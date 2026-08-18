Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

Dagens M&U Rädda Barnen rekryterar Parul Sharma som ny chef för organisationens samarbeten med företag, stiftelser och filantroper.

Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen
Parul Sharma. Foto: press.

Parul Sharma har över 20 års erfarenhet av strategiskt ledarskap inom hållbarhet, mänskliga rättigheter och ansvarsfullt företagande. Hon har tidigare haft roller vid bland annat Advokatfirman Vinge och Sandvik och kommer senast från posten som generalsekreterare för Institutet Mot Mutor.

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Parul Sharma är även styrelseordförande för UN Women Sverige och har tidigare varit ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation. Rädda Barnen vill stärka samarbetet med den privata sektorn när det offentliga stödet minskar samtidigt som fler barn lever i utsatthet. Målet med partnerskapen är att skapa långsiktiga och hållbara investeringar som förbättrar situationen för utsatta barn i Sverige och globalt.

Karriär Kommunikation social hållbarhet
publicerad 18 augusti 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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