Carbon Brief har publicerat ett interaktivt verktyg som samlar ländernas och förhandlingsgruppernas positioner inför klimattoppmötet Cop31. Sammanställningen bygger på omkring 100 dokument och gör det möjligt att jämföra vad olika aktörer vill få ut av förhandlingarna.
Nytt verktyg ger koll på Cop31-positionerna
Dagens M&U Nu kommer ett interaktivt verktyg som samlar ländernas och förhandlingsgruppernas positioner inför klimattoppmötet Cop31.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
I tabellen kan användaren söka och sortera efter land eller förhandlingsgrupp, ämne, sakfråga och position. Det går exempelvis att jämföra ståndpunkter om klimatfinansiering, klimatanpassning och omställningen från fossila bränslen. Positionerna visar bland annat vilka frågor aktörerna prioriterar och vilka förslag de motsätter sig.
Till tabellen hör också förklaringar av förhandlingsfrågorna och de begrepp som används. Carbon Brief uppger att sammanställningen ska uppdateras under mötets gång, så att det går att följa hur positionerna utvecklas.
Gå till verktyget