Malmö förbjuder kalhyggesvirke: ”Största klimatåtgärden i Sverige”

Klimat Malmö stads krav på hyggesfritt virke sätter fart på en ny marknad – och byggherrar som inte hänger med riskerar att hamna på efterkälken. ”Byggnaderna får en annan story – de bidrar till en hållbar skogsutveckling”, säger Johan Berhin på Plockhugget.

Johan Berhin. Foto: Plockhugget.

Från och med maj 2025 gäller nya projekteringsanvisningar i Malmö stad: allt virke i kommunens byggprojekt ska vara återbrukat eller komma från hyggesfritt skogsbruk. Beslutet omfattar bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och kulturfastigheter – och gör Malmö till första kommun i landet med ett generellt stopp för kalhyggesvirke.

– Rent tekniskt är det ingen skillnad – virket håller samma kvalitet. Men långsiktigt får man fler träslag, mer löv och högre hållfasthet. Den stora skillnaden är klimat- och biodiversitetsnyttan. Byggnaderna får också en annan story: man kan visa att fastigheten bidrar till en skogsutveckling som är långsiktigt hållbar, säger Johan Berhin, bygg och fastighetsansvarig på Plockhugget.

publicerad 8 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

