Nytt verktyg ger koll på Cop31-positionerna

I tabellen kan användaren söka och sortera efter land eller förhandlingsgrupp, ämne, sakfråga och position. Det går exempelvis att jämföra ståndpunkter om klimatfinansiering, klimatanpassning och omställningen från fossila bränslen. Positionerna visar bland annat vilka frågor aktörerna prioriterar och vilka förslag de motsätter sig.

Till tabellen hör också förklaringar av förhandlingsfrågorna och de begrepp som används. Carbon Brief uppger att sammanställningen ska uppdateras under mötets gång, så att det går att följa hur positionerna utvecklas.



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