Få företag har långsiktiga mål för naturpåverkan

Miljömål Allt fler företag sätter mål för att minska sin påverkan på naturen – men hur långt sträcker sig ambitionerna egentligen? En ny global rapport visar tydliga brister i det långsiktiga tänkandet.

Få företag har långsiktiga mål för naturpåverkan
Foto: Adobe Stock.

Bara ett av tio stora företag globalt har meningsfulla och mätbara mål för sin påverkan på naturen som sträcker sig till år 2050. Det visar en ny rapport från organisationen Business for Nature, som har granskat över 140 företags strategier och rapportering kopplade till natur och biologisk mångfald.

Trots att fler företag än någonsin tidigare sätter mål för att minska sin miljöpåverkan och rapporterar sina framsteg, är de flesta av målen kortsiktiga. Två tredjedelar av de granskade företagen har specifika och tidsbundna mål för 2030 eller tidigare, men få tänker längre fram än så. Enligt rapporten kan detta kortsiktiga fokus försvåra företagens långsiktiga motståndskraft, eftersom många naturvårdande insatser ger resultat först efter flera decennier.

Forskning Kommunikation
publicerad 22 oktober 2025
av Ellen Sundström

