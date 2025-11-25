Ny rapport varnar för resurskris kopplad till sandutvinning i Sverige

En ny rapport från tankesmedjan Arena Idé lyfter fram allvarliga risker med dagens omfattande sandutvinning, både i Sverige och globalt. Rapporten ”När sanden blev till guld – en rapport om den svenska sandutvinning och en begynnande global resurskris” pekar på att sand, trots att den är världens näst mest utvunna naturresurs efter vatten, länge varit osynlig i samhällsdebatten. Författaren Lova Schildt, marinbiolog och forskarassistent vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, beskriver en växande resurskris som redan nu leder till både miljöskador och sociala konflikter i flera delar av världen.