En ny rapport från tankesmedjan Arena Idé lyfter fram allvarliga risker med dagens omfattande sandutvinning, både i Sverige och globalt. Rapporten ”När sanden blev till guld – en rapport om den svenska sandutvinning och en begynnande global resurskris” pekar på att sand, trots att den är världens näst mest utvunna naturresurs efter vatten, länge varit osynlig i samhällsdebatten. Författaren Lova Schildt, marinbiolog och forskarassistent vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, beskriver en växande resurskris som redan nu leder till både miljöskador och sociala konflikter i flera delar av världen.
Ny rapport varnar för resurskris kopplad till sandutvinning i Sverige
Klimat Sand finns överallt i vår vardag. Nu varnar en ny rapport för en begynnande global resurskris och uppmanar Sverige att ta ledningen i en mer hållbar hantering av denna dolda men livsviktiga resurs.
Foto: Adobe Stock
Sand används i en rad produkter och infrastrukturer som är centrala för det moderna samhället – från betong och glas till elektronik, vägar och till och med hygienprodukter som solkräm. I Sverige är det främst bygg- och anläggningssektorn som står för den största konsumtionen, men återvinningen är låg och nyutvinningen fortsatt hög, trots att det finns ett förhållandevis starkt regelverk.
