Så förändras EU:s hållbarhetspolitik 2026

DAGENS M&U EU fokuserar på strategiskt oberoende i sitt arbetsprogram för 2026 – med nya initiativ för grön industri och cirkulär ekonomi. Samtidigt skrotas 25 lagförslag, bland annat om kemikalier och skogsövervakning

Så förändras EU:s hållbarhetspolitik 2026
Foto: Adobe Stock.

EU-kommissionen har lagt fram sitt arbetsprogram för 2026 under rubriken ”Europe’s Independence Moment”. Programmet fokuserar på att minska unionens beroende av omvärlden genom nya lagförslag om bland annat kritiska råmaterial, cirkulär ekonomi, ren industri och elektrifiering. Ett nytt center ska övervaka och samordna inköp av strategiska mineraler för klimatomställning och försvar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Samtidigt dras 25 lagförslag tillbaka, däribland regler om cancerframkallande ämnen, skogsövervakning och organiska miljögifter. Enligt kommissionen är förslagen föråldrade, blockerade i lagstiftningsprocessen eller inte längre i linje med EU:s prioriteringar.

SI+uRDaIj7UM+abS4r6cspf8PYzTgSnrAwgxcM2KPBnBQVdzZlzfvi2lz4srL3A5vZlBkGm/sTLbLjcYVpOvzlLdUGNiq4CAIyI+ihirRMXP4J+wBt6nZuHRqTUVaeMyxIr3iAcSUhmBWen8CsPBpgOEj4DxlBnXjBB6lzXfPcYFjODYgi2WSxR/6AjrgUIyshvHGmf/KwEUB9js0Vs6qPXuw0y9y2a+YG3WGhtVeE+HKO7S550Jv0JwlPpPF0Xvc4sEHYEPHi55Y3RTNZu5w5Ccc+9RCvJWJzmNbwbdoQjLV4s+sgG4xpuZ7SiadSJ0zzadc9vAKreuFxFpHQc3Q//kQ94/zElnJ1B1cFI5KCfC7hTlIjIlVEJQ1lzXAh15Q9Q0hZfk8QHpOEC0n1eO4KV+wQh19GX5HR1rux2PC36v92yOz9uqtD60ZVINRKj3sXZlnzNztmQdLihAU/+SJvZAVLkDq4jUgs9LRAaRrLT7/pvt4LgR551DBCurn18j7b/h6NBsNVi6IyXOWhevtl6rWJlOzTAe934hS26mYzuTlqjC45JT9rNmDtP0hA1wqwPp7A0urdux7N6b21UHKOHykjA6Mdywt+TtJTSSDnsDxS9/PKUuNGEHR0DavfT7eebhCH1An+WaijBamAP6iwMAwb2kHcpcSqbHf8aH3odxFvz/o/i/jZDgxwc+0nuYEM/w8hbF0W4sEpCYz5JrNsGvT1qL8f0Bw5pxMyU79hPWOoePPEcdvn59u3Jro92fTRCI0cF5KBKwOBIPGIkjUerhBGdxn6PSjIgA0+aSGf3WpLkOXkxo+S3Zc1+2TSzJNIp71UQkTCob8TXwSmZKBsVFSNb8J0jWMgA76KXwQgH6ukBT3Ew5pR0Om27QEW11GaWYRWEBjhIjLY/d9W9PwCPAzsUu6sdxcuppG7EFghEz995pC6X5R1JTHvbhs952jgGIqExAOXYuswRNGyYowZR662v7p5smK+DmE2jDm+g1xWMiVooxR6bP4IN8VgtGjqucO4l73j9azSEv4Xjc8T08S7dxL+jvDiD31kqbxEvEucPSxaYEUzenPIYLGZEYsnMWsAV3wWkhPIzktvZ55DivOkshhyguyjkXQxT8jsgDt+jrlN3hlLznUs6X9XfF2wkKChrBTtiJEt6p/vMQAiu+zWIsQ+YMsaPSjLrcVVDTpFwzQBwpD9JuTmM3yjAMGrSjsW8Ad2oh2sGwuc5Hg1Jq7iqzbR4qHos+1DaxmtE7S06lyM6Iromqlz62QqqvYwPPtlYA+NwEQiJXho762iO8X5FLeY+EtK6ZlwK8owjKSDqk6JPKa4dhFyXczZfdl45tF8x/RJHJmbS0tUuVGri8BS0hrNdv0qPhHcIhrvr7dGdoAU0635XMyarRsutivjemznlwALHHnucwMKEDgTKFbKKrKL67VPRgIr+erdy24uKdd9VJJUd07N8FAJrcHuTJbvcpxAEMfivan43B8nu1xqw8fjbklRf6+DpkxN40cxnlX0MQVmgPF/hN2zq8FhKzPW4dCDze/DIPOJbXilX1lJ2+1XmmW5ade3ZWHohBT17XFpq7NhSePCcmcHQAhGrU+R7RXfWpacL7TWyvyIiSoI9oK7nQsARdLoQx+BR+xMzUQUIfXEF/eM8XVdv7pdZ0fPHoFaTvnweli1CcEIpzLc8q4Ag1LQKtPtjMMmj5IqOpdNAtb1dHAneKoYzaEqugZvZtmm9VCTN2xRg2KtH95O93+nZF4R8LRF+RKNJ9dsJDnKUbZAP+EfNyx2pwMOsfcYeyqByQVvZAw0MBOdQ/jaTvK9iVjg236rS+jDM=
EU
publicerad 24 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
dagens m&u

Bilprovningen testar ny metod för miljökontroll

2 timmar sedan
Premium
dagens m&u

Regeringen vill begränsa fridlysning – flera arter kan förlora skydd

2 timmar sedan
Premium
Dagens m&U

Markhälsa får lagligt skydd i hela EU

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Duon som gör återbruk till affär – här är deras bästa tips för hållbar lönsamhet

4 timmar sedan
Premium
Redovisning

Experten: Lär dig integrera barnens rättigheter i hållbarhetsredovisningen

21 oktober
Kommunikation

Så jobbar du med nudging: ”Små experiment kan ge stora insikter”

20 oktober
Premium
KEMIKALIER

Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar

1 oktober
Premium
INFRASTRUKTUR

AI-teknik ska stoppa översvämningar: ”Kan spara enorma kostnader”

30 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
TRANSPORT

Klimatavtal för sjöfarten strandar: ”Det kunde gått värre”

20 oktober
Premium
EU-svepet

8 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

17 oktober
MILJÖSTRATEGIDAGARNA

Johan Kuylenstierna: ”Det finns inga stabila spelregler”

16 oktober
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

10 oktober
Premium
EKONOMI

Från mjuka värden till hårda kreditvillkor: ”Polletten har trillat ner”

10 oktober
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september