Så förändras EU:s hållbarhetspolitik 2026

EU-kommissionen har lagt fram sitt arbetsprogram för 2026 under rubriken ”Europe’s Independence Moment”. Programmet fokuserar på att minska unionens beroende av omvärlden genom nya lagförslag om bland annat kritiska råmaterial, cirkulär ekonomi, ren industri och elektrifiering. Ett nytt center ska övervaka och samordna inköp av strategiska mineraler för klimatomställning och försvar.