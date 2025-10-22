Få företag har långsiktiga mål för naturpåverkan

Trots att fler företag än någonsin tidigare sätter mål för att minska sin miljöpåverkan och rapporterar sina framsteg, är de flesta av målen kortsiktiga. Två tredjedelar av de granskade företagen har specifika och tidsbundna mål för 2030 eller tidigare, men få tänker längre fram än så. Enligt rapporten kan detta kortsiktiga fokus försvåra företagens långsiktiga motståndskraft, eftersom många naturvårdande insatser ger resultat först efter flera decennier.