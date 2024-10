Forskare: Storsatsning på CCS-teknik krävs för att klara klimatmålen

CCS-teknik, carbon capture and storage, går ut på att suga upp koldioxid för att därefter lagra den under jorden eller på havsbotten. FN:s klimatpanel IPCC har lyft fram tekniken som avgörande för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, jämfört med förindustriell tid.

Flera av IPCC:s klimatstrategier visar att det krävs uppemot 1 000 gigaton koldioxid som avskiljs och lagras fram till 2100. Det är inte sannolikt, varnar nu forskare från Chalmers i Göteborg och Universitetet i Bergen för i en ny studie som publicerats i tidskriften Nature Climate Change.

Likt IPCC konstaterar forskarna att CCS-teknik är nödvändigt för att nå klimatmålen. Men de ifrågasätter om dagens planer är praktiskt genomförbara.

– För cirka 15 år sedan, under en annan våg av intresse för CCS, misslyckades nästan 90 procent av de planerade projekten. Om andelen projekt som misslyckas är lika stor som den varit historiskt kommer kapaciteten 2030 att vara högst dubbelt så stor som idag, vilket skulle vara otillräckligt för att nå klimatmålen, säger Tsimafei Kazlou, doktorand vid Universitetet i Bergen, Norge och studiens huvudförfattare i ett pressmeddelande.

Jämför CCS med vind- och kärnkraft

I studien har forskarna jämfört utvecklingen av CCS-projekt, med utvecklingen av vind- och kärnkraft. För att hålla jämna steg med de koldioxidminskningar som krävs behöver tekniken under kommande årtionde utvecklas lika snabbt som vindkraften i början av 2000-talet, konstaterar forskarna.

Därefter, i början på 2040-talet, menar de att utvecklingen av CCS behöver hålla samma tempo som utvecklingen av kärnkraft under 1970-talet och 1980-talen.

– Den goda nyheten är att om CCS kan växa lika snabbt som andra koldioxidsnåla tekniker har gjort, skulle 2-gradersmålet vara inom räckhåll, men det blir med en hårsmån. Den dåliga nyheten är att 1,5-gradersmålet sannolikt fortfarande skulle vara utom räckhåll, säger Jessica Jewell.

För närvarande menar dock forskarna att det går alldeles för långsamt för att klara klimatmålen i Parisavtalet. I sin studie understryker de därför behovet av starkt politiskt stöd för CCS, i kombination med att samtidigt påskynda utvecklingen av andra tekniker som solenergi och vindkraft.