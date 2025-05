Microsoft utökar världens största avtal för koldioxidavskiljning med Stockholm Exergi

Avtalet fokuserar på Stockholm Exergis BECCS-anläggning, alltså för bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring, som för närvarande byggs nära Värtaverket i Stockholm med en prislapp på drygt 13 miljarder svenska kronor. Anläggningen, som planeras vara i drift senast 2028, kommer att kunna avskilja upp till 800 000 ton koldioxid per år – mer än utsläppen från all vägtrafik i Stockholm under motsvarande tid.

Den infångade biogena koldioxiden kommer att lagras tillfälligt innan den transporteras till Norge, där den permanent ska injiceras under Nordsjön.

– Microsofts beslut att utöka sitt avtal med oss visar starkt förtroende för vårt bio-CCS-projekt och vår förmåga att leverera hållbara, permanenta negativa utsläpp. Det är också en tydlig signal om att företag med höga klimatambitioner på den frivilliga marknaden fortsätter att fokusera på klimatkampen och på att bygga upp industrin för negativa utsläpp, säger Anders Egelrud, VD för Stockholm Exergi, i en kommentar.

Detta är inte Microsofts första avtal gällande koldioxidavskiljning. De har som mål att bli klimatnegativa till 2030. Bara den senaste månaden har techjätten tecknat avtal med biochar-företaget Carba, återbeskogningsinnovatören Living Carbon, samt AtmosClear, Fidelis och CO280 – där den sistnämnda omfattar ett avtal på 3,685 miljoner ton riktat mot den amerikanska massa- och pappersindustrin.