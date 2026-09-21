Så kan företag fasa ut PFAS i leverantörsledet

Elektronik, plast- och metalldelar med ytbehandling, textilier och livsmedelsförpackningar är exempel på produkter där risken för PFAS kan vara förhöjd. Ämnena kan också förekomma i tillverkningsutrustning och processer, vilket gör kartläggningen mer komplicerad.

– Om man är ett företag som köper in saker från någon, så är det väldigt bra att ställa frågan om PFAS, säger Jonatan Kleimark till Miljö & Utveckling.

En ytterligare svårighet är att en leverantör ofta tillverkar produkter åt flera kunder och för olika användningsområden. Det kan därför vara svårt för det inköpande företaget att veta vilka material och kemikalier som förekommer i produktionen.

Samtidigt bedömer Jonatan Kleimark att kunskapen om PFAS har ökat i leverantörsleden. När arbetet med EU:s förslag om en bred begränsning av PFAS inleddes för fem–sex år sedan var det enligt honom betydligt svårare att få relevant information från leverantörer.

– I dag tror jag att det finns en mycket större mogenhet i leverantörskedjan. Jag tror att det finns många fler företag som förstår varför de behöver svara på frågan om PFAS.

Börja med den egna produkten

Hur kan man då fasa ut förekomsten av PFAS i sina produkter?

Ett första steg är enligt Jonatan Kleimark att undersöka var PFAS kan förekomma i företagets produkter och processer. Information kan bland annat hämtas från branschorganisationer, konsulter och digitala kartläggningsverktyg. Flera branschorganisationer har också undersökt förekomsten av PFAS i specifika produktgrupper.

När de möjliga användningsområdena har identifierats kan företaget formulera mer riktade frågor till sina leverantörer. Jonatan Kleimark framhåller att det är viktigt att definiera vad som avses med PFAS och att förklara vilken information företaget efterfrågar och varför.

– Om man väl lägger tid på det så tror jag att man kan få en okej uppfattning om var i sin produkt det skulle kunna finnas PFAS. Och sen kan man formulera frågor från det till sina leverantörer för att säkerställa om det finns eller inte.

Arbetet bör enligt honom inledas så snart som möjligt, inte minst mot bakgrund av den pågående processen om en PFAS-begränsning inom EU. Han anser att företag behöver förstå hur en kommande reglering kan påverka både produkter och produktion.

– PFAS är en stor utmaning. Jag har full respekt för att det är ett problem, att det är så pass integrerat i många olika saker, inte bara i produkter utan även i processer och i processapparatur.

Tester kan behövas

Uppgifter från leverantörerna kan följas upp genom certifieringar eller testprotokoll, helst från en oberoende tredje part. Jonatan Kleimark rekommenderar också att företag överväger egna tester i ett inledande skede.

Syftet är inte enbart att kontrollera produkterna. Egna tester kan även ge företaget kunskap om vilka analysmetoder som finns, vad resultaten visar och hur leverantörernas testprotokoll ska bedömas.

– Man får ju göra egna tester, vilket jag skulle kanske rekommendera i en initial fas. Då får man också en bild av vad det är man ska testa för. Man förstår testmetoden.

Testningen kan samtidigt vara både dyr och tekniskt komplicerad. En produkt som innehåller många komponenter kan inte alltid analyseras som en helhet. Företaget behöver då avgöra vilka delar som löper störst risk att innehålla PFAS och vilka analyser som är relevanta.

– Det är väldigt bra att i alla fall få en förståelse för hur testningen går till, vilka tester man behöver göra och göra dem kanske någon gång, så att man sedan kan förstå när man ber sina leverantörer om testprotokoll. Att man kan förstå: har de testat för det vi vill att de ska testa för?

Mindre företag kan behöva prioritera

De största utmaningarna är enligt Jonatan Kleimark att kartlägga hur den egna produkten påverkas och att därefter kontrollera att PFAS verkligen har försvunnit ur leverantörsledet. För mindre företag kan brist på pengar och specialistkompetens göra arbetet särskilt svårt.

– Många mindre företag har ju inte sin egen kompetens när det handlar om tester. Utan de är väldigt beroende av antingen konsulthjälp eller att förstå testprotokoll från sin leverantör. Och det är inte alltid uppenbart.

Hur arbetet bör prioriteras beror på företagets produkter, enligt honom. Företag inom sektorer där PFAS är vanligt förekommande bör enligt honom agera omgående. För produkter med lägre risk kan kartläggningen avgränsas till de delar där förekomst är mest sannolik.

– Om man har en produkt där det finns väldigt stor risk att det finns PFAS, då är det viktigt att man agerar nu och så fort som möjligt.