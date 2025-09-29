Här är finalisterna till Miljöstrategipriset 2025

Miljöstrategipriset delas ut av Miljö & Utveckling till en organisation som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi, förankrat den i ledningen och genomfört den på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Även potentialen att inspirera andra aktörer vägs in. Juryn lägger stor vikt vid uppnådda resultat, och alla nomineringar bedöms i relation till organisationens storlek.

Här är finalisterna:

Sekab BioFuels & Chemicals

Kemiindustrin är en av världens mest utsläppsintensiva branscher. Sekab i Örnsköldsvik har tagit fram en fossilfri prismodell, producerar biobaserade kemikalier och nådde netto noll i scope 1 och 2 redan 2024 – sex år före plan. Genom att utmana den traditionella prissättningen på oljeindex visar bolaget att fossilfri affärslogik är möjlig och lockar kunder att själva minska sina utsläpp.

Golvkedjan AB

Som en av landets största entreprenadkedjor driver Golvkedjan på för lägre utsläpp i hela värdekedjan. Företaget har satt mål om netto noll i scope 1 och 2 till 2027 och i alla scope till 2045. Kärnan är färdplaner med leverantörer för att minska klimatavtrycket från material, men kedjan satsar också på jämställdhet i branschen genom kvinnliga nätverk och lokala samhällsinitiativ.

EMC – Energi- och Miljöcentrum

Genom projektet Klimatbokslutet får över 30 företag i Halland och resten av landet möjlighet att mäta, följa upp och minska sin klimatpåverkan. Projektet omfattar utsläpp motsvarande cirka 100 000 ton CO2e och fungerar som en plattform för gemensamt lärande och investeringar i fossilfri energi och elektrifiering. Styrkan ligger i att både små och stora aktörer kan delta och tillsammans driva på en gemensam utsläppsminskning.

Erikshjälpen Second Hand

Organisationen har tagit ett tydligt ställningstagande mot ohållbar konsumtion genom beslutet att sluta ta emot och sälja kläder från fast fashion-jätten Shein. Beslutet väckte nationell uppmärksamhet och satte en ny standard för vad hållbar second hand kan vara, med fokus på giftfria material och rättvisa villkor. Initiativet har redan inspirerat andra återbruksaktörer och markerar att cirkulär ekonomi måste bygga på hållbara produkter.

Priset har delats ut sedan 2015, och bland tidigare vinnare finns Höganäs AB, Bostadsbolaget Västervik, Kappahl, Upphandlingscentrum Falun-Borlänge-regionen, Region Västmanland och Vasakronan. I år delas priset ut i samband med Miljö & Utvecklings årliga konferens Miljöstrategidagarna den 16 oktober 2025.