Nästan hälften utan last

Transporter Ny studie visar att nästan hälften av containertransporterna med lastbil i Sverige körs med tomma containrar.

Nästan hälften utan last
Foto: Adobe Stock

Nästan hälften av containertransporterna med lastbil i Sverige kördes med tomma containrar. Det visar en Chalmersstudie som bygger på Trafikanalys data om svenskregistrerade tunga lastbilar från 2016–2019. Andelen tomma containerresor var 44–46 procent och de stod för 30–35 procent av containertransporternas sammanlagda körsträcka.

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Forskarna har utvecklat modeller som visar var sannolikheten för tomtransporter är störst. Var transporterna började och slutade påverkade sannolikheten för tomkörning mer än vilken bransch de hörde till. Omkring 77 procent av resorna med tomma containrar skedde inom samma län. Modellerna kan ge underlag för att rikta åtgärder mot exempelvis vissa hamnregioner och transportsträckor.

Enligt forskarna kan bättre samordning och informationsdelning minska behovet av tomtransporter, bland annat genom att matcha exportgods med tillgängliga containrar. Det finns samtidigt hinder: godset kan finnas på fel plats eller vid fel tidpunkt, containern kan ha fel egenskaper och ägarvillkor kan begränsa vem som får använda den.

publicerad 3 november 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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