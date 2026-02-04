EU:s institutioner och medlemsländer misslyckas med att prioritera mänskliga rättigheter, vilket undergräver rättsstaten och demokratin. Det konstaterar Human Rights Watch i ”World Report 2026”. Rapporten kritiserar bland annat EU:s hårda migrationspolitik, växande acceptans för anti-demokratiska narrativ och bristande åtgärder mot medlemsländer som kränker rättsstatens principer.
EU:s bristande fokus på mänskliga rättigheter hotar demokrati och rättsstat
Dagens M&U Human Rights Watch kritiserar EU för att misslyckas med att prioritera mänskliga rättigheter, vilket undergräver demokratin och rättsstaten.
Foto: Adobe Stock.
Ungern pekas ut för allvarliga brott, inklusive utträde ur Internationella brottmålsdomstolen och vägran att gripa Benjamin Netanyahu, efterlyst för krigsbrott. Trots detta har EU:s ministerråd inte agerat kraftfullt. Samtidigt begränsar flera länder tillgången till asyl utan reaktion från kommissionen.
