Avser regeringen att i närtid ta initiativ för att möjliggöra nya industriinvesteringar i svenska biodrivmedel? Den frågan ställer nu riksdagsledamoten Isak From (S) till energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).
Regeringen pressas om biodrivmedel
Dagens M&U Socialdemokraten Isak From frågar energi- och näringsminister Ebba Busch om regeringen planerar initiativ för att möjliggöra nya industriinvesteringar i svenska biodrivmedel.
Någonting är fel
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Bakgrunden som Isak From lyfter är det osäkra globala energiläget med ökade priser och större känslighet på energimarknaderna. Isak From menar att Sverige har goda förutsättningar att producera eget biodrivmedel och därmed minska beroendet av fossila bränslen. Han pekar på möjligheten att använda alternativ som E85 och HVO samt att stärka den nationella självförsörjningen.
I frågan framförs också kritik mot regeringens politik, som enligt Isak From har försvårat tidigare planerade investeringar i biodrivmedel. Han uppger också att branschen efterfrågar långsiktiga och stabila spelregler för att kunna genomföra nya satsningar, bland annat inom produktion av flygbränsle. Frågan lämnades in den 30 april 2026 och ska besvaras senast den 13 maj.