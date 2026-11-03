Nästan hälften utan last

Forskarna har utvecklat modeller som visar var sannolikheten för tomtransporter är störst. Var transporterna började och slutade påverkade sannolikheten för tomkörning mer än vilken bransch de hörde till. Omkring 77 procent av resorna med tomma containrar skedde inom samma län. Modellerna kan ge underlag för att rikta åtgärder mot exempelvis vissa hamnregioner och transportsträckor.

Enligt forskarna kan bättre samordning och informationsdelning minska behovet av tomtransporter, bland annat genom att matcha exportgods med tillgängliga containrar. Det finns samtidigt hinder: godset kan finnas på fel plats eller vid fel tidpunkt, containern kan ha fel egenskaper och ägarvillkor kan begränsa vem som får använda den.