Ny rapport varnar för resurskris kopplad till sandutvinning i Sverige

Klimat Sand finns överallt i vår vardag. Nu varnar en ny rapport för en begynnande global resurskris och uppmanar Sverige att ta ledningen i en mer hållbar hantering av denna dolda men livsviktiga resurs.

Ny rapport varnar för resurskris kopplad till sandutvinning i Sverige
Foto: Adobe Stock

En ny rapport från tankesmedjan Arena Idé lyfter fram allvarliga risker med dagens omfattande sandutvinning, både i Sverige och globalt. Rapporten ”När sanden blev till guld – en rapport om den svenska sandutvinning och en begynnande global resurskris” pekar på att sand, trots att den är världens näst mest utvunna naturresurs efter vatten, länge varit osynlig i samhällsdebatten. Författaren Lova Schildt, marinbiolog och forskarassistent vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, beskriver en växande resurskris som redan nu leder till både miljöskador och sociala konflikter i flera delar av världen.

Sand används i en rad produkter och infrastrukturer som är centrala för det moderna samhället – från betong och glas till elektronik, vägar och till och med hygienprodukter som solkräm. I Sverige är det främst bygg- och anläggningssektorn som står för den största konsumtionen, men återvinningen är låg och nyutvinningen fortsatt hög, trots att det finns ett förhållandevis starkt regelverk.

Klimat
publicerad 25 november 2025
av Ellen Sundström

