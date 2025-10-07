Studie: Få svenska börsbolag visar klimatpåverkan i finansiell rapportering

En ny studie från EY visar att det fortfarande finns ett stort glapp mellan svenska börsbolags klimatambitioner och hur dessa syns i den finansiella rapporteringen. Hela 88 procent av bolagen på Nasdaq Stockholms large cap-lista nämner klimatmål i sina årsredovisningar, men endast 43 procent inkluderar klimatrelaterade upplysningar i de finansiella rapporterna. Studien bygger på en analys av 93 årsredovisningar från 2024 och visar att även om andelen ökat från 17 procent år 2022, saknas fortfarande konkreta uppgifter om hur klimatfrågor påverkar företagens ekonomi.