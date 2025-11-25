Konjunkturinstitutet: Sveriges klimatmål krockar med EU:s utsläppshandel

Klimat Sveriges långsiktiga klimatmål är svåra att förena med ett EU som går mot allt mer gemensam prissättning på utsläpp. Det konstaterar Konjunkturinstitutet i en ny rapport.

Konjunkturinstitutet: Sveriges klimatmål krockar med EU:s utsläppshandel
Foto: I99pema/ Wikimedia Commons

Konjunkturinstitutet har analyserat hur Sveriges nationella klimatmål till 2040 och 2045 påverkas av EU:s framtida klimatpolitik. I rapporten förutspår myndigheten större osäkerhet, högre kostnader – och minskad effekt av svenska extrainsatser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Miljömålsberedningen, visar att svenska utsläppsmål blir allt svårare att genomföra i takt med att EU utvecklar sina klimatstyrmedel. Framför allt gäller det införandet av utsläppshandel för transporter och byggnader, ETS2, som kan flytta beslut om utsläppsminskningar från nationell nivå till marknaden.

Se3OV5O62yyB7Krfw5srBdMC2r9U4hbVROlXtI0CUhsl+0CiaPYZHglp5Q3t1tRyKq34vNtjXcKMTxH4ojeLIJRwyn/sXrAsogmVHBQTTsIsZ8AlrbmqJYC1ndYwnS8Dh1AfB8R229UxH5C+lh5AHSrRf6n05Iex7Z8FkuCtMUwvqQEaD3l1dpfFLBd0K/O+37L4Pvcu263ilXk7yHNwx4DZqYYsQ7YGAMPIB7IDFXq3UqTu7kvmNnkXCeL6/nWwRoFTwGBqVGVniz6co/THKG93fEqOOKBBJ9x7lA98NNKLjj70DohwB2DDU0mAx3Yzt4A5z9npF/L6e9M1KWkYUdgbgEqJ1shLGhC/KXg+nDtn0mZIWtAL6hl2dWMDOKmApRgdWIOA6fIp71T+eWCqxU2CFnxzw7SDn5UkPB6Pr4edC9PIDQd4ihO/cRFoU8PfT4fldYtGtu4cuwiECUpuHURfnfADK3I4ZKIaKq/qaxB13Gteo+MrTDJTPEeqdez07PG5zcdRiZAgKJjeT99PgBWcJI2g+F8l2AZSnQXYmBiuk24SW2o8cdldnesBB11ZXBwZqShGoUWyhWwBRZr9RW9h5WwMquKBf//mC9qaHSMyBQkoPwMCB6fMMQKDmlxsvTzbJQnJU2lZZ9cpPTUzN+jeKNCiOqXnKoWp+J28t1LhCyy9ow0bG43c841kh5Be2KA+k1Ju80cXSrv8pPv49Up1BTLvVvF0b/YKW/bkexHsv/IQ1JuvNI26SoSKohL0t/+2+szAuoQCNAJM6+fAXbcgPQz+oGiQ8QMgUm10Ute06PNM0foEelLVLxwCHUxGOUFxMba7sS526JzrzzbVvYGiUk7Auoje0mkOW4agwq/YXSFRc3bX0NztmqlJbLNVURxg5d8+lX2YZ5kHVbV+5Mn6qHxNuKVXyazzk1lNXf61p2FWVFSu9AnT2bTIvKhVzBygkuWRkYrSGVX7+gAupN0mmx2jWkd0eN1iQUv3dfEIPtB0E6aTwhIy5GwbhQSZVMrUC2fZYFX8LNAVyg+CicIjhP/aSHx8YcqDbaAmlOPAZoC11vE7C6/BVCdRH0xpYLLO3IYWJiyu1UFCSgvazNhtoeO10H4bzBQiZd5mpIcP1352zhIbuVpA+AiBsMbleQVdiUN8mVdAG6y6TBXND6akErTTwXqJ8hJzDq2q3Vi7KIZWCWX5TO17fY0xd1zXOKapSKSVzGZqRSvcglQ+vkQ0bjstMtIDSHGjd9jNinoz1Ilykd4Qi5enBeD7feY6u3TKRHeCNXxQ1sa/mDB48pEF+XtPpYoNFRmtT3plBlf5O35fRWs2FdEL/XQoe9Ul6FIAQg/ARCIzXlO6+x3E8UVjlsn1aLbLuaXZ3zvOX38QK37z1CQmU3oXscLeaTyHHl5Y754Z75uK7u6gfpvEh0krk6ImV2SJ/Mh4/NTUqxsJizIiBpcL4SfPsRm/mabLcDtHIAoqsFDyGklCN8dvLm5LhJuOp6e4mPKL+pr6J0ARTvvtMrxdjXVA/dt1zSz2TDE0Da1LpZQ7Gyu3+A83q326HWrN+oTtX+y6UAXKwRLCuUIGLyISnqgE21S8smL5SpGWOzzNrVOzriac71/4m2zdERqpFLhIgT2GCRTRWrMoyU2Ysk54yKpj3yMzhqxTIVZufnRvRhxgl5FdmRaaj4e4wdD4fpvt2PaHVLsHV+WKqPCOA8ZlvrQG2p07QYB+0Rj6D4C9SCtkIfDXGOHytvURBU1ZicfAtq5XVNEJR6Vs47gao9B6B/tG5CyvjsPUUc+kiotNRpOjF0EAZXynTaLe8pae3O4bbbguHWKD+zXLnan0BrsrT1qvodc3EW6OGwF4Z33+H5edz8MqzRaIdUFpFJzoWWRi824e8nY/FfyRG66RMDNt7bfhG2RVvqw+uYrcgKrIkpBa7BFkqB7JsRglFRy3TrX5AWMPANKE4TBiAqz0nrKUblTo3BMQZRgHw6xNujD7wl8bLe6IwgFmtnuCnjJWykIvioo0u2fl0SgfSzHsNTdNqkJcCQqFy+bXgrFG9Un3U2LBCUg3GH65uc+goq9ym6kMjKR6gRsVwi9MtE+9mJPRrDZBxaYpWp1M5JSxFEK09LMEO9lr9r+Wik/9cQsjuKpUn7+vRWFnqPdudxiXEfnsAz8nFXJ5YuUVXGi4+oyWXh08OK1VWHva2GvGB/0gXeNtRMMKi35S7ukHtKHLHpx05vkgd7jUzr9Jve+avPFN75IbNAGlbykH9cKMufFMXkDq3xgLfqqcDoQSsokUqWvLaZZtLY27+GMy6wijnUo7n6iE78+ibaL7p373biO2nvmIt7EfH/laN+c3zqZyO1C+TPLbB02b25wvj07XGwtAY9RWpgkxq/vIB6lUTHD/LX6SYJHy7Mb4suzvL4LHRvltRs8S+miAt3s42js4hhrf6nlMPAkokV9hp/nhaMUIHB9TQIwPOe/eAw+W6leSLenqQ7Kly3WVKTjQ5iGtmt0nt0QEXQYMA985dzeeigRJven+9ctchSNwIHunvsiZW6p5t4G6BEl1QQZLajydn2O1WW2KNiV1ILiB7mjXYDMwSLWuza/e0Fc8GSKaUFLSrXRf2x7EL6NskKl5ZeSp26lymA9KESvxkY5I+GP5q9zoqMYSefH9C/Wt7aq47VqGqFoaov1pjXpndwUnuJs1+A0CXkzoyTJD3zlYvThw3/K+E2+QaJBGe5DgWfRSojIoFcs6yIPnabBVegw2etfkHClPfYOBAXOYxH0BAWVQ74Hp9f9oKaAZJNqVELTYfxaSXX9dfNistYBgHSrP5vg+hraBOxFBO8rhuAjGduzatJE2DvhPAcoDCG39Wb4S0c+XSnNbBR2ar2jz595DREOLFSkhpt4yLojmsJFhwQLlJU2OZFZ8oUICQCQQGdWqshbK7fv7BIRuTR9WlqcsBzlVXbUA6h5jXM8Dkl71vyCYOgQEi3uFhj8UaZNx5xpFpm4gCG3Ctt+/6ml9g4Y8qIvy4aBVP4MVAauurftczDvigm2Z8Do7oTebMKaF1pVse+vm/Q96uQvaO/CQ84kX+WPpJl4rGYmxVqMplmcYWb284uhDzSV+YFcyIkHi+Nmpm6QW22rfjCD6AE7apKkXiwG4EOJyeCoQuMWJ68Cyis5oR1dph0bMWeGeqsM7k7LLvnHbd8/0jEbxqm4pY90Rq/TZp3SCWmaiDQ7qaqsv413kahXtun0kufrBt83eq7fdF61DyoQ6QYB30SHAdEnWC0pW4sd4w/6Dr7dwfTk+BVuMiYKFkfdDWfw3tzTCvFrXnPe0Razrl/NKn6jyruyYV09VpxkRPedsYz/KM3sIK9/vCGmsGO3ZH7abeZb2g5120pa0szwZtWedWavoU0gFUvYgEvjTHCiXU94pIAkNFSExPCoJE/wmDT1qvRuf9gSuOZs9WApDg5SdCH7mQLEx43KtV161bAseDMG0GZNDBwMnod7Luu8GbPLKBICn3GUBbUR+jPte3TFBs9qKF3C9lzrJ7B2npS/aQT+9W/rFzGrtJpyjdKx6/VfRFNK3uHXhOAW8fgwlzP4Z+LMf4qDVVGRYA6CAttEZCmolSBRF09P97SoV2DwaEcR7+TashnQNFopmhUGMCZz8z5u6zjZn9w14ExrB5m7Uq7XEJSqx0vxNngVPQ85W9B42oG8RL4U1aogqz5poeI2pmLKuY+RByrVzwzMgIMb+KbpfbNS87BOFO9aSnOZ2/FLPFSwGEsrNiUsFPGu3gYrNK02qFq6GRXwr63BKyr2ta0TlWN2GxBTFpuOtcMyrfpENOrAlzKwQMIaOOkNQz4QofGUFKrEWHkZcMZ8NZimufrHbwEdymdnM/xNvr4/JZQZJIVTQVuRBi2a9OnABfa5nkm3n1UyiYlM2709Ya/ZrlnPFczI6jzOLvfDI+ZxhIB8XeNrKF/9mlbmVvXOSA3F/ffOjitjTFoSxsmakf+rGRNovpkD/RVKArI4zEpAqDLmsq3wXs0lXdblx13TKrApE2w9ymzu5vMU7rx2k7BawnA0Ghslsh8B9Lp+qdf9j0gTvAxyqUPoC5i9cYezaqu5U+PMSAnfTXe5AHqD8e40yVt/2JNFg9BNcncb7FGYfwvks405P78S/myAEZhdj/Mmw9tCbB9oOMOYez27L4AfxltzozPMSdVHgRNisw8WXqgmAwC3gsk3UoAhKVRQzkOKdslIfDah4a3Lo5lqm0SuBwJnw1VLIJnKABmCqvQt6LE+qZR/iLSvdGg3rThCdxANXa7ky/TMdWQE24Kj38aHzs4Om5AKhwBssCN2h4rvVIjHnxKBFSj0h2SI1RUkuOLjMWYkjvTWnqgOyQL+t/v9kGG9DmmqeRf1OnOfzCufw4J4r4EyfALSyMF+KyNwGl4up5LdPO3jozQ/YiQWtCSjOl+Eu0FSozdOyL6/7sbhrXLaub9uX/A+qRP++3jQPc1Ro/JNLpJdgzd6wnP2J97GUDcTmqDuOZcQ4TfpJELZWoLRfxpPWLqtMzF6rRXQqoLpBHrEgnIUU4tkbIPMHqNmQSHT5aulgYaZ8vgciUa7FH5RX+hBG+J7zVQFG2D4uLkmbh6VSp9Y1sMzFtmKq90zXrs0LKcSNggpemPkTtoI60JhM49DyRgbgHHyrdjOKTublacYFj3OzWwq8s1KzFCDojEFjvjrFFjI6ALDihKl504cEe3UHMSmBCRa4CRCdAI8X2LKa/C7EGoxiKCd+U86ZjCqcpH3ljD1tz6VmzlOTOKR/215ZRRvMj2fyjEmIuSCy9nfbbCeEedSGwg3SQJXFl5TNpWnk9+BDjECDtQHXC1nHyD8KfbddB1uQJ68486sx1OBqTXlvwbRyPn5NrPRkvgtUVfCEoiwNud0FQK3RUTYgiIRcZVN4uiZwKLhq3XWMei5pd3a3773OkOyiNWRrMxBz0yZlRmMf2Cyy0xjuh62Mu4QT/Z6QcclxV2NVauGzhdDVD9pZT0T936PWrrLlUZ5m/szfTWN+tsRAlS7n1HqF3vhihSZd4u4w4kpu4MyVha0OGSUAVVxFlobVHwHybMV1w4LoIQ==
EU Klimat Politik
publicerad 25 november 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Danone blir största företaget med full B Corp-certifiering

36 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Bolag vässar hållbarhetsrapporter med AI

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sista veckorna att påverka SBTI:s nya klimatregler

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Textil

Helene Behrenfeldt: ”Så bygger vi ett fungerande kretslopp för textilier”

20 november
Premium
VERKTYG

Guide: 5 modeller som förenklar klimatanpassningen

13 november
Premium
TEMA: UPPHANDLING

Överprövningsspöket – myt och verklighet i hållbara upphandlingar

4 november
Premium
REDOVISNING

VSME i praktiken – Danmark visar hur

4 november
Premium
Avfall

Guide: Så minskar du nedskräpningen – för ökad trygghet

3 november

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

2 timmar sedan
Premium
Cop30

Kritiken mot Cop30-avtalet: ”Svagaste resultatet på flera år”

24 november
Premium
COP30

Cop30 klart: fossilfrågan ströks i sista stund

24 november
Premium
EU-svepet

8 nyheter på veckans EU-agenda

21 november
Premium
Cop30

Cop30: Branddrama, textstrid och stigande förhandlingstempo

21 november
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Danone blir största företaget med full B Corp-certifiering

36 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Bolag vässar hållbarhetsrapporter med AI

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sista veckorna att påverka SBTI:s nya klimatregler

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Chokladjättar kopplas till avskogning i Liberia

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Företag köper krediter – men minskar inte utsläppen

1 timme sedan
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

9 punkter: Så kan infrastrukturen återställa Europas biologiska mångfald

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Ny metod ska hjälpa investerare att bedöma naturnytta i unga bolag

22 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Danone blir största företaget med full B Corp-certifiering

36 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Bolag vässar hållbarhetsrapporter med AI

40 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Sista veckorna att påverka SBTI:s nya klimatregler

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Chokladjättar kopplas till avskogning i Liberia

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

Företag köper krediter – men minskar inte utsläppen

1 timme sedan
Premium
JURIDIK

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

9 punkter: Så kan infrastrukturen återställa Europas biologiska mångfald

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

Ny metod ska hjälpa investerare att bedöma naturnytta i unga bolag

22 timmar sedan