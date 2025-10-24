EU-kommissionen har lagt fram sitt arbetsprogram för 2026 under rubriken ”Europe’s Independence Moment”. Programmet fokuserar på att minska unionens beroende av omvärlden genom nya lagförslag om bland annat kritiska råmaterial, cirkulär ekonomi, ren industri och elektrifiering. Ett nytt center ska övervaka och samordna inköp av strategiska mineraler för klimatomställning och försvar.
Så förändras EU:s hållbarhetspolitik 2026
DAGENS M&U EU fokuserar på strategiskt oberoende i sitt arbetsprogram för 2026 – med nya initiativ för grön industri och cirkulär ekonomi. Samtidigt skrotas 25 lagförslag, bland annat om kemikalier och skogsövervakning
Samtidigt dras 25 lagförslag tillbaka, däribland regler om cancerframkallande ämnen, skogsövervakning och organiska miljögifter. Enligt kommissionen är förslagen föråldrade, blockerade i lagstiftningsprocessen eller inte längre i linje med EU:s prioriteringar.
