”Arbetsplatsen blir bättre för alla” – ny standard för mens- och klimakteriehälsa

Svenska institutet för standarder, Sis, har i samarbete med LO Sverige och healthtech-bolaget Estercare varit med i utvecklandet av arbetsmiljöstandarden som pågått sedan 2024.

Förhoppningen är att standarden ska bidra till en ökad jämställdhet på arbetsplatser. Fördelar som lägre sjukfrånvaro och stärkt konkurrenskraft lyfts fram.

Sarah Sim, standardiseringschef på Sis, beskriver den nya standarden som en potentiell ”ögonöppnare” för arbetsplatser.

– Konkret kan det handla om tydliga policys och riktlinjer på arbetsplatsen, eller att som medarbetare veta att man kan få stöd och hur man kan få det, säger Sarah Sim och fortsätter:

– Det kan också handla om fysiska anpassningar, till exempel tillräckligt med pauser för att hantera mens och klimakteriet, arbetskläder som är bekväma och kan andas, god ventilation, och att kunna diskutera flexibla arbetssätt med sin arbetsgivare om man har behov av det.

Sarah Sim säger att standarden fått genomslag.

– Vi har sett ett stort intresse redan innan standarden publicerats. Man vill göra rätt men vet inte riktigt hur, och här blir standarden ett jättefint stöd för att skapa en bättre arbetsmiljö, öka produktiviteten och minska sjukfrånvaron.

Vad innebär standarden i praktiken – kommer det vara en stor omställning?

– Standarden kan betyda olika saker för olika arbetsplatser. Ofta handlar det om ganska enkla förändringar, många av dem gör dessutom arbetsplatsen bättre för alla.

Till de företag som vill påbörja arbetet med den nya standarden, finns det något som är viktigt att tänka på?

– Att utgå ifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar och ha förbättringsglasögonen på.