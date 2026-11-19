Inne i mässhallen pågick samtal på flera scener samtidigt. Volymen på mikrofonerna höjdes under dagen, och vid rundabordssamtalen kunde deltagarna behöva hörlurar för att höra den som satt mitt emot.

– Det var intensivt, med väldigt långa dagar och komplicerade transporter. Det hände mycket och det var mycket energi. Ganska utmattande, men också inspirerande, säger hon.

Grönt stål och elektrifiering av tunga transporter hörde till de svenska lösningar som väckte stort intresse på mötet, enligt Sofia Svingby. Hon medverkade i panelen när den svenska paviljongen invigdes och beskriver ett välbesökt svenskt program.

– Det jag tar med mig från mötet är att lösningarna finns. Det vi behöver är en ambitiös klimatpolitik och regler som gör att de klimatlösningar som finns kan skalas upp och bli kommersiellt gångbara. Budskapet hördes överallt i näringslivspaviljongen: Vi har lösningarna. Ge oss förutsättningarna för att det ska kunna bli lönsamt, kommersiellt och skalbart.

Bland de frågor som lyftes på Cop31 pekar Sofia Svingby särskilt ut koldioxidpriset, energieffektivisering, elektrifiering och utfasning av fossila bränslen som viktiga för Afry.

– Cop31 har förstärkt vikten av att fortsätta hålla tempot i omställningen trots att omvärlden är osäker. Det är också tydligt att näringslivet står enade i att omställningen behövs och att omställning, konkurrenskraft och resiliens faktiskt går hand i hand.

En annan reflektion som Sofia Svingby tar med sig från Cop31 gäller vilken roll politiken kan spela när företagen vill använda klimatlösningar i större skala.

– Lösningarna finns. För att genomföra dem och hålla tempot uppe behöver näringslivet och politiken jobba tillsammans. Ingen av oss kan göra det på egen hand. Det perspektivet har vi med oss i vårt eget arbete och i dialogen med våra kunder framöver.