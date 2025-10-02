Jessika Roswall leder rundabordetsamtal

EU EU-kommissionär Jessika Roswall samlade den 2 oktober ledande aktörer i Bryssel för ett rundabordssamtal om framtiden för EU:s miljöregler. På dagordningen stod förenkling – men utan att tumma på något avgörande.

Jessika Roswall leder rundabordetsamtal
Miljökommissionär Jessika Roswall (M). Foto: Philippe Buissin/EU-parlamentet.

EU-kommissionär Jessika Roswall ledde den 2 oktober ett rundabordssamtal i Bryssel med fokus på att förenkla EU:s miljölagstiftning. Mötet samlade representanter från näringsliv, civilsamhälle och tankesmedjor för att diskutera vägar att minska den administrativa bördan utan att urholka miljöskyddet.

Samtalet byggde på resultatet av en öppen konsultation som genomfördes mellan den 22 juli och 10 september. Över 190 000 svar inkom, med förslag på hur rapportering, tillståndsprocesser och regelverk inom bland annat cirkulär ekonomi, industriutsläpp och avfallshantering kan förenklas.

EU Klimat
publicerad 2 oktober 2025
av Ellen Sundström

