Klimatförändringar kan göra att metanutsläppen från sjöar och dammar nästan fördubblas till seklets slut. Det skulle i så fall driva på den globala uppvärmningen snabbare än i FN:s hittills värsta klimatscenario, enligt en ny studie från Linköpings universitet och Nasa Ames Research Center.
Forskning: Varmare sjöar kan fördubbla metanutsläpp
Klimat Metanutsläpp från sjöar kan fördubblas till 2100 och överträffa IPCC:s värsta klimatscenario, visar ny studie.
EU har nått en provisorisk överenskommelse om storskalig naturrestaurering. Foto: Adobe Stock.
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Genom att kombinera mätdata från 767 sjöar och dammar världen över har forskarna byggt en modell för att förutsäga framtida utsläpp av metan under olika klimatscenarier.
QsWspG7pF4nJ+9a9dsGvxYPhn6bEZZwmJdJh0NKj5Igd3+JNcXBc0ERTPlUv4wSvj+Yog50qwEmNJBxbYsN+SxZqq0Ar0euwGmD8QquFUoxR1+9IN0BAOIzDw+yhce85AG0mGKTuTUzjSPupIlNVCPVKCKMHTVa1nBCkBJjas7LoVN5X7pkOyDYdQfOPLOf9eFb8dd/nNKxGxkT7nM2rTiZD0j445yvfwBcZLkU1sEv7myo8Iz9CdQ7bm7Kt/LGV8VFVou2UbF6TDStO0hNVZF13kuOefzByjASfQhECI707jS3vaNGo/QgbGwC60cxsZdbtS5YhtUDUsEB2QsmkGFkBuRd4Zantjbh2c3PYlE/4f3MAiHQwzf/yGVwPENU5oq7JgHcrm8NRkjepk0cKINCOxy3GRAn6DpyJkaJ5uI03wl19Zf9+Et4y3aPqErBR9NyS5e5YRwOIfOFvDEEilkUkmTRvHk1+szntcIzIx4CRMp0fwZN8/WydAeEjLYqZAK3s3T9fiTpO+tZ0ckYjlioZxbZgAu64k4CLpkGuiqZP8aEH7K3jPJpxdVd6TAw8oEAJlBUgUayoBrCkBvrgnJXxPgV7ONnMMlMh27q5O+EsQB52VHAxavrVJDq/OGMogtY1FTS0wltc/Dcxkufj8OlN5ShJ0b72vdhuYCtHnJf7ww0UlHO/XGXr4DoDbqoYuxAC8nf8nNBQYANn3Cd4wXHtftnk6btW1Zt7YrmbuGEyIoZ92Z6pcd21/L8pRBSgpKrtNNs4zDrOe6vwP14leDWZF58FWQugGbckmWJfCed1UF/ZrEnhcsOSTZnKF0J5/SI0lWIG9TtKiNVKC28sbEnl/vHOpolpuOTruB1qCoQdWjy9HXwSuhqUILG0RijVNcQv9+OK7JMb3uoH/wwSYwY+CjED3aXY4lwEAAzP+4Xa3l8U7uWgAV0NCcdn/skf350qrGQmpcLSay30/GavxsG8SAcY9PuYWacGdLf3JaUUvnXNmJSi3RrJCA37FdPfLynu6Ku30KfXABEUvhuvGwYU8itJBtZv/ZyEH/375bZnssqdps7Uy1Bg7vODXQZibCG7NfftlmHSKeWbMbaSvg7MCAci2dMapXyhU3yM2gFDEY/0QxO83eCANqXbixjfidop7nc0S2pfmCibMFokHKFZCwOgCkX7DlfKTDSSR1pyDCbxOGFNAc8CyB0p1rIGaLrSEhzx1N2x2JZjKHNPMGA9h6CzdQLu+MtSg2Ffu1rx5H4PsL3eXV0p2FZMnjSRAaopDbtsrefhW05XEVi7yE0/lSsn9sGcZWiiLGmDl1mXe5cZhTyPhVA/U3Kb3R9GqsKI+5KJkKDtwvJlkLhb0gqiU4Cv0/1psecETEvQPBkb5+vXwFmMg5WXQlse+VeM3MU1pcSVoraB3XKyKLCCclRax7k30XP/8GulDPEnBHL9mkrNX+bUDAsKPDeURL0IiMPWd3S/WStnh2VdjGDV9lgK9DROvXCZifDDY+vIMzrQb/ZJd3AD+d6lpBdNQgg0gytAkben3Z/nPJ4hvT5rV7ijA6T3CiK32+MF7gSx91NIEWWlNKQnZRNuF2gAU9QEN6811Pw7FnGgdpYTvvLECm5iZ11I7/hsMgVhdJwG3go=