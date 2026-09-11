Så kommer företaget i gång med biologisk mångfald

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av WSP under våren 2026 och bygger på svar från 165 svenska företag med 50–249 anställda. Respondenterna arbetar främst inom ledning, hållbarhet och andra funktioner med ansvar för bland annat verksamhetsutveckling, miljö, risk, inköp och styrning.

Kunskap saknas i ledningen

Endast ett av fem företag anser att ledningen har tillräcklig kompetens för att fatta affärsmässiga beslut om natur och biologisk mångfald. Enligt Scott Cole, senior miljöekonom på WSP, har frågan fått större uppmärksamhet, men företagen har svårt att omsätta den i praktiken.

– Många företag ser att frågan är viktig, men saknar kunskap, metoder och verktyg för att omsätta insikten i konkreta affärsbeslut, säger han till Miljö & Utveckling.

Undersökningen visar även att 39 procent av företagen inte har kartlagt vilka ekosystemtjänster verksamheten är beroende av. Bland dessa uppger över hälften att affärsvärdet eller relevansen är otydligt. Bristande intern kompetens och låg prioritering lyfts också fram som hinder.

– När man inte vet var riskerna eller möjligheterna finns är det svårt att arbeta strategiskt.

Två drivkrafter bakom arbetet

Scott Cole pekar ut krav och möjliga affärsvärden som två huvudsakliga skäl för företag att arbeta med biologisk mångfald. Båda är enligt honom relevanta, men han bedömer att förståelsen för affärsnyttan kan stärka företagens förutsättningar på längre sikt.

– Natur och biologisk mångfald påverkar företagens tillgång till resurser som vatten, råvaror och fungerande leveranskedjor. Därför handlar frågan inte bara om hållbarhet, utan också om riskhantering, motståndskraft och långsiktig konkurrenskraft.

Företag behöver enligt Scott Cole undersöka frågan ur två perspektiv: dels hur verksamheten påverkar naturen, dels hur beroende den är av naturresurser och ekosystemtjänster.

– Företag som förstår både sin påverkan på naturen och sitt beroende av den får bättre beslutsunderlag för investeringar, affärsutveckling och en mer robust verksamhet.

Fyra steg för att komma i gång

Scott Coles råd är att avgränsa arbetet och utveckla det successivt. Företagen kan ta hjälp av internationella ramverk och metoder som TNFD, SBTN och ACT-D.

Han lyfter fram fyra steg: