Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering visar att Sverige når miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt till 2030. Målen Frisk luft och Säker strålmiljö bedöms vara nära att nås.
Så går det för Sverige med miljömålen
Miljömål
Sverige når ett av de 16 miljökvalitetsmålen till 2030 och är nära att nå ytterligare två. För övriga mål krävs fler insatser, enligt Naturvårdsverkets nya utvärdering.
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För övriga miljökvalitetsmål krävs ytterligare insatser. Samtidigt konstaterar Naturvårdsverket att utvecklingen går åt rätt håll för flera mål, även om förbättringarna inte är tillräckliga för att målen ska nås fullt ut till 2030.
De största utmaningarna finns enligt myndigheten inom klimat, biologisk mångfald och föroreningar. Ett förändrat klimat riskerar dessutom att göra vissa andra miljömål svårare att nå, bland annat Storslagen fjällmiljö och Grundvatten av god kvalitet.
Naturvårdsverket lyfter samtidigt fram att bilden är mer nyanserad än om ett mål som helhet nås eller inte. Flera miljökvalitetsmål innehåller delmål, så kallade preciseringar, som bedöms kunna nås helt eller delvis även när det övergripande målet inte gör det.
Så går det för de 16 miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan – Målet kommer inte att kunna uppnås
Frisk luft – Målet kommer delvis att kunna uppnås
Bara naturlig försurning – Målet kommer inte att kunna uppnås
Giftfri miljö – Målet kommer inte att kunna uppnås
Skyddande ozonskikt – Målet kommer troligen att kunna uppnås
Säker strålmiljö – Målet kommer delvis att kunna uppnås
Ingen övergödning – Målet kommer inte att kunna uppnås
Levande sjöar och vattendrag – Målet kommer inte att kunna uppnås
Grundvatten av god kvalitet – Målet kommer inte att kunna uppnås
Hav i balans samt levande kust och skärgård – Målet kommer inte att kunna uppnås
Myllrande våtmarker – Målet kommer inte att kunna uppnås
Levande skogar – Målet kommer inte att kunna uppnås
Ett rikt odlingslandskap – Målet kommer inte att kunna uppnås
Storslagen fjällmiljö – Målet kommer inte att kunna uppnås
God bebyggd miljö – Målet kommer inte att kunna uppnås
Ett rikt växt- och djurliv – Målet kommer inte att kunna uppnås
Den fullständiga fördjupade utvärderingen, med övergripande slutsatser och förslag till regeringen, ska presenteras i januari 2027. Utvärderingen görs vart fjärde år och tas fram av åtta myndigheter.