så kort tid som möjligt; ” Affirms that the resolve to pursue efforts to keep 1.5°C within reach and to limit both the magnitude and duration of any temperature overshoot”.

Entydigt slår fast ”the urgency of enhancing action” med minskade utsläpp, slår fast att befintliga NDC:er bör överträffas, och är tydligt kritiskt mot att hittillsvarande åtaganden inte uppfyllts

Slår fast att koldioxidavskiljning-, lagring och användning har en roll, men att det inte får ske på bekostnad av verkliga utsläppsminskningar. Målet är konkret satt: 500 MtCO2 2035 och 1.3-2.5 Gt per år 2035 ska avskiljas.

35 by 35 är med; 35% elektrifiering till 2035, ” complementary to efforts to triple renewable energy capacity globally and double the global average annual rate of energy efficiency improvements by 2030 and alongside storage, system flexibility and modern and resilient grids, and improving energy access.”

IPCC-rapportens betydelse lyfts i en mångordig paragraf, bl.a. ”highlights the importance of the IPCC reports for the global stocktake”

2027 ska hela världen omfattas av early warning systems

Hav och oceaner får en stark ställning, med ett nyskapat ”Antalya Ocean Current” mötesforum. Också bergsregioner är tydligt med.

Avfall och cirkularitet lyfts genom att välkomna Zero-Waste Initiative

”Denna COP ska bli ihågkommen för beslutet att inte acceptera att 1.5-gradersmålet inte nås”, säger Australiens förhandlingsordförande Chris Bowen, som också slår fast att ” Vi lämnar inte förhandlingsbordet förrän en lösning är på plats. Vi är enade om att begränsa uppvärmningen till 1.5.” Då får detta dokument skärpas – men risken är nu stor att det tvärtom blir urvattningar från nu och fram till konsesusbeslutet.

Läs förslaget här