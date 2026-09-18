Nu drar Climate Week NYC igång – här är frågorna och svenskarna på plats

Climate Group, som arrangerar Climate Week, uppger att veckan omfattar över 1 000 evenemang och samlar mer än 100 000 deltagare. Årets tema är ”Energy. Impact. Action.” och arrangören beskriver genomförandet av omställningen – snarare än nya klimatlöften – som ett centralt fokus.

Det officiella huvudprogrammet öppnar måndagen den 21 september. Därefter följer The Hub Live under måndagen och tisdagen, med tre större plenarsessioner och ett stort antal mindre seminarier, rundabordssamtal och sidoevent. Resten av veckan består till stor del av arrangemang som genomförs av företag, organisationer, universitet och andra aktörer runt om i New York.

AI:s elbehov blir en stor fråga

Energi löper som en röd tråd genom årets program. Climate Group pekar bland annat på stigande elbehov från elektrifiering, AI och digital infrastruktur, samtidigt som elnät, energisäkerhet och kostnader står högt på agendan.

Artificiell intelligens får flera egna programpunkter. I seminariet ”Powering AI: who wins when demand outpaces the grid?” diskuteras hur datacenter och AI förändrar efterfrågan på el och konkurrensen om fossilfri kraft. Under ”The AI Forum: Scaling sustainable infrastructure” ligger fokus på hur den digitala infrastrukturen kan byggas ut utan att energi- och resursbehovet skenar.

Industrin är ett annat tydligt spår. Programpunkten ”Future factories” tar upp hur elektrifiering, energieffektivisering, AI och digitalisering förändrar tillverkningsindustrin. Ett annat seminarium handlar om hur tillgången på stål och betong med lägre utsläpp kan skalas upp genom bland annat upphandling, standarder och samarbete i leverantörskedjor.

På programmet finns också frågor om livsmedelssystem, klimatanpassning, finansiering, transport, natur, byggnader och infrastruktur. Ett stort antal separata investerar- och företagsmöten genomförs parallellt. Bland dem finns World Climate Summit den 24 september, med fokus på kapitalmobilisering och hur redan tillgängliga klimatlösningar kan skalas.

Tunga namn på plats

Bland de bekräftade talarna i Climate Groups eget program finns Australiens premiärminister Anthony Albanese, IEA-chefen Fatih Birol och Damilola Ogunbiyi, chef för Sustainable Energy for All och särskild representant för FN:s generalsekreterare. Även den amerikanske senatorn Sheldon Whitehouse, klimatprofilen Bill McKibben och tidigare Unilever-vd:n Paul Polman finns på talarlistan.

Två svenska namn finns också på Climate Groups officiella talarlista. Sveriges klimatambassadör Mattias Frumerie deltar, liksom Jesper Brodin, tidigare vd för Ingka Group och numera bland annat ordförande för The B Team och Earthshot Prize samt senior rådgivare till Ikea Foundation.

Flera svenska företag i programmet

Den svenska företagsnärvaron sträcker sig betydligt längre än huvudprogrammet. SKF deltar genom hållbarhetsdirektören Sofie Runius Cederberg, som medverkar i Climate Groups eget seminarium om hur marknaden för stål och betong med lägre utsläpp kan skalas.

Skanska arrangerar tillsammans med UN Global Compacts nordiska nätverk ett slutet vd-rundabordssamtal i Empire State Building. Skanskas koncernchef Anders Danielsson står värd för mötet, där företagsledare och investerare ska diskutera konkurrenskraft, energisystem, infrastruktur och hur hållbarhetsmål kan omsättas i investeringar och kommersiell skala.

H&M Group finns på plats genom hållbarhetschefen Leyla Ertur, som medverkar i Science Based Targets Networks möte om vetenskapsbaserade mål för natur. Ingka Group representeras samtidigt av hållbarhetschefen Karen Pflug i ett seminarium om konsumenternas roll i hållbarhetsomställningen.

Även Alfa Laval, Electrolux Group, Ericsson, Stegra och Investor har meddelat närvaro. Alfa Lavals Nordamerikachef Jan Debruyn deltar i två programpunkter om energieffektiva datacenter. Electrolux representeras av Tara Moonan i ett seminarium om vatteneffektivitet. Ericsson deltar genom Bhushan Joshi i en diskussion om leverantörskedjor och AI-infrastruktur. Stegras Luisa Orre medverkar i samtal om grön industriproduktion och upphandling, medan Investors hållbarhetschef Sofia Jonsson deltar i ett seminarium om hur företag kan kombinera tillväxt med absoluta utsläppsminskningar.

Den svenska fintechaktören Doconomy arrangerar dessutom egna Climate Week-evenemang tillsammans med bland andra Mastercard och S&P Global. Swedbank är partner till ett av programmen.

Det svensk-brittiska AstraZeneca finns också i Climate Groups huvudprogram genom Liz Chatwin, vice vd med ansvar för global hållbarhet samt säkerhet, hälsa och miljö.

Svensk forskning och myndigheter på plats

Även svenska myndigheter och forskningsmiljöer har flera arrangemang under veckan. Energimyndigheten arrangerar tillsammans med Building Energy Exchange ett seminarium om hur industriell spillvärme kan användas i energisystem. Ett svenskt exempel från Nynäshamn står i centrum, där energiföretaget Adven använder spillvärme från Nynas raffinaderi i ett fjärrvärme- och kylsystem.

Business Sweden arrangerar den 23 september ett möte på den svenska generalkonsulns residens om hur länders klimatplaner, NDC, kan kopplas tydligare till investeringar, elektrifiering, industriomställning och resilient infrastruktur inför COP31.

Stockholm Environment Institute, SEI, uppger att organisationens experter medverkar i mer än tio arrangemang. Från huvudkontoret deltar bland andra Annika Markovic, Maya Rebermark, Per Andersson och Arati Davis. SEI är bland annat medarrangör till samtal om klimatanpassningsfinansiering, luftföroreningar, industriomställning och hur planetära gränser kan omsättas i praktiskt beslutsstöd.

Även Johan Rockström finns på plats. Den 22 september presenterar han en förhandsversion av rapporten ”10 New Insights in Climate Science” vid ett möte på det svenska residenset. Rapporten sammanfattar ny klimatforskning inför COP31 och tar bland annat upp havsuppvärmning, havsnivåhöjning och geopolitiken kring energiomställningen.

Stockholmsbaserade Exponential Roadmap Initiative medverkar också genom bland andra Johan Falk och Louise Rehbinder, medan den Stockholmsbaserade klimatplattformen We Don’t Have Time arrangerar Climate Hub under flera dagar. Där medverkar bland andra Rockström, Stegra och Investor i olika programpunkter.

WEF samlar ytterligare nära 1 000 ledare

Samtidigt pågår en lång rad andra toppmöten i New York. Ett av dem är World Economic Forums Sustainable Development Impact Meetings, SDIM26, den 21–24 september.

WEF räknar med nära 1 000 deltagare från företag, regeringar, internationella organisationer och civilsamhälle. Klimat och natur, AI och annan avancerad teknik samt investeringar är huvudområden. Svenska Anna Bjerde, operativ chef för Världsbanken, finns bland de namngivna deltagarna och Volvo Group finns på WEF partnerlista för mötet.