6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Standardiseringsorganisationen GRI har tillsammans med över 300 organisationer undertecknat ett upprop som uppmanar EU att skydda centrala regler för hållbar finansiering. I ett gemensamt brev varnas för att det så kallade Omnibus-förslaget riskerar att försvaga direktiven CSRD och CSDDD, som anses viktiga för transparens och rättvisa villkor.

Uppropet lyfter särskilt behovet av att behålla principen om dubbel väsentlighet i EU:s rapporteringsstandarder – där både finansiell och hållbarhetsrelaterad påverkan beaktas. Organisationer kan ansluta sig till initiativet fram till den 29 augusti.

Utvidgad flygskatt kan ge EU över tusen miljarder euro

EU kan öka intäkterna från flygsektorn från 112 till 1 100 miljarder euro fram till 2040 om utsläppsreglerna utökas och undantagen slopas, enligt en ny rapport från Carbon Market Watch. I dag omfattar EU:s utsläppshandel främst inomeuropeiska flygningar, med stora undantag för långdistansresor och privatjetar.

En full beskattning skulle inte bara minska flygets klimatpåverkan, utan även ge betydande medel till investeringar i hållbara bränslen och alternativ som tåg, menar rapportförfattarna. Reformen kan bli aktuell i samband med den kommande översynen av EU:s ETS-direktiv 2026.

Handlingsplan för cirkulär ekonomi öppet för synpunkter

EU-kommissionen har öppnat ett offentligt samråd inför nästa handlingsplan för cirkulär ekonomi. Planen ska bidra till att minska resursanvändning och utsläpp, samtidigt som EU:s konkurrenskraft och försörjningstrygghet stärks.

Målet är att EU ska bli världsledande inom cirkulär ekonomi till 2030 och fördubbla sin cirkularitetsgrad. Den nya strategin ska även samspela med nyligen antagna lagar om bland annat ekodesign, kritiska råvaror och förpackningsavfall. Samrådet är öppet till den 6 november och välkomnar synpunkter från medborgare, företag och organisationer i hela EU. Lagförslag väntas 2026.

Branscher med stor miljöpåverkan kan undantas från CSRD

Fastighetssektorn, jordbruket och byggbranschen riskerar att hamna utanför EU:s hållbarhetsdirektiv CSRD, enligt en ny studie från Copenhagen Business School och University College Dublin. Bakgrunden är förslaget att antalet anställda ska bli ett obligatoriskt kriterium för rapporteringsskyldighet. Det kan leda till att kapitalintensiva branscher med få anställda undantas – trots stor miljöpåverkan.

Forskarna varnar för att det skapar en skev rapporteringsstruktur, där nyckelsektorer för klimatomställningen faller utanför kraven. De uppmanar nu EU att se över förslaget innan reglerna fastställs.

Beskedet: EU står fast vid metanregler

EU bekräftar att den nya metanregleringen står fast, trots att frågan väckts i handelsdiskussioner med USA och tidigare diskuterats bland medlemsländerna. Reglerna, som gäller från i år, kräver att importörer av olja och gas övervakar och rapporterar metanutsläpp kopplade till importen. Metan, som ofta läcker från gasinfrastruktur, är den näst största orsaken till klimatförändringar efter koldioxid.

Enligt uppgifter till Reuters kan viss flexibilitet ges i hur reglerna genomförs, exempelvis i rapporteringen, men lagen kommer inte att ändras. EU-kommissionen har redan hållit tekniska möten med gasleverantörer för att underlätta anpassningen och undvika problem vid införandet.

Det vill EU med globala plastavtalet

Under veckan inleddes en ny förhandlingsrunda om det globala plastavtalet. EU går in i samtalen med krav på ett rättsligt bindande avtal med mål för att minska plastproduktionen, särskilt av ny fossil plast. Unionen vill också se globala förbud mot vissa engångsprodukter och gemensamma regler för återvinning och produktdesign.

Det placerar EU i kontrast till länder som USA och Kina, som förespråkar frivilliga åtgärder och fokus på bättre avfallshantering snarare än att begränsa produktionen. Frågan om bindande mål och produktionsnivåer väntas bli en av förhandlingarnas mest kontroversiella punkter.