Blå obligationer är en relativt ny finansieringsform på den svenska marknaden. De används specifikt för projekt kopplade till vatten och hav – till exempel klimatanpassning eller skydd av ekosystem. Nu tar Jönköping klivet ut på kapitalmarknaden med just en sådan. Samtidigt gavs även kommunens första gröna obligation ut.
Jönköping först i Sverige med blå obligation
VATTEN Jönköping blir första svenska kommunen att ge ut en blå obligation. Med satsningen vill kommunen säkra långsiktiga investeringar i vatten- och avloppssystem – en fråga som blir alltmer central i takt med ökade skyfall, torka och klimatrisker, enligt kommunens finanschef Eva Nilenfjord.
Foto: Jönköpings kommun
– Vi ser att de blåa obligationerna har en viktig roll, framför allt i finansieringen av investeringar inom VA-området, säger Eva Nilenfjord, finanschef i Jönköpings kommun.
