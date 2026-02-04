EU:s bristande fokus på mänskliga rättigheter hotar demokrati och rättsstat

Dagens M&U Human Rights Watch kritiserar EU för att misslyckas med att prioritera mänskliga rättigheter, vilket undergräver demokratin och rättsstaten.

Foto: Adobe Stock.

EU:s institutioner och medlemsländer misslyckas med att prioritera mänskliga rättigheter, vilket undergräver rättsstaten och demokratin. Det konstaterar Human Rights Watch i ”World Report 2026”. Rapporten kritiserar bland annat EU:s hårda migrationspolitik, växande acceptans för anti-demokratiska narrativ och bristande åtgärder mot medlemsländer som kränker rättsstatens principer.

Ungern pekas ut för allvarliga brott, inklusive utträde ur Internationella brottmålsdomstolen och vägran att gripa Benjamin Netanyahu, efterlyst för krigsbrott. Trots detta har EU:s ministerråd inte agerat kraftfullt. Samtidigt begränsar flera länder tillgången till asyl utan reaktion från kommissionen.

publicerad 4 februari 2026
av Lars Schön
lars.s@pausermedia.se

