Swedwatch varnar: Detta kommer försvåra företagens due diligence

Undersökningen bygger på svar från 93 organisationer i 40 länder. 13 procent uppger att de kan behöva lägga ner om finansieringssituationen inte förbättras.

Benjamin Claeson, programansvarig på Swedwatch och ansvarig för undersökningen, menar att utvecklingen också kan få konsekvenser för företag som försöker identifiera människorätts- och miljörisker.

”Investerare, företag och offentliga upphandlare säger gång på gång till oss att de är beroende av rapporter från civilsamhället och oberoende medier för att förstå var de kan vara exponerade för eller bidra till skador på mänskliga rättigheter och miljö” skriver han till Miljö & Utveckling.

Kan försvåra företagens riskarbete

Enligt Benjamin Claeson finns det redan brister i flera vanliga metoder för tillbörlig aktsamhet. Han hänvisar bland annat till forskning som pekar på att sociala revisioner kan missa allvarliga risker och att ESG-leverantörer i stor utsträckning bygger på uppgifter som företagen själva rapporterar.

När civilsamhällesorganisationer samtidigt får mindre resurser för granskning och dokumentation riskerar ytterligare en informationskälla att försvagas, menar han.

”Företag bör se över hur mycket de förlitar sig på ESG-leverantörer och sociala revisioner och i större utsträckning ha direkt kontakt med civilsamhällesorganisationer.”.

Han anser att företag borde lägga större vikt vid undersökningar på plats.

”Företag bör röra sig bort från skrivbordsanalyser som bygger på självrapporterade uppgifter och i stället stödja arbetssätt som möjliggör undersökningar på plats och meningsfull dialog med arbetstagare och lokalsamhällen.”.

Hårdast slag mot globala syd

Organisationerna i det globala syd uppger en genomsnittlig minskning av finansieringen på 49 procent, jämfört med 28 procent i det globala nord. 17 procent i det globala syd uppger att de riskerar att behöva lägga ner, jämfört med 8 procent i det globala nord.

Bland de 87 civilsamhällesorganisationerna i undersökningen har fler än 450 heltidstjänster redan försvunnit eller väntas försvinna från 2027 och framåt.

Benjamin Claeson pekar på att 52 procent av organisationerna i det globala syd väntar sig att antingen lägga ner eller kraftigt minska sin verksamhet om situationen inte förändras.

”Det här kommer att ta år att återhämta sig från och riskerar att undergräva potentialen i obligatoriska regler om tillbörlig aktsamhet, som EU CSDDD, just när de börjar få genomslag.”.

Så hur ska hållbarhetsproffs i Sverige se på rapporten? Som en varningssignal, menar Benjamin Claeson:

”Utan ett starkt civilsamhälle riskerar inte bara vanliga metoder för tillbörlig aktsamhet att vara otillräckliga. Företagen riskerar också att sakna kunskap om sina kopplingar till människorättspåverkan utomlands, vilket kan utsätta dem för risker som snabbt kan få ekonomisk betydelse.”.