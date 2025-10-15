EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor har röstat ja till Jörgen Warborns (M) första omnibusförslag, som bygger på den politiska uppgörelse som de stora partigrupperna nådde i torsdags. Beslutet fattades med 17 röster för och 6 emot.
Jörgen Warborns omnibus får grönt ljus – nu väntar förhandlingar
EU EU-parlamentets rättsliga utskott har sagt ja till Jörgen Warborns (M) omnibusförslag. Beslutet banar väg för nya gränser i CSRD och CSDDD – och tar EU ett steg närmare en uppgörelse om företagens hållbarhetsansvar.
Jörgen Warborn (M). Foto: Philippe Buissin/EU-parlamentet.
Förslaget innebär att företag med fler än 1 000 anställda och en omsättning på minst 450 miljoner euro omfattas av EU:s regler för hållbarhetsrapportering, det så kallade CSRD-direktivet. För CSDDD sätts gränsen vid 5 000 anställda och 1,5 miljarder euro.
