Missa inte Miljö och utvecklings nya fredagsföljetong där vi pratar med en expert om ett aktuellt ämne som varit på tapeten under veckan. Först ut är Bengt Stridh, solforskare på Mälardalens högskola, som kommenterar regeringens förslag om att slopa bygglovet för solpaneler och solfångare.

I veckan kom beskedet om att regeringen föreslår att bygglovet kan slopas för solfångare och solpaneler som följer en byggnads form.

Förslaget, som tagits fram av Boverket, fick kritik då det presenterades i höstas. Bland annat framhölls att många kommuner redan i dag undantar solceller som följer byggnadens form från bygglovskrav. Boverket väntas presentera en slutgiltig rapport i slutet av mars.

Vad tycker du om det nya regeringsförslaget?

– Regeringsförslaget skapar en enklare process – men ingen dramatisk utveckling. Det är bra att det blir lika regler i alla kommuner. Det har varit ett problem när vissa kommuner krävt bygglov och därmed en kostnad, medan andra kommuner inte gjort det. Bygglovsansökan är en onödig kostnad och administrativ hantering. I Stockholm kostar det exempelvis 6 780 kronor att ansöka om bygglov för solpaneler, säger Bengt Stridh och fortsätter:

– Dock tror jag inte att förändringen kommer vara avgörande för om man installerar solpaneler eller inte. Ett solcellssystem kostar cirka 90-100 000 kronor för 5 kilowatt. Då är inte några tusenlappar avgörande. Men i en stad som Stockholm, där det är så pass dyrt att ansöka om bygglov, så kan lagen vara en fördel.

Vad tycker du om formuleringen av lagen?

– Den går att göra bättre. Bland annat genom att man ser över lutande system på plana tak. Jag kallar formuleringen för ett tamt förslag från Boverket. De fick i uppdrag från regeringen att utreda kravet på bygglov, sedan kom det en första rapport där Boverket skrev att de kunde tänka sig införa undantag om solcellssystemet följer byggnadens form, säger Bengt Stridh och fortsätter:

– Har man däremot ett tak där man lutar upp modulerna, så tycker de fortfarande att det krävs bygglov. Men Boverket har inte definierat vad de menar med det. Jag har sett plana tak där man lutar upp systemet lite och inte ser solcellerna från gatan, och vid ett sådant scenario tycker jag att man kan släppa igenom det utan bygglov.

Är det okej att klä hela sitt hus med solpaneler om de följer byggnadens form?

– Som förslaget är formulerat borde det vara okej att sätta solceller på fasader också. Vilket är intressant, då panelerna blir väldigt synliga där.

Vad är dina bästa råd om man vill installera solpaneler?

– Man bör undersöka om man har skuggning på taket från närliggande byggnader och träd. Skuggning sänker produktionen mer än om panelerna är lutade mot ett annat väderstreck än söder. Om man är småhusägare kan man fundera på hur stor energianvändning man har. Blir man en nettoproducent av el under ett år behöver man betala för ett inmatningsabonnemang som man använder för att mata in överskott och sälja el på nätet, vilket ger sämre lönsamhet. Om man är småhusägare och istället är nettokonsument under ett år slipper man denna kostnad.

Hur ser solcellsutvecklingen ut på marknaden?

– Priserna sjunker stadigt även om det inte går lika snabbt som förut. Verkningsgraden blir bättre på modulerna, vilket skapar ett bättre utnyttjande av resurserna och mindre materialanvändning för att installera en viss effekt. Den här trenden ser man se över hela världen, vilket är en väldigt spännande utveckling. Det visar att det går framåt i solcellsutvecklingen i världen.