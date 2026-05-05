Regeringen pressas om biodrivmedel

Bakgrunden som Isak From lyfter är det osäkra globala energiläget med ökade priser och större känslighet på energimarknaderna. Isak From menar att Sverige har goda förutsättningar att producera eget biodrivmedel och därmed minska beroendet av fossila bränslen. Han pekar på möjligheten att använda alternativ som E85 och HVO samt att stärka den nationella självförsörjningen.

I frågan framförs också kritik mot regeringens politik, som enligt Isak From har försvårat tidigare planerade investeringar i biodrivmedel. Han uppger också att branschen efterfrågar långsiktiga och stabila spelregler för att kunna genomföra nya satsningar, bland annat inom produktion av flygbränsle. Frågan lämnades in den 30 april 2026 och ska besvaras senast den 13 maj.