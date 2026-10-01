Så går det för Sverige med miljömålen

För övriga miljökvalitetsmål krävs ytterligare insatser. Samtidigt konstaterar Naturvårdsverket att utvecklingen går åt rätt håll för flera mål, även om förbättringarna inte är tillräckliga för att målen ska nås fullt ut till 2030.

De största utmaningarna finns enligt myndigheten inom klimat, biologisk mångfald och föroreningar. Ett förändrat klimat riskerar dessutom att göra vissa andra miljömål svårare att nå, bland annat Storslagen fjällmiljö och Grundvatten av god kvalitet.

Naturvårdsverket lyfter samtidigt fram att bilden är mer nyanserad än om ett mål som helhet nås eller inte. Flera miljökvalitetsmål innehåller delmål, så kallade preciseringar, som bedöms kunna nås helt eller delvis även när det övergripande målet inte gör det.

Så går det för de 16 miljökvalitetsmålen

Begränsad klimatpåverkan – Målet kommer inte att kunna uppnås

Frisk luft – Målet kommer delvis att kunna uppnås

Bara naturlig försurning – Målet kommer inte att kunna uppnås

Giftfri miljö – Målet kommer inte att kunna uppnås

Skyddande ozonskikt – Målet kommer troligen att kunna uppnås

Säker strålmiljö – Målet kommer delvis att kunna uppnås

Ingen övergödning – Målet kommer inte att kunna uppnås

Levande sjöar och vattendrag – Målet kommer inte att kunna uppnås

Grundvatten av god kvalitet – Målet kommer inte att kunna uppnås

Hav i balans samt levande kust och skärgård – Målet kommer inte att kunna uppnås

Myllrande våtmarker – Målet kommer inte att kunna uppnås

Levande skogar – Målet kommer inte att kunna uppnås

Ett rikt odlingslandskap – Målet kommer inte att kunna uppnås

Storslagen fjällmiljö – Målet kommer inte att kunna uppnås

God bebyggd miljö – Målet kommer inte att kunna uppnås

Ett rikt växt- och djurliv – Målet kommer inte att kunna uppnås

Den fullständiga fördjupade utvärderingen, med övergripande slutsatser och förslag till regeringen, ska presenteras i januari 2027. Utvärderingen görs vart fjärde år och tas fram av åtta myndigheter.