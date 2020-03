Hon blir ny hållbarhetschef på Carlsberg Sverige

Anna Anderberg blir hållbarhetschef. Hon började sin nya tjänst 1 mars och har en lång bakgrund inom Carlsberg Sverige. Tidigare har hon haft ett delat ansvar för internkommunikation och hållbarhet.

Annas nya roll innebär att hon nu kan koncentrera sig helt på hållbarhetsfrågorna i bolaget.

Together Towards Zero

– Det känns verkligen jättebra att kunna ha fullt fokus på hållbarhet och är en tydlig signal om att det är ett prioriterat område på Carlsberg Sverige. Vi har en ambitiös hållbarhetsagenda, med flera utvecklingsprojekt på gång, inte minst inom förpackningsområdet, säger Anna Anderberg och fortsätter:

– Några av projekten som drivs just nu är att öka andelen återvunnet material i PET-flaskor samt att konvertera plasten i flerpack till 100 procent återvunnen plast. Det finns mycket mer att göra, vi drivs av vår ambition Together Towards Zero och vill leverera på våra ambitiösa hållbarhetsmål.

Noll utsläpp från energiförbrukningen

2017 blev Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg det första stora bryggeriet i Sverige med noll koldioxidutsläpp från sin energiförbrukning.

Samma år lanserade Carlsberg det globala hållbarhetsprogrammet Together Towards Zero som består av fyra ambitionsområden: noll koldioxidavtryck, noll vattenspill, noll oansvarig konsumtion och noll olyckskultur.

Var och en av dessa ambitioner är underbyggda med mätbara delmål för åren 2022 och 2030 i linje med Agenda 2030.