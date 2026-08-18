Hon blir ny chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen

Parul Sharma är även styrelseordförande för UN Women Sverige och har tidigare varit ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation. Rädda Barnen vill stärka samarbetet med den privata sektorn när det offentliga stödet minskar samtidigt som fler barn lever i utsatthet. Målet med partnerskapen är att skapa långsiktiga och hållbara investeringar som förbättrar situationen för utsatta barn i Sverige och globalt.