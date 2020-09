Ny ordförande för Global Utmaning

Journalisten, författaren och moderatorn Catarina Rolfsdotter-Jansson blir ny ordförande för tankesmedjan Global Utmaning, en ideell förening som finansieras med projektbidrag från institutioner, myndigheter, företag och andra organisationer. Kansliet finns i Stockholm. Till det kommer 90 rådgivare.

– Global Utmaning står på en stadig grund med sina 90 rådgivare, en mycket meriterad styrelse och kompetent kansli. Jag hoppas kunna bidra till att denna kompetens blir mer synlig och efterfrågad, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson till Miljö & Utveckling.

Hon är idag ansvarig för innehållet hos A Sustainable Tomorrow som arrangerar konferenser med hållbarhet som tema. Dessutom är hon programledare hos We Don’t Have Time och talesperson för Våra barns klimat, det som förut kallades Föräldravrålet, samt rådgivare för den ideella föreningen Committee on Sustainable Development i New York.

Behövs i tid av populism

Uppdraget hos Global Utmaning ser hon som en del av sitt engagemang för hållbarhetsfrågor. Det var också det som drev henne att utbilda sig till journalist.

– Global Utmaning behövs nu kanske mer än någonsin, när populism, nationalism och faktaresistens sprider sig.

Och två till

Förutom en ny ordförande får Global Utmaning två nya styrelseledamöter: Jakob Trollbäck, strategi- och kommunikationsbyrån The New Division, och Sona Rashid, nationalekonom som har varit Sveriges ungdomsdelegat i FN:s generalförsamling.