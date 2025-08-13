Slutspurt i Genève – kampen om plastavtalet hårdnar

Motståndet kommer främst från oljeproducerande länder som Saudiarabien, Kuwait, Ryssland och Iran, som vill att avtalet ska fokusera på avfallshantering och återvinning – inte på att minska plasttillverkningen. USA har ställt sig bakom den linjen och varnat för att produktionsbegränsningar skulle påverka industrin negativt.

Danmarks miljöminister Magnus Heunicke, som talade tillsammans med Roswall, varnade för att tiden är knapp och att alla parter måste se över sina ”röda linjer” för att nå ett resultat. ”Om alla står fast vid sina positioner kommer vi inte att få ett avtal, och det vore ett misslyckande för hela världen,” sade han.

Förhandlingarna, som pågått i olika omgångar i över två år, är tänkta att avslutas på torsdag. Men med frågorna om produktionstak, kemikaliebegränsningar och finansiering fortfarande olösta väntas dramatiken tillta under de sista dagarna.

Enligt FN:s miljöprogram produceras i dag över 400 miljoner ton plast varje år, varav mer än hälften används bara en gång. Forskare varnar för att utan kraftfulla åtgärder riskerar mängden plast i haven att tredubblas till 2040.