Världen har enats om att vi ska ställa om bort från fossila bränslen. Det är centralt för att klara de klimatmål vi enats om och minska risken för en klimatkris som hotar hela vår gemensamma framtid. Och det kommer att hända – icke-förnybara bränslen tar så småningom slut och redan nu behöver de stora subventioner för att vara konkurrenskraftiga. Frågan är därmed tudelad: Ska vi accelerera omställningen eller vänta in den? Och ska omställningen ske välordnat och planerat eller kaosartat? Vi väljer det förstnämnda, och är i gott sällskap. PÅ COP31 har en lång rad länder aviserat nationella TAFF-färdplaner, för att fasa ut fossila bränslen:

Tyskland, Europas industriella gigant, slår i sin nationella färdplan fast att fossila bränslen ska vara utfasade senast år 2045, med ett kolstopp till 2035 och kraftigt ökad elektrifiering.

Europas industriella gigant, slår i sin nationella färdplan fast att fossila bränslen ska vara utfasade senast år 2045, med ett kolstopp till 2035 och kraftigt ökad elektrifiering. Frankrikes TAFF-färdplan sätter bindande slutår för kolanvändning 2030, olja 2045 och fossilgas 2050, stopp för fossil produktion till 2040, förbud mot installation av nya gaspannor från årsskiftet och slutdatum för oljeuppvärmning i bostäder 2035.

Danmark, Spanien, Portugal och Luxemburg presenterade gemensamt nya nationella färdplaner under COP31, Danmark slår fast att olje- och gasproduktionen ska vara avslutad 2050, kolet borta 2028 och alla fossila subventioner 2030. Dessutom har Danmark i sin plan höjt det övergripande utsläppsmålet till minst 85 procents minskad klimatpåverkan 2035.

Brasilien, den stora ledstjärnan på årets klimatmöte, har nu lanserat en plan för utfasning av fossila bränslen och tog fram själva metodramverket Belém Readiness Approach för att hjälpa länder att utforma sina planer.

Finland, Nederländerna, Nigeria och en lång rad Stillahavsnationer (Blue Pacific) har också aviserat nationella färdplaner. Fler är på gång – minst 25 länder har inom kort färdplaner.

Mot detta står Sverige. Klimatminister Pourmokhtari tycker inte Sverige ska ta fram en plan för att fasa ut fossila bränslen, utan påstår att Fossilfritt Sveriges färdplaner ÄR Sveriges TAFF-plan. Det stämmer inte. Medan TAFF är aktuella, bindande statliga helhetsplaner från länders regeringar, är Fossilfritt Sveriges färdplaner.

Icke-bindande förslag till regeringen Med näringslivet som avsändare Sektorsvisa Inte aktualiserade, utan upp till sex år gamla. Utan slutdatum för användning av olja, kol och fossilgas

Sverige är ett av de över 80 länder som efterfrågar en global färdplan för fossil utfasning i FN-förhandlingarna. Det ser förstås illa ut att begära av andra vad man inte är beredd att göra själv. En ny regering, vilken den än blir, behöver ta fram en aktuell och bindande nationell, heltäckande, statlig plan för utfasning av all fossil energianvändning.



