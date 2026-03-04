Fusk, exploatering och oseriösa affärsupplägg hotar både rättvis konkurrens och trygga arbetsvillkor i bygg- och fastighetsbranschen, enligt MKB Fastighets AB. För beställare och fastighetsägare handlar arbetet om att skapa strukturer som gör det svårare för oseriösa aktörer att verka, samtidigt som man säkerställer att leverantörskedjan fungerar korrekt.
Så arbetar du systematiskt mot arbetslivskriminalitet
Social hållbarhet Arbetslivskriminalitet pekas ut som ett växande problem i bygg- och fastighetssektorn. Genom tydliga krav, systematiska kontroller och uppföljning går det att minska risken för fusk och oegentligheter. Här är konkreta arbetssätt och lärdomar från hur kontroller kan genomföras i praktiken.
Foto: press/ Adobe Stock
Erfarenheter från kontroller av MKB Fastighets AB visar att systematik och tydlighet är avgörande. Under 2025 genomförde de ett stort antal arbetsplatskontroller där hundratals personer och företag granskades. Kontrollerna identifierade bland annat brister i ID06-kort och identitetshandlingar, personer utan rätt att arbeta i Sverige samt ej anmälda underentreprenörer, och ledde till flera viten.
