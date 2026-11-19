Ryssland, Saudiarabien och andra arabländer samt Indien vill dock skjuta upp publiceringen till 2029. Länderna anser att utvecklingsländer missgynnas i IPCC:s arbete och att vissa vetenskapliga antaganden gynnar rikare länder. Alliansen Asian Peoples’ Movement on Debt and Development, menar att IPCC:s utsläppsscenarier lägger en oproportionerligt stor del av ansvaret på det globala syd. Johan Rockström avvisar kritiken och framhåller att rapporterna bygger på objektiv, vetenskapligt granskad forskning från hela världen.

Flera utvecklingsländer, däribland små önationer och de minst utvecklade länderna, motsätter sig också en försening. Nepals klimatförhandlare anser att kritiken mot IPCC är politiskt motiverad. Enligt FN:s beräkningar är världen på väg mot en temperaturökning på 2,8 grader, vilket gör den kommande rapporten viktig för bedömningen av behovet av ytterligare utsläppsminskningar.