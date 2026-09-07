”Arbetsplatsen blir bättre för alla” – ny standard för mens- och klimakteriehälsa

Social hållbarhet En ny internationell standard för mens- och klimakteriehälsa ska ge konkreta verktyg för arbetsmiljön. Enligt Sarah Sim på Svenska institutet för standarder, handlar det ofta om enkla förändringar som ska göra nytta för alla kön.

”Arbetsplatsen blir bättre för alla” – ny standard för mens- och klimakteriehälsa
Sarah Sim, standardiseringschef på Sis. Foto: Peter Knutson, Adobe Stock.

Under måndagen publicerades den internationella standarden för mens och klimakteriehälsa: Iso 45010.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Svenska institutet för standarder, Sis, har i samarbete med LO Sverige och healthtech-bolaget Estercare varit med i utvecklandet av arbetsmiljöstandarden som pågått sedan 2024.

Förhoppningen är att standarden ska bidra till en ökad jämställdhet på arbetsplatser. Fördelar som lägre sjukfrånvaro och stärkt konkurrenskraft lyfts fram.

Sarah Sim, standardiseringschef på Sis, beskriver den nya standarden som en potentiell ”ögonöppnare” för arbetsplatser.

– Konkret kan det handla om tydliga policys och riktlinjer på arbetsplatsen, eller att som medarbetare veta att man kan få stöd och hur man kan få det, säger Sarah Sim och fortsätter:

– Det kan också handla om fysiska anpassningar, till exempel tillräckligt med pauser för att hantera mens och klimakteriet, arbetskläder som är bekväma och kan andas, god ventilation, och att kunna diskutera flexibla arbetssätt med sin arbetsgivare om man har behov av det.

Sarah Sim säger att standarden fått genomslag.

– Vi har sett ett stort intresse redan innan standarden publicerats. Man vill göra rätt men vet inte riktigt hur, och här blir standarden ett jättefint stöd för att skapa en bättre arbetsmiljö, öka produktiviteten och minska sjukfrånvaron. 

Vad innebär standarden i praktiken – kommer det vara en stor omställning?

– Standarden kan betyda olika saker för olika arbetsplatser. Ofta handlar det om ganska enkla förändringar, många av dem gör dessutom arbetsplatsen bättre för alla.  

Till de företag som vill påbörja arbetet med den nya standarden, finns det något som är viktigt att tänka på? 

– Att utgå ifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar och ha förbättringsglasögonen på. 

Arbetsmiljö Jämställdhet social hållbarhet
publicerad 7 september 2026
av Agnes Alvang

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Annett Möhner ny IPCC-sekreterare

28 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

FN:s naturfond har bara samlat in 6 000 dollar

22 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
EU

Guide: Så kan småföretag navigera i de nya förpackningsreglerna

27 augusti
Premium
Textil

Så minskade Sös textilsvinnet – metoderna som gav resultat

12 augusti
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Val 2026

Stor enkät: Så vill partierna ta klimatpolitiken vidare efter valet

2 timmar sedan
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

4 september
Premium
Politik

Missade du klimatdebatten? Här är 8 punkter du bör ha koll på

31 augusti
Premium
Klimat

Johan Rockströms råd – när klimatfrågan polariseras: ”Då blir vi vinnare”

31 augusti
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

21 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Åsa Persson lämnar Klimatpolitiska rådet – får nytt toppjobb

1 september
Premium
Karriär

Nya vd:n om greenwashing: ”Vi kan hjälpa företag att göra rätt”

25 augusti
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Annett Möhner ny IPCC-sekreterare

28 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

FN:s naturfond har bara samlat in 6 000 dollar

22 minuter sedan
Premium
Val 2026

Stor enkät: Så vill partierna ta klimatpolitiken vidare efter valet

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Naturvårdsverket om restaureringsplanen: Börja agera redan nu

3 timmar sedan
Premium
Social hållbarhet

”Arbetsplatsen blir bättre för alla” – ny standard för mens- och klimakteriehälsa

3 timmar sedan
Premium
Vatten

6 steg – så kartlägger du företagets vattenrisker

4 september
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

4 september
Premium
Dagens M&U

Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag

32 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Annett Möhner ny IPCC-sekreterare

28 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

FN:s naturfond har bara samlat in 6 000 dollar

22 minuter sedan
Premium
Val 2026

Stor enkät: Så vill partierna ta klimatpolitiken vidare efter valet

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Naturvårdsverket om restaureringsplanen: Börja agera redan nu

3 timmar sedan
Premium
Social hållbarhet

”Arbetsplatsen blir bättre för alla” – ny standard för mens- och klimakteriehälsa

3 timmar sedan
Premium
Vatten

6 steg – så kartlägger du företagets vattenrisker

4 september
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

4 september