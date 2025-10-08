Malmö förbjuder kalhyggesvirke: ”Största klimatåtgärden i Sverige”

Från och med maj 2025 gäller nya projekteringsanvisningar i Malmö stad: allt virke i kommunens byggprojekt ska vara återbrukat eller komma från hyggesfritt skogsbruk. Beslutet omfattar bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och kulturfastigheter – och gör Malmö till första kommun i landet med ett generellt stopp för kalhyggesvirke.