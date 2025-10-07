Studie: Få svenska börsbolag visar klimatpåverkan i finansiell rapportering

Rapportering Många svenska börsbolag lyfter fram sina klimatmål – men hur väl speglas de i siffrorna? En ny studie från EY visar på ett tydligt glapp i rapporteringen, något som kan få konsekvenser för både transparens och förtroende.

Studie: Få svenska börsbolag visar klimatpåverkan i finansiell rapportering
Malin Karlsson, redovisningsspecialist på EY och projektledare för studien, samt doktorand inom klimatrelaterade frågor i finansiell rapportering på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Foto: EY

En ny studie från EY visar att det fortfarande finns ett stort glapp mellan svenska börsbolags klimatambitioner och hur dessa syns i den finansiella rapporteringen. Hela 88 procent av bolagen på Nasdaq Stockholms large cap-lista nämner klimatmål i sina årsredovisningar, men endast 43 procent inkluderar klimatrelaterade upplysningar i de finansiella rapporterna. Studien bygger på en analys av 93 årsredovisningar från 2024 och visar att även om andelen ökat från 17 procent år 2022, saknas fortfarande konkreta uppgifter om hur klimatfrågor påverkar företagens ekonomi.

Någonting är fel

Klimatrelaterade mål och risker lyfts ofta i hållbarhetsrapporter eller förvaltningsberättelser, men återspeglas sällan i resultaträkningar, balansräkningar eller andra finansiella delar. Det innebär att viktiga ekonomiska konsekvenser – såsom avsättningar för miljöåtaganden eller värderingar av tillgångar – inte alltid redovisas i samband med klimatpåverkan. EY:s partner Pernilla Lundqvist betonar i en kommentar att ökad transparens kräver att klimatinformation integreras i hela årsredovisningen, inte bara i de beskrivande delarna.

publicerad 7 oktober 2025
av Ellen Sundström

