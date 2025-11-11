Global Reporting Initiative (GRI) har lanserat ett nytt verktyg som ska hjälpa företag och investerare att rapportera sin klimatpåverkan i linje med FN:s krav på integritet och transparens i nettonollåtaganden. Verktyget, Integrity Matters Checklist, bygger på rekommendationer från FN:s högnivågrupp för nettonollmål (HLEG) och är helt integrerat med GRI:s nya klimatstandard, GRI 102: Climate Change.
GRI lanserar verktyg för klimatrapportering enligt FN:s riktlinjer
Dagens M&U GRI lanserar checklista för trovärdig klimatrapportering enligt FN:s riktlinjer om nettonollmål och transparens.
Foto: Adobe Stock
Checklistan vägleder organisationer i hur de ska rapportera utsläppsminskningar, implementera omställningsplaner och minska investeringar i fossila bränslen. Fokus ligger på vetenskapsbaserade mål, rättvis omställning och dubbel materialitet – det vill säga hur miljö- och samhällsrisker påverkar både företagets ekonomi och omvärlden.
