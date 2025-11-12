Kommuner överskrider nya gränsvärden för luftföroreningar

Luftkvalitet En ny analys visar att över hälften av Sveriges kommuner beräknas överskrida minst ett av EU:s kommande gränsvärden för luftföroreningar.

Kommuner överskrider nya gränsvärden för luftföroreningar
Luftkvaliteten påverkas av vägslitage. Foto: Adobe Stock

En ny analys beställd av Hjärt-Lungfonden visar att över hälften av Sveriges kommuner beräknas överskrida minst ett av EU:s kommande gränsvärden för luftföroreningar. Resultaten bygger på SMHI:s modellering av luftkvalitet i landet och gäller partiklar, PM2,5 och PM10, samt kvävedioxid.

De nya kraven, som ska vara införda i svensk lagstiftning senast i december 2026 och uppfyllda till 2030, innebär att kommuner som överskrider gränsvärdena måste ta fram åtgärdsprogram. Luftföroreningar orsakar i dag cirka 6 700 förtida dödsfall per år i Sverige och uppskattas kosta samhället 168 miljarder kronor årligen i hälsoeffekter.

publicerad 12 november 2025
av jonr
jon.r@miljo-utveckling.se

