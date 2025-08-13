EU, med miljökommissionär Jessika Roswall (M) i spetsen, driver på för att avtalet ska omfatta hela plastens livscykel. Det innebär krav på produktionsbegränsningar, utfasning av särskilt farliga kemikalier och en tydlig global ram för näringslivet. ”EU är redo att göra en uppgörelse, men inte till vilket pris som helst”, sade Roswall under en pressträff. Hon betonade att plast är en viktig resurs, men att plastföroreningarna måste få ett slut så snabbt som möjligt.
Slutspurt i Genève – kampen om plastavtalet hårdnar
Plast FN-förhandlingarna om ett globalt plastavtal i Genève går in i sitt avgörande skede. Trots en vecka av intensiva diskussioner är lägren fortsatt djupt splittrade – framför allt kring frågan om bindande tak för plastproduktionen.
Motståndet kommer främst från oljeproducerande länder som Saudiarabien, Kuwait, Ryssland och Iran, som vill att avtalet ska fokusera på avfallshantering och återvinning – inte på att minska plasttillverkningen. USA har ställt sig bakom den linjen och varnat för att produktionsbegränsningar skulle påverka industrin negativt.
Danmarks miljöminister Magnus Heunicke, som talade tillsammans med Roswall, varnade för att tiden är knapp och att alla parter måste se över sina ”röda linjer” för att nå ett resultat. ”Om alla står fast vid sina positioner kommer vi inte att få ett avtal, och det vore ett misslyckande för hela världen,” sade han.
Förhandlingarna, som pågått i olika omgångar i över två år, är tänkta att avslutas på torsdag. Men med frågorna om produktionstak, kemikaliebegränsningar och finansiering fortfarande olösta väntas dramatiken tillta under de sista dagarna.
Enligt FN:s miljöprogram produceras i dag över 400 miljoner ton plast varje år, varav mer än hälften används bara en gång. Forskare varnar för att utan kraftfulla åtgärder riskerar mängden plast i haven att tredubblas till 2040.