Konjunkturinstitutet har analyserat hur Sveriges nationella klimatmål till 2040 och 2045 påverkas av EU:s framtida klimatpolitik. I rapporten förutspår myndigheten större osäkerhet, högre kostnader – och minskad effekt av svenska extrainsatser.
Konjunkturinstitutet: Sveriges klimatmål krockar med EU:s utsläppshandel
Klimat Sveriges långsiktiga klimatmål är svåra att förena med ett EU som går mot allt mer gemensam prissättning på utsläpp. Det konstaterar Konjunkturinstitutet i en ny rapport.
Foto: I99pema/ Wikimedia Commons
Rapporten, som tagits fram på uppdrag av Miljömålsberedningen, visar att svenska utsläppsmål blir allt svårare att genomföra i takt med att EU utvecklar sina klimatstyrmedel. Framför allt gäller det införandet av utsläppshandel för transporter och byggnader, ETS2, som kan flytta beslut om utsläppsminskningar från nationell nivå till marknaden.
