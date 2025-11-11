GRI lanserar verktyg för klimatrapportering enligt FN:s riktlinjer

Global Reporting Initiative (GRI) har lanserat ett nytt verktyg som ska hjälpa företag och investerare att rapportera sin klimatpåverkan i linje med FN:s krav på integritet och transparens i nettonollåtaganden. Verktyget, Integrity Matters Checklist, bygger på rekommendationer från FN:s högnivågrupp för nettonollmål (HLEG) och är helt integrerat med GRI:s nya klimatstandard, GRI 102: Climate Change.