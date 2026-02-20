Det är ovanligt varmt vinterväder utanför Finansinspektionens lokaler. Stockholm ligger regnblank utanför fönstret, men det har just mojnat. Emilia Högquist, hållbarhetschef på myndigheten väljer kaffe i automaten och visar sedan tillbaka till mötesrummet hon bokat för intervjun med Miljö & Utveckling.
Profilen: Hon ska få finanssektorn att ta hållbarhetsrisker på allvar
Porträttet Klimatförändringar, extremväder och biologisk mångfald påverkar inte bara miljön – utan också försäkringar, investeringar och konsumentskydd. För Emilia Högquist, hållbarhetschef på Finansinspektionen, handlar arbetet om att se till att hållbarhet blir en integrerad del av finansmarknadens sätt att fungera.
Emilia Högquist. Foto: Elin Åberg
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Full tillgång till alla låsta artiklar
- Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
- Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Hon har jobbat på myndigheten i snart ett och ett halvt år. Klivet över tog Emilia Högquist från Regeringskansliet, där hon jobbade som chef på klimat- och näringslivsdepartementet.
wXTs45HxPiV04Lyw5sncFhODbUGDqhLBGRxUijQYkNOG6Ije089Ikj6b8Q00jcCgdY4vEsh43w8BXHtvQGDJkQzD0nfsbrekfrSj8LcTdCqshuE3gkGcWoAmIhS7l4Jj8O+RVitEi7bacAtqLodZ/zibVuvZlR6Eqxn2gd1keUhDIbVHqfyUg5nn8zBsNLikpQ/JUpgyH/l6i1aup4DA3WvbhEPi/bnYDSsZtClfy87hExfc7a8dsJwx/3fWp0KYXjDF6dunLuAKnMkZS2jEk091wI4ZmnuRgwRskIFSLHm4P3OSIawM5yD8QFE8i1uqHYXRNheDm1ZV6pTFrpV8Cv9bPpRSwJPi6c3MfQ87gcCGFdrQm8eBYRgWWWVcSDrUBtnDIOJjjTEKsKVnX9gqCQT1/8HJnPLSh2mxvTDQ2pkpAD482njwZqCCv2siY44DS5rntS1b8j1R9taq1eZhWrx8Hi7NtHBuqqt+zie6J/+xJU+pl8jK3RHtcyOPiXRTkgvoOLUVNybtF3IovB0adD7K7AUZWRuQSqrcUMM5K8um3irbS/Kd3z26U9tvmOoYYRDhsiN1HD1zE8dAsEfozKT5uPA/k0A21TXgKUrQQVh4zB6Ml8c7G+ZcLhPyaxiBGHK/ik2V/sFuRfMGrqDOrgSdn6hG2xXKqNM4osPrHOg6ivWd/GqA/U4oN9bh0BJzpz541dJJqc/cnFZDEdvvryyMLpVI5U3kbMVZGY2PFr7JtjYo4bmFcsLYoZcRZ9LlpDhQLsxA9ec40PwJMeHA+aXndQ948lQ8ELGTDVradjGod5E83xPwL7rQ5hLoSEw0vCVOR9dR1Tw36Erf7ROp3E4DngSiDcZqJckJgMI0e88CCm4uF9BmuDAoly3wdfyvQfQzhJDGXbDneeBiXPJ0depoNfQLT+j30XGFIuYQ11BCnBJmkrR4MVy6d0TJA7J4LTyBowXh5lCOtYJl8jqJUT32S3rAPt9foNkLgc8wUL+6zlpAPsHZs4nVgmrRrHzQ675bW6R+KnScYqWi+ex9GFJ9riJ03nrYUgGIyJNQsxfZQGJ7uH9eUiw4Mf3qyE4JjKjgWlo3y3CqHgBDfvCnjnq698nckcWeejtyN7SWR8JMDP5LnaxGGYLZPEnGRNyXB/YMhIOXGmaIGO01yoZGbJmltUmOqjjfGnFvWPJuoSFJoH3+VTfKp8okTUioQ4RlzA+ghDMlVv6hJ631ugHrolbcD4a9DFA5EBZi3VvZX+AH3d+ALu4i4CVGdArxWvj0dPDDbTMPK/vCerj5/NmWQjaNrFhVTfylbFVq5kTKZ6fc5HpBsjdjo6BQPGcBorX/G9qKhhY5oesjmP+2YEredwXPLAYX0zEMor4Uc3GoKw76eDutfk8noVp/qeUrrmcKH5cPx7/x1oJM50KS76ap6RUTmGTKDGK67z5Rwxr8NxxK+J9GD6oriTV9WJyXNgGIMQ2Cdswc4FmpnXHNOOVAU+cuM40oiKYzQv8fMrZ6eXBA3uCqaen0s8Chu0e8Z/SoeF20+l0sJiXqq/X9iNm47Hc2SmRigPHSa14ZPoEGY8BUUJiCGFo61r39o9pE4rrPf971yS1Yridj4e5Hoh303EhXY6es5OqV8FXgJMU+G4aPxJ9cOD4dx2PrKi5d51e2HX6cnxx81JKG4Pe39qDB3v9AbV8Lf6NxQmcwqexAsptUN2BHG/ipyM5908TjEMIVuy0nSfBH+rFqvxp5pbPMWFGiRe6XuHSGVKKYRNPLXXo+ofQbUYKM0Atkg4KAPPajDEdhsm01ashOLqhlAElAKqa8XJSQose6AfFkrrmuq9GnZbbVVztrHFXiJZQJhWmzZAYvaIpaAjnKUBEvDc9xcKeK7WSlkoUZZXCaQ1oEIZfWaqy2lsthhJsiObIpExy2AbckrdJcscMfO9pIDjmCGo98VYIxpCZfh/6nseSTGHlGC9SUGhpNB2UNvOhA0y/mNVx8VidSQJjo3kT+UBqFs9gOGoEHHnQOTT89UunM0NY+SJdLi9i1m/SsiD41lmzKyPFABWn93HNpeIztNtBLu8tMxP8ZVpkzcskJ02Aexagt6wD17QTT5Ii6lF0+W9hkTEOX0e6SGV7RTjJI+tYKnhVgmgvQ/9LCnSw1lyihGnQR0+XQh7Qc9GkH5z501LnsKuq1h/EU8mj6BRdLfH4zDRGkV1bd0IK+w/1NLxbA6Q39dV9GcFtHDA+jFDRUECok4uoFkr8e2Xvi0vwBSHXNtA1Z6gAxaShit38CoUcojH8sv3x11xwKMaOwKmz/ipLvmFfj0In2jAgr9EJb28PIXUJWbuSaedz/GzsfbA9GaCPgGUbTAzTJSNFCB4+nkR2rvSFbZ2qITKNroIVb+hlyF8jWTHC8ImPSvLI/etM0bjSLhnXGd1YZdv9B3hgxxELnNGF+PKOydAIpfbooHL3nM1R5lQn4ER5PYmeyvPNrDv8YGsmI8rVoSP+QdNJ78xMFAK0OsX4crt1Euo+JTkp5pp1/2LCtfH44Gpof3bZbPwaJnjEk6aBDUiSnxIYCil4/Xh3UwKEJwlX0RlGlCc12fvOekPIexArACQXw//MvIGFNxrWlegphDogM2vtbW4Nt24CfrRJNtEEglr8EWnYhDMDBe1b7NtbGhdVvN7FTUqgaBp0jWxwvchKN5DNpiGzOyVwleoUcQJDDVKNVq3Ej7+cQDpj+uSxM4pNYWcq3L7hiq6xa6MYrONur066wCEfVPNECOGbiluPo0Y0iDrTlI2/QRu7Wgmuu0cruxHwlZyeFLMYjrv2uFjE1QEGeWAelHiw2MIIaA2/Q65IZTdm3bIoV3yOGmSozUc2Qkp5d4GfUc2dbcWScsCM3CvsE79GfuDJzFD0dKflp3I1Jf/MVYInqkTsnbCsQGoImpx6dAkrcMLSkV183v5eTcNYB+m0pMl6h+ISjEc0F8uKaYJp1QRRQzAOxsLYKXbWwqjATcWBhVkeHs06rXX7eIwa8Ij9m9BTsBi8SI1CdcSyozI9yO2fmZ3s7JrzjLAT75Y8VdGcr2HlchJpBB9vQftlhMT2OZtkAmRZW+rWAYtOQjqMwPrpUO0E7C3wysahuElGhm4Fc4VITZwMemmlLjWrupD1R5QdAelKqRsjp7wq+Fxr08gDwp/pD/g8TiQyUju1TIkOGNSO836sHqnFFpvVjegqaNK8/iFgHdzYhq5NvdSQqJGR/iE05fqkEuxVpK8cfLXNcLcWaw45vAT/SaOQvmkyQGSNik/CuIYENq/zaqIrkrDh++Gpp0dWPULP+r1UPrg9sQUmX8He1hoYwguRACFYD1JPce2qN/At4oyYkMjHh47JHJFTk6hHRj5t50oeQgZb+568JKs1CnbZMpoK6UE5WtfDqZbXEVqrlvroKCiLeA2ngw+5lun1Y3R7dKUlVM/QVCC+gA/U26vFWH9F3yPMTKJOSHcLhnvvAQvQ3YiyME0cw545sG/tp4C8KsUX6vhOqj1fz0UWBKoXnUqlSk0BOLWcLgLN/1JfPyf24EQPCEgiMvdsu2FuwhI/wh6uS23y8V70O/HhJEDGjYYL+a8wSmaCtM3PFaUM51XCI+KHfbGrc9R8/q2ZlW+HSywVYayfzoyRxLHDsmVWm9eHkZqq03UOqFRRo0Ihkw9KQXLgTkxZd2911XIdLan6gqJxTZ/5/00w0HXh2sL6TsHrzGwSuPY7sAkYC9g8sdr64MraO5Q0d7gvSYe/ldiOBrm0gtQEXEyyikWVZ4gjPPgkRBXu3a5A2C8+R4EuC5EDC1yHnxbrM9qXBuubkWlKfc1Wk0V7eX0CRx+vMzCDI3GZt8GtL9BYoO7bVg2WRuIIDv0/sayBZXD6tDcPSXFEIojoHMBQH7KhVFGMLC+iKCNBoPTEM+q/koACem8vISsOmglJjpm+MeR8yj7ReVdKGYhJQPllp/qh/2aZ4mLHa23uNtxIQZVtsjgDa5oKlDZOxtbwqQ1dMUZ+CVR2Ks+OBFy+qn0Yq51yPLjmhN2fySbSZpoQTJDmq+5MREgA2uSOUOAyI1ukn1JnWfytZBHOh0esUT4jViHvMm4VC/FUX7NJO4+IjGgxBopeLzUsTHd6RaX9sjYl/oWyfP1BZ88JQOB/UznQH8K24KWwDrjsaw5DyNRPv4CBTRMgpHE2dGiE5+PsighUylJxdXNS0IfKgXL8KNlI98KwFn7MUVRpCItwSZBk84HkyNwstEILuxvLehUyZRVCh7wq+g1m+kE65TLMSwvcrQ5qluNV2K5759mlv4+S7+l1S5plg+wNJZFLqJjrSQd9ycp914xmY/Z3nRM0jAI6Am/kUjzhgkygp6amCNkcChsCigEq7UK8FTOYciU0fEmkrGlPJ8ee5fyglC8tzdI0PnfJdFGFU0GEud6hPG27atVWu1GMIhyfTEfqKq7B6N0420CiGi0BBRacI3GDJRMTayQ/8/DO7zQU4m+9TCJCIJMlQh3OHF77+W1Ezl7dlLpXJpd6rLUIRiCNnMgt/73UmtllUnDn5po6fxYmF1Dg4UhZVYFDhvOfDB7xpHrtgRgLU+TFoaIGjdVo6MlJP7ZZ61zGN6XFnpRkrxvTKRkrUlO6e3emlHaU4dQwNueFSrZO5vBNQkYAn8FxM7/SrTGg309fh6y8XX8hiWFyHASJ5JfXPj6tPGGe8VOao9mWjNcPz0UU+SaC32iI+gWGkkpsP3ZkyKyHCd1cqqqRKMp/Q6AGiKXn8mDQBgamrdQKDusxhLzwViqIoHerPjnxfiBNHrV80cUJMxIH0f99xLajtgqlmeHY7gudvNIcbaAwwCbTKdVvS3N6eNUaX2Q4qBsm0hGK5OraeRIDFRaukH8a+EGLQZK3cNB1Cub5m4PRWaOxdvviD/Lu/Wiw9inGua09eydOHAq10+5RNAaI0GF4fCVeu6Aw/g5hmtYYPG2pciX0JlSmh8pCkn9jIQyoU+O3QKGlSi1l+BS1356s5hGvSljIlUAYIE2lxmF4vUv50zSY4E0OAVYZy6EuS5lCDoL2v6mlq5MmjkfKNcvVDd+W61jH6NLZC3WfzKmdiYLarCtBuZgSNEGni49yRUNVM7VPZMvZ4L5MwdnqrL8RRe3zMwrnGHgYw8eA4KZ2zUHkMUeM3M2kw/C8fRVMRSUgMOuGewLr/qJlFNG4CgYzMdWuQ+o1gcFSG+GpuQSFZ1FT7LeRMnm34Ai8pRvmWd9qE4Ego1iBnGgqliWviXNGiSg8Hx6uhv+qLy5jjyyoLQWcjkd5l748YKGhc6nWqdWVBeJsE+aHFLTyk57oMW2OlGaiu8LsIKtTYF03bt+7o6j2f3uJd88l+ZRY4mVOmjpIsqYp/Br8rlt//AktuC9tyeg/gY7dVJTRTCLHSAxnZsPZnba7WS0TZpJnAtL3ElKfFB2DIgKtbc9XsAQRvpKi5XytXfiWVH10enNONolkUfnzAUkgGG6JejvtA2B9oWY0CZLMbyY67r/sCuVAx37SxtdyqmYzNYZd0QPry/SjymJWM7PEa/a6QP670JGoFvqtcRR3ByYSDGY7uz0ZX70ktnHUJDdVEc4/GpsCz1h8/UxTtOfIfyUst5WCqC6G4ImDQDuGlA3rLRXH+/XkGNgc0Cjlsnu9T+fjwdnN32KBk0Aq4a24n3Prs06hCnqDi3hednxOmLD9XmiRZEj6eL2KYvRgKYedPpAXwrGI/46phgC5YYpK9lUQYYDEmSFUzGqIaMXo1LCtjZpSQK/o0tY4/u9xPSBwXpVxLF+lnwgEACn1v0fkAAGgki51ZrM5DcSSZJ7qKLUg8RH+3Jdg2Q1Msm1IX3ReavH2JnrHjXG0HJvnhasA3HjjqpvSi8sHI3FLXEvMUdEw8+fz+WjTB2T5qm143ZJ2umKcmIxQw/gW7f/onOIEh82KK8t/BxOcEFGR2CuGREKcgLRSn+AF6aGiMXVM4Nb9hxuGOtw1BVFNPOCusBeyJ+o15ppFd34zFHnFmmW3Sc4HCHnvw0wsLfSVpTlZT49dBPvivoCR9lv8Q5Vd4iu3t98mhds9XHmdseG083broKp8oZ5vWU0jwV9PldYHcVGiY3+MfoGjW9ECeUrSx/+wGmikVIIxwLFMj/+vWCa7IGf5+8PNOdNrt1GEFDWIKBKLuAWwZqNZyDkWy5lbIXxYSftydun+s2S5Pf6P3kCKwMjgouJ5Z88wMdIuonpyepS9Im7b4XqIggxC0talV6t/0STbWpExGQEWjBbPB5Na3QkPfPxP72p8FLk3WcOCIT1QWeUsg7B7zwo/7z1je52mse35Vm0ZRpTgtnWD+H0SppkJxRo0PvLz+COWqz2hzUdMfGXXywY/jgtKU2QjDX3VkSXiW6FMJgDNjPi0R4YOgEpQvkg3LvVvjaADINOUq3Xvgww7yaqibbjz486nSpruQ2m3ZYAx13OCw/LSM6xRhG7q0mnf9pjjFR69No1fGAozBI5gL5skN5gVLMapOBrX16Q14sgXXAsqJ7+rBF+e9B32IEW6cCrRR4iZ4/90iQJCodhcyzT9KA95kc6iRhdKACauERyt9aVnGZm4CFIUrTP3/jVW3T6vv7nsN5ADvnZvX57ceHpaEFzzcGPd4oZsmTHQokibrDLThgrAACeQPqKYU2FYIezC5ldpnqVcZ4jSt/QyUundDQ/EDYKx8geQMUZ0H14spSw9WysJNyfJJMBrKzcFRHk8RN1i52zr5i7JWwOLalDuaOl3IweHn4Jxtygv4UXfPFqI5pcCmkvNI1KJMZ8eZn4CxZ2kF1sIA+qG8IdXhCdXSr58vxdapecB6bIUIp09Rg84oSodPIv0R4nvNzr2D15tfPb+ma/A4e9m98d1QQyuRrAT+GVIZ/gC5sDBiGEON36dZwDuO6gcukqWnjZ7c4VrGMEYD6sC3frrXBVOIrElRHeYFEAByEErSdhqMq4QoJ3muz60agBn8QpbS8Xk8IG6omxh0qW3MxWc7Mri/tPu0v30pk5CTYZiC4PvAkAUT5cBJJ7onuiI8CpqMaOF03EBWWiPGUbBiS8+BdAZOWS0CZz/0hrz45H5TEazK+5kiDrN9q2QtDakgUSj064qmx9Uy9TsmYQbvv2qGdAEHQufewADVRsu5Pic/aOHBV2Xc/G+GVO9MPCUNJ+qDz1G281qieJOnyUD+LUqsV727d/T7UjB4+T4rE+Hi5Vv9WQkN68wFbtg/X11amOjxuLqePmOO2CDsBUHzeP4YbXVozrRSy8mm3NkHS4K5q8hFV3lm1NWQJEEHriQ0R89rsZN4SluK7U7DErzPop6zW4gToPHO+e3mg1Zvuuxhkfr8mq7Cdth4WGhf6vNjwfkY9EE9j/l1q69MhZUfpOo8w55G7UykJB5+S/K5QiQnIVUnnVoIS2W6yaTdyvO+O4mATglHx+WjBzraF1fe1kDWqqetBuZXXv7nt+uF62c16qFmY2dpeuIIb3eLo/yYo+IQbuehBycnCXjcXrnSPZnQj/+o/kun66N/5vCH45h79GzVMuF5d9UN5PrVCji510JieaeRqkBi/2rjMHlfnNNRACxrouZvxWdz1/P3uLFnMYuxp3ae2qGMT3B7VJKJxMfamwce7jl1ocLfILvlViNxHA9+BgBUcifqhKkcBWZ8adWgeJcjdGEv7PBrfpMxVx4ujqKbe0yBuQKuUVBsE7gZVoKN4OBL2X0DSFtLzNQtNIyICuLoj7J2O9BxOuil3KE0+JGxp9waURyWsPHLEJ2/RzF0mY/2omNKWZuR/3lNlqPy3PoLKKk/lPNCvfz0hoVQTEP7tXMLLudsVftVJJjJeJbRY0OpX+2009UuR8cYKZTzbDZDBIclLPbryqK0NzM1HW/Xaw20ftj64r4bH/zZeEGJz9G1zDgRnA442aGQCQRXScloxlwolIbpt64iGNRrxh5hYnKSN9d3F/WfOYrVqQ1/xyZ8ANNNpt5XkAU4wDm4WJfOw0x9X+wrAD36AQmlD9w7lDwf+rkCLDUilayFAP1xwQT3jpEVM+iR/jGfFlOoufyfquFOYKjLF0zIP7dXd0hQkOqy95gQUU+/iQRgWKW5EjWOsa/eUWhDEn95uWx/Kt4oRj5TF235zYm0JecDh6eafWPkHGY1Upa8Fqly1y/UNGA6HgHz1cRX0gETR4yGYzbhQdaEv79RpfE65nqaiFyk+aX/jHFaysSr4keVmWZnADrNfLNieNnbbP71z7iq4jErvLqDFVfmmDq0HcRjU6Gdqr5JL7Kq/Oe/9wuwmw/sc+MmtL7izf3LQ2yGs5IPSv2FD0uVZO4vyT8A4nbtDd6A++Cs1WyTdMetxnRKrFq+Z+k9MAXmySbJysZombRJbXpGkSumOiFdLCKhTJ3KBAcAv0NVpKWDxNDov2ZJ2bLikVacpOCGyIZOqbYzgZ/INhPrTrBf5NgGC0zAhytyoDSMKn6s1NpvbU9bpmVfMxsT5GAGZ1oLbiSQJeDXTDyAz17M4gTFc/AspS4qOAkk4mEbS5Gon3wvrnIeuPyTIhAnhcyh55l8iyTn0nStpRzo3egpBH7aqVpn7N5nDXKg2W4++jDDVr9TM5vaOKL9KvJK5+U8LPWxcquDI0enzWUaQVQmJJfKCAs+qQS1thR/nV5IGIEMT5jfrSU+qsJSbQad70QvEgSFvng0+GauDbyOX8SBUtRHh9HNhR2eLyfcPd2azaoNWOKuRQqREcqLhO0ZcYB7XsJWkGuNnHtNazCpna+/6Qrf/x2k4RJQvjLImLW3OtWn/56AmpGbvTLawSgVklAI9MA7TsCNPPWvpE67ujTMDOWaUJRXHzEjAXTWBvLnnQg6mKlCTXC7grgjR80Qv6KU6WLYRKAFP6GQrwqOBj9H9wfRUReAJzRPRmMK97wrdKDQIDVa0acQpMeKt5waHbvXDaMkLmwxLjS9QoWe237G2pw041hf3BCw1XC1qQV78NFwRCR4mT9t5tGelAMUn44cO8txWKWxjp9GmBPQaK/ppvA6gc/EJe4nVkWqdOij3JB8dejKUCWjy7S5XXpKEZbDYkusV76LwUJuKyrIEDTLVhVIFjpaNHk9qw771GufKZuNUhMBElhwXP5ZApNVUXoPgF5QWNctGBLdoMUpyyrQxmiqn62pu/KJKV4IROqDHQpCTImVYlZ7nDra210Gdx9xx3CvGcXi+4NkVahuXHefZ/JZVDz+LuTwCpyC0zJwrIFlDv+2HzKPnFSD74MsupcmOAfIAddjlfB5F4lRGDvmaPIuV+uFaWMIs0bxrZQJxw4IlgFTLF3QUCSizZKyGhAXlMTAUvtW7z1fBVw5wWzLXugxb0wVHnZuuB2MO4jh8n0xRMQvZT8txbNVBy0fmCkC8Q4TxvL1k1rZYhyYdlARckkuPsOvFTDikwqvNfoewnsOmfEU6kFerO8Z0aOsqNdU8eeBbvEiRom/czHIKAJXdvceHfaGB1vv+8UHXjRxE+8l49A9Zl8hEVYiVkJ4u7VbVpTye7+BC8B+FEAy1tpXl7GziWiUk24r7pQOaPHWMtC7xo1rkiZ5uBw3yW0U0zqd7PmT+xGaTi3wTwSfag/NoZSZtSY5EDInJOZr7+T1Apt0rjhxyOR5QBfLM0u5gKQW7Crn2sXnbzIlRNGSxvCpnuYLfUcto5qZbF1rW4Z9ekOGiYUysHaAkN65YYUcb/bQ6e5VO397qS4R/ag+1+1d71gH+I5IrbQ/p/aiYmoaTA6oxaTzPbgggpQfarVp8wnIEKML2Am7DpuJ5Q+uH0wRdgsvDEQRodr/jew60lY31AfdJMs4YfE0LXtxuWn494wfTI2T4GI6F6W49HA41mqF7DbHYgD29FUopOn67oIRXN/O/eMsarSipdLxzzKFidySFCjWXcfTNFH272rzZOzLPgex0h9WH2lw0LAm3i6BSJQ+x2ZeymvUGfHY1fdfRaRTSdGAt7VwDKu6V2xa/wgutybGVIghRBg2HI//Ml/Lwd4ciiikTsnzwCQA9pZfSA869k6rV9Z7ts2LPEFI7vutn4O9ABHiv/KDuLYGxdHGxsFkUDYjNKNQRSwNg+ZMoVOPxkQ+D0tE7ttqUC0tWsSHXIWhrRVGUDogvnRCUUHvbUdN6xZUawhOO1l4RjI9LsCwfd1N4Ex+dzgDe1yr0qZAXU8XKnA5xhkJxC+mM/Hs+zTB2qYPTKJoKNK25TtmUMnMFPvB2+701CS+Ree733KLbMAqu2M/ZlGRHjryF3AsptnkLbli9GTnVf+GslqF3upAX6XSURC8VsXQKrHrJnLmg00rqrmrLFdXyq8G4N9VJpHzmVpo8fSzUq2gnufVTImGJGQ07TkiZjM/tUx3TjG5zkPO21u5gtz0VJvw0M/alu8FIjJKUxambRyqWJMS/fqJr9ivjzo06RTCBrbdZ4bOx4qlM81UVlYbuDQ0wZS+8AxK6JHsspFBb3PsLl6XQtnmBSlf1WmAqEfaZo+dxYDC1OSKsl41/ZQyoY1Qvwv7MHAReZ7xXCt3wmygTp/ubAVaf5qFYVdWNoWlK2cqiVRqRz8HovJTBJowunh3Q/rGs2f/1IMxY9PmBoSYoZ4zbyF5eHwYUrwYeJRaqIfUFpfDaDSZkgkfqECZAukV3WyIOCd5lmCJkomC8/cqnAYVB+34f0VPftLN0KGXu0NcH/MXkooxZw65lXrGjOv1nKXve+3zaHy8TntmD/iOUv1OAwaaBiO9t04Uga8UkCFmDPxPdSReanb9JrQiTSxy5cIfeu6UyYyzZ4b1zKHaGIapacYx9bcqVSjsJBYmcGkccBtvOa25CI0eN+QjybiUDDw2bATtarv5Ncpt/VFdoeNy6lqMMduabjLzZoG3ZOCN4rONr2ekHdtqjG+TJMBQNZSio9a9F0U5/lpPfc5YJzFIhG2RKLaLOTc7fObT5FvxrVBvfMIBKg711+5SqzksTmOkC9ZiL+VAFpedz4z3fEvnP7rqyl7z7saIRWxEqEtn5KqKu9Eo/XPwM0K/TdyeEOP55FG+yU+8SymqfJI0ydkm746lpTStah3HXJutVtnu8aRf/K4o1TTV6Tw9MNsvW0mbwL97p9yuayFl427nsTx9CSy2mfbgMs8K82mN0I8qvCLg2HHMI4GGEYcgTZebtbTpxmw7sCPVhKaFQ89aWGcDu9xQmgn8jSYtXRqu4VKrn9jzSEeuCg/8LI7Z7+1JX82/alYqdIXl2k1uqZyGEWlcY+2R4+hMf9hfs+Cee8dxOVwe9rSzt/ih7bUodQCfj7Rt9Mh0BizkGgq7ne03yUMkpkdsd0t7bRFGTCIY1f8e6mBFBQswurtAQWxPHL5H+3YnSvtPYGDtwBVwiSVvRze86nZMev5+FARA1l7JfKHKtpGk7GDYGss++Zo1WDFKTPtH9VycpCqigz9Rq9FjG1vLcofz/nQGPZp0u0VnPEHUyAYtjRuxA31GBZi3W2vdI4FJHKFQdhKugp78fp/V/ErWgJHjJnw9eWtLrrnfErmhNCnhhrulsQbF7EAUoN1bNpOq+yfN88/QVPNRuxDxFWY5yJen0CwtSpm3n70JfpXhk4X9QWImCkuVGIUWye7UPsXpU8WgADnTxj2WwpB3BvAT2tjxasQU8hsfweB4WLrlzXm5v5Qkk4n/AguIQ+CxWIc9JRQrScjZHSvtFvvmdEwMSxex+0ttoemoq/fFsozLWlWfCHiA2JK1KwwU6Jl38HMffi8aTWtJwa7vREHoL5FL5rfPn7BIJS2C4rku8DcGZPqX/DZ9j8/7wIvyZwq8mZJThXH5OXgeu+cq8LqU8fG63/R9RM1UwGx4r/O0EWTx4iy2Hjkmgghn/sie9VVktjEfS9lfYWEQ+LLQNrF0XSbntV85SwDy682J7nzX9VaUkd6I8DVI7OAPUOxstcrKTZzplrUA857jJDmSGl3ww8RjuR0CMk7AvBrG00Nb6D9YyfghfggRrx3+hmraAfqQk8zCj98tApSMkrJQ4HhUr89Z8miFxTvZgHKLhWbg+jcJQ+uiqsgZpeOOJtr4b4KBAOUBV7f02Xc6wF4VJuKrSp/22EAqz5wfZZZ5yq/9925geuoskG5ERqM0/fkVE8dULS5+FH/MZ+LoovRBJCp3ynWwoNlqg745CTihKLe1JQmOpdfF1rJpw4kfwfcUfKccCVJRAQGC1HNAMhNLZHNMNX/Drme59KTovgLQ8iUVOThokiIkDQnnSYyPRPSiBCrwpx5vH0XFLvqGEM8bYS9yOMDjVTdED5t4ZwYeq7TkvniEsj625OUy3IohYns2+Q75SNQzJ6fCqhZcjmRJqM7ANwM8ZiVAbMFKpgrY+NGPDz7y5j82ZISMyWATdcLnExN6dozzshH40I1H7AIAOLZADWCpnHlgV6mg/MQmUUgl/Fbxucg6J0UqOuNm5DfxU/RcNZ9KxAe/rI7jBx8UuFFCIxSzLE7KaaQu7qRdFRbglPR4itj2zKuogBUxrtoNiL5TC26/V5sLNdgzlzVIyRg2wFeXylmsLFGQRm1/EhXhZC+/cvOtZlFxEigL5yqgpQoESQ47GP3a+YkKiQQUdrlM5hSwe6gclfkiDrO2pKYKylsLV5nsHPwPO3d3ACKIkjL/cYBHVU6WW56FFhd5IE5iUPUjA4UoOF2YoA4h/aU/BEDrZR+scNuui8xzUC5u1uVkogyTGKT4LgqekunD0U/1pWCi2KAhVUgqJT5ByyVmtlUvAlX6shyMcpBxPr8FmfvlhpHHZnWQh/89wnjJ/VVCsHznqOqYwOpHYSspD7/9ciWWnzzqPzy1AfZQc4ilN6Qy9Uu0d9G/UDA/50YThyyvq6olphs4dd5Z/VdyfUzOumU79iUXpZ+ioVcV9fKL0UgF99QLnO6yc1X+Q2q6Si9KSQxt4nA9RgICAfWYJSWTqKp6oXUAL6QISojabx+eVW8hx7u7LPJTw9+R4R3VjxqgNpc/sheJLMqyC7Wyjk6/Hn3/t1ak8nDwq6LRPAQz1MFnqe6cIsVtd3EPnS5x4ayHQJDgQwXnQmgSl/7smqYV8gLS9dQNicH6tL+hnpGLoR4URxmJZbNZ3FKGkJeOghKV2UQnUVGFxiQHu5FcV13FkfQscricmb8FEYCgZ/vvU+xucHEmKgW1XlTTqpwGZoputCpi8sjviUHWpxwND/Lm5ZEttNoXpU7C/Y39d9hGSo3rBix75H5MQdIENSQVVHYLf3FM14jkMiOSA5LfCKn1h1RAaB+L6bIqB/MY0LUACAx4EbICPzhfGuxCIPVfFkTj/w/8KVCxsEWkKdarucRkSEaeVMNJcS3uAZaqx/G8zuPxKQCk2IitwEpGy4lMUeWEV65MXG9YljRIYi9OORvFkrmwksQw3ntTmtQQIredg43XCO5TULXZmH5SFDK4SsGYSFsu0wk7gGKhRe0DT7kvjzJYwL2bACbqcTQwRoA8Ebnft3clhs0suYAphblTKDUNC2g83hQNlG5QX8vm5XcMaGm7KWZ3lgE3Ag3xhAxk5jdYT4vV2aWTDKpd3HBKwISRx9cMrmaJXeCr6bSkMGFt2RofUTugM33/kWQuJNHSDY+GZ8bfDoAmz9M2fW4fHRNS9oji1Us2BN2KNTGk239ejzuAi/EnzQkojzv5a5jeWPNchBowuWdlrd/cI/Q5IvfdWgWvqgJ5B+3a2CEyYpUnlG490rmlupLKSHjYxHDQLJi+QLH70ZcQ9Y3QHymZ/vOzhDzASdsNb6rVjO25Amw63GuYgDZ8liw+78pVpjT+bWCyD847sQ0TwkKhdXC0sHyAIVzbqQo5oeMmNuJtB7+jWvnEFoOoTTxZ55GEa06gP6zve/lijVdZh8CxQUhK94nocdpl3VyRx/ukQk+rU34TlI4tQag5BoL9QgFm4n6bSfrzZU8wK40lbXBPohOLmzwj/rkITd8MP1lcS4HaxC4NzBozaw6Q/aQfXeDeApM+BRv+FmAqbZylkosuLTmlIle6/mOSqrmY0sioZ9ZdvIN23NyROMxdqRbC652FR0GE12OLAuBE195R5O1x6wuhL+dTgSNvEuA/ToL3OQj7iqxZY0UwSmOVu5Ahv+OMrInKxoyokRz3ZzChCf/wsoVUhuA82AZ0OnqNM5lnIPPYb9TXfm08dlJESSRq996awNYUCxt0AV9c16B6bg/5vWgUQcwjbhenYTBQoybQfnYpxyy5T+euGa7wgCoHTJfOEcgnPYGoS4uY8Qj9WZHc+tx0Z0OqIpNqzDjQeII4dDPZuQFtDZbX9kKMR+C6a/bavKu555r7/ZGs26Wv/EFWBOWa1S47sXeSUvM380EioSaw/jpQrxtC09zxueHPs1pefEKamE7U7djtyK8/1/Jk5JUqwEKEq5qX/FLpGOLJmdiJ6yTnAPFe3Vo7b1EpSZeiYphWFdJSLUAtecfdimwyeSZwTjB38zYRQmxUwmMzwdrOT0B2VITwR68fukJ7oTkThkQExifOKC8YdM7eyDcmjd1wCpusp9awyHpajrjc5b3+AdL5aG/0yKE8EqmAVVFIZU8tue7TLtVzqvBTXbDlESayqA1JdmxjVs3Jk+Hq0MQkHxVCGtK2OrppylZqo7i8JT2rkF2YzgsiTxsWdP1NMHqqecl9JSyB4zy/tjZ9Pn53HlLUHWzVRv31ZIyTDUb+WLrwQtWqZuOeGWBWlinc2/e/tGngFqVWhHJOD7NJFiZEgWA41LJMn3TzqGhRgMWZ2Pzzx+NiPlozee/3nI5Na0sPO8/+hHjBXl1Td4GI+EsfXMYqNP+SkwP8YUzP0CDHxnnEVbx+KbILjDB6hnTjigb1vDHRHGP5kLiLUzX0y31Wzk3bUAksfb/lwL7hA62TPaCyjihWlspzVC8baSgYowRRLqOiB7tltjEZj2VhKLHQDpJAPCpaxcNhT0kdYxYyBRYFxPIegKCLeHWnmqlUMP5UnXOPaHWfj6wydTjEh1Uhd+CtMTBWyHbAXcvlP4IREkETZRm5WXch72J9Z/btLoJJmgp0l3BkzO6JMwvqlODlOGVBnmgK9QCYWJi4ymwdjWSmk5J5oPn1r74QUSL4GYNVR1aDverRfIH7L9TbS5ihburleWvDfhL4+WPwKGDklrjEAe0nmbD15TmfyO6OXXWZkY1FpJ7tCLYXD/c/g9MbqvSkSFQ2aq80/sKTpRIK+mum0c9j6mG3nhIiGVqQWxxOsGr6d9U9XO/9B0oVWmW9ZsNrd7REoMYzMAfn3G2Qt0VgNVDqlRNtxKPQ1gXs2lTioJJqyaPXhT8CCSXOm5rvQifp3QOehlcXOV7dYPLby9YwtwHeEMKInj9bPv4lgI90qYCDMfs7wIk86AROO3+rl8t8faJlLJdiWXkiTlFdkoHaaXRxwyE34hW+UmXy2Cc+s8Lf6Rq3xrRxaNnRD5zPWYUrjqU8yYatPUyGx7o1eAxyAa1oXP4J9aR322bVX1xQHH3cvOiCOA5TQE2+s1XLPSZTxkksKOhya+gFwNCxlp21YOizMw5MZNvQsZYu/tj1/ERtj7Ic2lSfAfv4JnAbT79yeCcxiqXMF7wJyucLfK8rUyFlpgTwcAemrtaPB7ZauZ/BvBtWb3RvefRETHOxe6hRhTQjo6ORjCNA7dNV5unomow015qDrVIJOckYr0P0eA5Q2sUZg911xxq8hQ3HGSPYuGtQr44Huf9F+i2h2IxzwDrWTBRneo3Y8MvU/lC0ytJ4hKEair0MXxBhpiRGXpr9HDVyZMTjfYezY9Gs7C/DXZh0dPi/id+iGqmyGT19THrXc+aEQ7eqyZRb+umMmBrjCIh2+eszr9fzD7BlyfmeWbF6MEzvrviQNQpQLo9M7PUiKM/ra6iIdvYnlvO1oAiwOqUZrrwLPMnbtzczwmhuTwuoLXD3zguQ7TYqfrVeY9mGc0LI6l4868Q+1egvPgZnlbpmtAhltqQZnW7N0bt581XnKyaogow8Bk9UaAE75Gf2XH8347CxX/NCWE4/7FPk7dWtxsstszOpCJ4T5OfuZruLfVqrW/DWjIpuEXBxjkUefD/7kKL+zynjLJ9bTXx8xTrMEKOhR/Cpo6pD3+7TIpJRZHeElWZkFruZ1p2foKZRM9KDXr5wL5n1Osz99QfzBDUhJqh8TLAUyXzcqKO6Fv8O/FE6oMQePFCEzqedOEuhsVmfJoaj+MX0ZYeu59o8IFnbljoYrfXFJHk9dbfP/wf3mX9tnzPsdet+bX5fpE7OVn7pa9IV+lvX+hW7v8urYsc81obgOlYeYrHWsYAB6MJnZ82ePV1Z+eF9v8OeYAGbkjOz3PGosg1jae+jN4gCVGtmeZ3Gm/+Gdhu3HRUspw9XtasRMyyZ+vkzl8YHLlARMBn1nzTX8P0H5s2ekRkN3i06CB0TNmpbfbb2aCgH1nZK+mVGLfsz16HdvUYxuPfZ/3reHmDgkmdlFQLOtC03NYWfgFv/MTZcyanFhgvvckgayrWwJFoVMQY9i6zoV0t8qILclilMUJHopPZ5j+GiPn/eocPfT7qnaf4uOPhoL2+VpGWmS91Y7yzJfbXcMndrWN8tphgiW80bbe/4GMMQvWXwtZLMVFIDBc2ptNUThqSqchWPY3OF/PRy/IQdX1iTPexouLhXCkd8QjzuE/bfOYrr1hDyggsfJlVCdgeeEJZphBqt7UXsmGnLQ+H6JlAebga3KpBsM7PJbTO/1M7PeeBT5dxN5JGOeZJrjLvtT5ZGq24ctSe5zxHLA1Bz+sAbaL+jc/YPDW5iM7TYPqbHRa5Vmc/s6TU+7ku8iseATV0/2JzHlXRY1S7YjPx2XTJCS7kBkh6ugEq6ADbKhOeYR/lLkYmV4lSqYbEhLcRyyVUf43aaJOGvpPN7DTavn5wCI72mSpJKz6z7E7Xd13I3JMCl8kTWOGHz2HSUtlbut5PtW/WBq4YgNGrrl2fHV8zucIOzjZ9e4LNxDgzJYuSpBZq7YgG2FxSVZRgI9vNJO/dhshHNtCi1UxTAYGbNtltKbsm1IvhGub8ldZAyIYrCQq7S5Z98X0xtfOIpuFmawfkS3kBgL+GsQvyOv6Q9fSTa7FbsZ7dEcQnituT4w9hNEchdObbINf/nyaRTg9a98VGInu+sDlQDKTj1OeAas3v66JLOajoAYP9TPUAoMUtnwCkayht+OzKHL/iaGqBTcMMEjOWuTpFfb1g9+7TlFQATwKQPAcKQHhCkJMjnYBBnP4gQDVggXqa9JNp1DLQI6dIW9O2oMTKrj0LOqLvtC7GWLyWfl41aXGxElmPwsTsllcsBuOq0w8q57fvusQzAyxOR2Nr3PHWWnOmEQRxSi9Xu1XLhZ/yrkBnXujGnD9tJWmf59Js9QGwHmGtM8stn+f7sPJHyp8zLQ1e6NCNla6ZXaNDDfxo9QUT2LPJN+Uq9KMkx92hWRz17hKDQE6wcgDX7OfX1/LMLhRNlt+BChpMn/A8gA++1cBDA09IFn99WXxY6stC1QzD2IK3H76FB31loFEvXSKmAf7wTOE2gaguRpT7CN6LmMRHEyv4nhQSvqcWRiptqtXhxJUX9J+dcMXdCTiXNo6jkFWY27+W9jEhiNQ0QSJir+ICQMP989B7UEidBp2A5fpun0nEDlMge6QVNa3ZfSGI/dQmmDuy9QKQ0VgqGN9X+Wnns5l1y9eEo/NMVEzILrnqP7bjfCeX4vbdMJGTFadl2geLUzhnrHppsPTzG0P4RH0SQtD04SCVAtqbgQdwpP3JjCiMICs4KOjnLKw/pmYa0qBEfAzYrhD+SqrH5NmE0gwdyuSIKJWwuzdLTvVOZEok0ddxwvwbGTLfJfi9CZw9O9ibqHuwCj24AqLE2tivvu9GMgqK5bh4IQtbu+eBvUtyRiVOMYUPfyj904oUdKVuoQz57kDMBopvLGtyfaczwipA/xRWFUs261g13/tIHfW1x7NTqbFkIo0W+z+VZGgPVppB5X4yqi7wkemIAbTupZdTgVUClw0fB4zEnnKfqdkB8+9JJg9+/ydLe3wxGdPAn3CTRdnG+rI1mRGXZE19bjou9Lh19RMjSTL7dox5LvQQyC28x/9h9AAT55VGuXmc6C11XLWmAlu3g4JOyrMtZFWTn2mbSl6BX9QAFb99qsKFYLlYXotZRL4Yzc6RXp0QdogShNj8VuWZPHxujIdz4mmnk1xdRRShUyxHRlo1bTsnmFYZTobCihGYRzIlHddrbH/s0YIB5fKdOR3cv+nzalbtN0Eshj6ENY3HnLOwHEUWpo6AmqUhAv2U+kbtu8VOZM5ulO2jcb8Zd5MH18T+riOLcEJ/EJgOPHsumo9xw1cXaMXgm+17HCwVBBQ3/2d/e8IwGxj2Y5ODUQXapcLR3x9ULod2ZKMn+ZOaJh4wnROA+p+PUzllosWPzucsTIQsETe8Moy60dQWZXMQRdiK42SLGn8sqwKBVESYaadPg4RlCM06QC+D7SjQCgexgevEYELFXs3qCkR+2m+4sJV520Y8Xp2yn4E8OhSg5oVugnYBTwQQ69hm8a74QcxmJ0Y9YyjcoNWTudWOOTtCjvHuYDnh882djDn9UZuqDwiwvZiHbacJd67Cbq6Qhp0zzsEuvn03mZFdpBOtedN84BZXlFNzxgzZCrNbIKqwj/p2KhRff/0PyDn1Ay6qEri7GLVtTJSOcRXliBphtyAkqJTwTRMiS52eVQEys53xDKkMonjYUICMfblUSE4U1K8gwWXMd3gxcSFOFTQCPLxQE/4ztfUXwaWpNdccSMSs2tkIal69EpL8ID0eTtwV/P39u8tqkVPqYXgOWJ7zwL0ILe1NFS11end4QUHX3gjpIi3KOfnzXd5ypwzzZGGnHkTMehprN3S8LeCIu/QyZX9YhNZ8o5x9IrfIJqqsIoNL+s4Ja+HH9rHbxfyyhm3i6Cwk2EZFj3/2o/tQEX/cINRq0VozHEnmzCYuXr5VYEaAz0qQlBQjmkMq7a96PbGhrI177D3UZSlisdZCjX22xycLcMwSTGaFE4xdQzJobwCH866adXi7U26Ut8lv6u2rshCVQu6dWHPgOSFfMs1xPxa/magQsoszJlUWLMs1S/9NV9Qbqj0gkPUOLjDi9WzOaikAVeUgqOTEXI6rfMzfDdHAHK1YA28q0hcO/NMn6P8mJbn2FP25Tg0bmkIbP+8D6CbQSnl2oFENh18LDfW8HQd9CfdH260GJnUlEzkfJsmskmrOgH6h0lERvFPpiRalmAUR5JmfDiG7926VVZBNZb7zu9HE1VfwNDys/T0B2NwCcnpnnQTO8TUuEvygp9nMnZeOZ6wevJ0691h4WM/F6j7wBxp6qImrsofQzUdJgCJDh0bFq8aDVJJI69+uzqSAyEmBYYuIJglVCbgDz4xbaxw0XGH3Wr2lbNEQYVxHoARTI8iu6inAMkYgA7S/EGBt2tgbqJZYc1s2VfLTjZzQqxfUMF6xWVpzJ1dBqeq4QIn+47TpzhMSPOk5u7AjvYuJDTRk1Io+uOTu5/pmcYVC2JPTAIn2pm3LTdzyJTWaSO2s5JZ97cwBNIH7aG4EuTYOH7HAkxG9hu+H5FE075fgftCyb1UG39sZm8Jt1ORVqiRgppZrms9S7K84ERcPfO/kTOhK5Yr4GCIcro6XV1m4+SJqH+BgTrTehAscIcg+30dV2+GQlSvcXF8v//uAlpIvd99Jix2iMPW2yZiaxrOfiFhaVNxcg9lHsqt9kc/lZcoqyvl0qMT5tZ0YCBIAtbM4uY/Rrx1tABdJIqdCW5iQ3j2MGxy8qt9TfNpRCutHqc7r0dXljmJH7V58y8YcYbI+WElGRxh1xqnI2Y5vlK4DlZvwt0CFeWTX4qJ9gezbues9ZJstX5+XH5Mwm2RNRcgbQ8sv4sfEX1cRCyov93VESM6XyiAY+IuDQPiJuoq92edIe8GjP2fFvi7iMwRKzaBzLE4r4HmEdvwgOFS+sN83zEmec/WHw58PsGHDJEDJ8zLmdqqw0XcXDNgSNkSLI6fy5Jw5C7zY2Gg9t24AjB6OTWtVl1qWF8JabVOceJ/apFigrYj0Gce3UyrrXHG4RjZi3pfVWmy2BR0tfZ+7wmo59wgAfCD87wsxDzO2rXTVF/yhaQjJW6DyV1igmDsz8q+p/fciJ9U94o3EBkojA0FJRilVAM4edwxCXNeJa50nOOmNrb9DFUFXzrdjSUhQ9jUntVqscUvCpm0D6o/4f28q2qKeeLgsyxpV2fZ/5lmSTTGRUYjwOL5Hbk76UNObuh7cMPx0IQxX4igoOz/UG8PwMnBBQpG1RiTZVwJdqrv+I5u5iPj+A6pDc647x0YHtFX5DV0ghw9X8GBqEavDipWoUrB9YMN+2A/wRZN8MBFSFQgxs7uwktnHdiAt83phqMdV6lJjEtq4boTeahddBmzFxUd1oSWnlQIvBXgTmt2fLn+t+/EAIsvo41/YGF2Ze6O+z4hg5cx87PFu6KNAUR0ErvP9UDv+wUSytO6oquPeQzBJGGFUO1tTS2ppQWJc7JA/GdXSoELKMn/rwUh3QdedMm7B96u+rtlRB+aboyTOrnQ5e+vTyaThUaaSKmaiynLPZXs9pQ8dNTUiXGK73wHj8Vx9IKzoPBuZfSBOF67CcysmQu5fgDQlzyIbmB9rA9wN8CSuUo7OgCqNenv9vXk1BARDjTl5QsXFXSUN5hwoSFjhXyQ2x3Nbh+uOV3q5TAde7FHvojWv+MhLIxu8LariSw34RgTjSp1ArUOCqPSM5+ZGEqXh8k9d9XiBKdaeU1EDprF1o/rTpxT47+t6L8JyMfQ6h8IHYkMGEKXl3v40mSNFLRSYkEhNZPBtbkVAtl+bvIrVoSW6d3Dph8al005R1Wqo8XAztduKB9NK/RyNtZOqBoo5Y3r2f1iJHX6T1GS/sF6G8gUyXYGxM55ih3us4wMCnKxkWIjHgjQ5hGOZoH0pxOwZhDz4LYGFbze2i5v057mxTU2ob5t6MyfRJAhGozXCvFjY/DKxYc41UbgtfS+gxuOJYLo0kiZCViSXSLgDUpsJAO0MIH4cEd+saoWHO2ncwnsUD7UfDisOaxRREB1BndBI9fnwe0ku8hRmtSDTQKNmyBPcgbwfTpDnrAnDxoj7C1vpdNktuv2b3Ip36j1a9owM31GhAdwDo3WhqIG1D2C4uhWw7ZUlbWQp35TJI1q6gkqDBP3Bcne9moKoqeh4xx2IhFYsDqwLCfgWGs2BrmC6XSxfwoA8wRBYrzu7msCxMfD0CYDS2CAUfLK27aawgq7EUwAgYYh3tIWgyXjlRmNrbVtTffEobu0BsayEwfm+Fcmwj1VIBSgJbRzk5CSQQ4vbPQD27hqoyct1+EOWxO8lMM/P++OyKwMJ3+kLrOu20tZkNgQRUJfQRnT5HBCJUAqHs17GPFjZlaEH5LAAuq8QFARVd5ZiO/OZm9d+NbVPONycx7Uu3+tmZNmN04L6PdCFjpb28P8kOvT4lbPPe/Fsm7YrVT0hlVEswhkiN0kkT+Uss73OQv9PJMHy4CY5epQr2cD9qagBbjLQxHCiqyQQBL0r67zBXDN+Mw+LsybaUOPGxtxop1Co3lxct8E9XIgOwdqMA6qe15DFWruxBm2cjIvWj9A3ANiK9IJquYICZGUjNrRoLXR0n/GyL5OSRAyFT2U3NmScxmaeYq+x9ZaYyKisP8K4+/24r+WuXZqMRwaIjTPjeETTOheky4CvhTGkaAIHWcpg4WRdgZi0mLUp5STgyCey/Cvm7ZwjDhaa1n25J0JtHJ+ohpWc0Oq3vZvNyW8IJ9m5D2xEsSOFtOix3hMNMFdA4ToLMwvITqufWIBFkH8tSSMI4zcmChhCTKv6eTZrapt2auc/cGQDKUWFxIAmkq1VCmYmQE6lFEo2rESX33g5iqk0g+7GSrv2eQJ3E8nNlAzKQ9TwzQXUM4GhayNan7QFBQ90TkiDKhTlvXQOx531W+Wnu+kQ9HiGZdDGMNJ4U1bi7YCuYGT4Dn6bTNKn9rfVVUPkls9s99Coely4UDEBejrVZEUk3vmqsjtnpclZ7jGgfL5m/GDjweH8+PO9u8/Zuwl7CotbjHUJXscqdr9rrzfTOr6h/26fV7VGxAP56shT/sEmw2XmKt20Pg1AOTlCPNrO3ftq8G1ijHD3JRYxVZjGyCHmCybJN0lWS6Qk5OIRrRlFhF8T02BpSB561bTn/gQ5o3mponibx0kdExx1dEm8zj6MpV4V6DjtPunPXwZKNNy877ezoixu6+e4cUaKybYLBOu5M3VAyS4fIwCsuNv1IT7yMHVAKNOdX52+DRhrhMITIPKjOoN8SLIjKF4zhvVGjjP89G5R1rjI8QOszyQg9MzEzX3mjLor1Puz76aWUwMz184e3+rJzhTjml8zHd1GC7PDVzV7+Y7xlXfeEvNk07hUdU4cvM26sC8Fp+jxAbkLMsmDlEkkN7D/cOxwpYNPCZESqHFQr2haUMyL41lqLiweGpaKJY5hIbrJy3dVRi8YV9yoIQ4dFB8ub5CaCyjd9wLWuGag7ZgeQ/ojyNovpCRBs1Tkdvv1lhG8F252jejAaZJvybu16UonQ3cjYm8+snSgj89kZBv9dOPQx6zDXnEkMQqLgp0/FcNolNuUIkaTctBmg67hxgbZ8wsAye77Ip1gFFB6a7/2GYNzUSEoxUJ7HigNKKMLBu9ZgtWr5SAvSb29SXzsgtECLzTu+dUHJL3wzgQjxlgDv0r+brtZF4onjghKwrzvsbE3d9eBKinmv7AwnPnrlBbywgNaeBHN/AHu648h8IdUc3bh8TpDSr0kRzsDxlIaNNLcpfi45Vqd1j83sRvy2NSnvvy+7utb4d19h+R3KN0NizRDdSeAJiRvosmezd9SQp8BtPI3bul4pfqTqTjZUKWL/tU6u0Jpqr8/jEHPK3XLFHG5L2L/vzfvD0C1TPbTlCMkjOA9MGhCGezHhbZp2Ph7FI1H+s0tdnEzBtn9uxE2DvKBnfq1/m4J3j6UUBlXSEBWVb336ESiEisHx1jrXS2NHbboZWkbIBqG/GrgdWGjqTZFCgHC/t4qnHqfqN2QbkyzxbMPXjHKCXaD5AAbQ1WJ+9/BX+Z+uPT6pkBv1KKRBOdSzko0AMCO0cefWTykYHRsv4+9vfUwoSE5YJc8EzQZzlbP2/QbWqHRAfuSkxx73DjEl2nzNap4ri4vk4LZ/Lb2r4239JYiKWPFX3S8RPdoZ9q5HSLlaoTM62A8tEZ36ZwXZHST6TYtxGcQ8WqxWz50HnbagDaGBOcYmeQojKfquEkzc0ATW+bZ7YV2LzdBa/kXb92CaQJXXDnlZU8Ayt7spGKwXrBTZrFcJ3jB7fAtKVuXw7aX0jXD2csi0q6FCTHXrAWF0JgawcPKMOh1RmsOprAjH2khBrxAIre95gh7zS32QERi6FUgcpogON6e4HfOKvce250Qe+998YaNE6+5IMDP76yFeID2uzqqHNhAm/qfHp4JleDrBihCb6oKR5q61sqh82lfwlmIvXCiiQC9s/Bm3gl38jct0VIDQSu7vn+0ExZYXdziUpO0iMQxO9vQepfb4YFnIJFd5a99cRnzNCrR6GJyEJ6mQ09Qz5QskPI3va6boUYJvlvpCIzcscq6W2kucmSkm+o7G4WoZORqWdh9nXr7dBTR9oMSUzFUGtmZp3Nr1NCuyJrML9vF2m/2Z+TiT7Kkho4npsGQhw+ILCqvpEXp2fRr7XH95qgZgMKkSSByd6OsYFJEb2wTXJvD45WRJ+qdXGrKxU5qkZJZ0DStMQP60bABTWhSJEASg1MXPlo71egSRn3kPSE52eOUdhttV0KQWINaOtak7jTBoCLqCazmZta375mGhSED6vWqqRdDByPRfbvPcHRXck8Y0MtqTDhZQfN4pTuS9AO/QNgieC42/Lw9xxFE8bS6qkcBCrQEyQgIYKIJoy8PdsfyUFf3HjCMUfmM+vIwKDs4gKReRenrkB6+QIGIpqwgnzQVv4jQzipUKu8Tqw7q+6DeXqbBnf0huE1yLO3QzdKg49xmmma6DqXpK/6OPDYja8TIwaYcWkkDQC901SS3QCaGxY4l2a/DVlxyyd/SKIPvQndF2TuIXh+u7010aBj0p02QpJTlRV/7maDV25VX5+cGb5ij4pl3smZ2iwItgrgdg0l9vP8C4ZPofLElfTO7RmNlSgVXanQfCmGVGsRZ8Oq2I/VO1u2QlgFWoIqw1pP/DErctddpJId6p0T7ZyhoBH+CZ4at/CNeHxLLtHeP2HgJ1qhk/PwWRuIMuMeHNYq7ZpEz0UCpCUwVAAqC+8Vuanrs2evFSEgE5CRBA6Fd0rDuNc5ceg5/0DixWglsPJjq9gyjxlCqmVm+kJmivroCjNr/jOR9g721j8PptVTdHAXiVggEfiSMHKMfHOnYSUwwAHkbLQI5O00gQVcPdAZX4ugZHpwQjkgNsfWBrsafuzPytn5zwK0SpdiNv+kV1A+sf9sbZw01rNHmPNvy9SSIPhFWD7QQSuK3V+SutgSJ9wqU+kXnmdhgaRPnlXJD0nA9LuOkOD8s+U7iC24CoTddjmpbNkjx+9m7yPTEdPlKyELPJ/CeA+py4lBvopSRSPxhL6XxdpTFG5rpNJouqPvux81w8jqFZvLuyU/Gmd8DWb7P5UNkgg+xtKsdk6dT2u2rjJ/WQC9GSSheHSRmiSfbQD51V2a7T8oPK4KIR3RKoOAP80fdlJbRelT41LdY+oV+E1GosDMuA2sRAwQB/o59gvBeRF/SQYxyTE+mD9A89nZmun0B5t3TCgvNbBKG3Zv/EBy8h3OQwjz3Kjuc0axGeyZl66S3d4GZ3orZZjYTfzLtI4YDh9uEtoZSDeLDsjYDBM7qGYB5kfg/rXKG2FRKSBGmAP34/GylOCuLmwRCkxLa2fu7oKLe870WhaKGYSrLhjmZFz7bleI58Tc40UicN7ZCVnmKBq86ukVLafvmziAOlZf+AKLGPgCSedqe+LX2atzRZ8bQCE2upTWZeZT28FMq79tPVro5POMAA7Jgs9E/ivt02GIl5dqi5zjnvWZgxXtMuSMWnEEw4ob1kmiqB2e7FnpDfiSJtK35QoFcaYc/o8NRplVaFGeWDghAELL8K1fELPsgC0sAT/UWgztQ5fQHihNqWJcTfXN4+iZEVSxnvuRcMERvXdBgRCjDqI6bKH4wXlGut4d8ZkIOCBr+KFaZS+vWP8oeKfDG99IZuOvHoex9S2Og0JegaJ21VnLZVZe/xyaL1tgMLsJAF4bzo8umb9vB5bGCWf0VgzdkOg8Xi4Y4itrETzrGXU27WXbEmfmxXSFj32v+WHL5dYmEijzsljIUS0aUPM52CJxGyfPUTxbSEu2ANIn5OV+qf4Tj/lQ7blOrysbqqH4iWgb1HfY6QM8d23nofBo0i+zNRooOqZj3ufEpmvCAUGFHB833eJjr9UAmW94KU0W9yPv4fN9Y5C8dGdvy6BItMFGUyZHc+dMK/wQ3g9W1tvTUYJg7XrqxoaZNe88ouPs2eIRSZL4kiigDrziYvFDFUwob2cQgMam3X29DpmbYyP1Obpf8+ZLEZl5O2072ULpI1oQm0QGSyDj7crrx5Gae8+GKpRGPRvAJaNYhAPeqUtDmS5Ev5QGEuCVKcXxulK13cTc/NxQJuH80lgJjTnf3heAJ0QHRC8+T0oY0VIUfQiF0e6dlAsXMEAbeWsk54R3gr7JHfpkROZKI+bjn2h0XNn+jIldhzfaopZj/i+2jZx4vQJhLalj0hn9Ljtkg57wdn7FES82SoKkTnPmSMyhUhYW0DUWJxUO7Ehm5NemImnqndEg8BKfcCbV8sbIcyZKT7cACjjzLLrzxMhpfhRDMuh1DRqSt6BGlfoh59pfhYWglQNZqngHr3KE9nWND8w5B2Y8PA8Jg+a3QEDWXCQioKDnZ8KmT9+8j4BTmmWfy/NMRyh8KOJBO66wFcl15YbmCCV77n0mHs8nyS