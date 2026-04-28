Ny panel ska hjälpa länder att ställa om – med konkreta klimatbesked

Enligt Colombias miljöminister Irene Vélez Torres handlar satsningen både om att fylla ett tomrum och att höja tempot i omställningen.

– Denna panel reparerar en historisk brist genom att för första gången skapa ett organ som är helt inriktat på att övervinna beroendet av fossila bränslen, sade hon i samband med lanseringen.

Hon betonade också att panelen ska bidra till att samla och strukturera vetenskaplig evidens under de kommande fem åren, för att ge städer, regioner och länder bättre förutsättningar att fatta beslut om en snabbare energiomställning.

Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning, är en del av panelen. Han lyfter fram att energiomställningen är en komplex fråga som spänner över flera områden.

– Det handlar inte bara om klimatet, utan också om ekonomi, rättvisa och sociala frågor. Vetenskapen kan fungera som en bro mellan länder som vill gå snabbare fram och de som fortfarande tvekar, sa hanunder lanseringen.

Panelen ska ge konkreta råd till länder inom sektorer som bygg, jordbruk, industri, ekonomi och transporter. Målet är att bidra till en mer samordnad global strategi för att minska beroendet av fossila bränslen och samtidigt hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av omställningen.

Själva toppmötet i Santa Marta samlar ministrar från nära 60 länder och leds av Colombia och Nederländerna. Bakgrunden är ett växande missnöje med tempot i FN:s klimatförhandlingar, där många länder upplever att framstegen går för långsamt för att möta klimatmålen.

Samtidigt sker mötet i ett läge där världens energisystem präglas av stor osäkerhet. Volatila oljepriser och geopolitisk oro har tydliggjort riskerna med ett fortsatt högt beroende av fossila bränslen – både ur ett säkerhets- och ett ekonomiskt perspektiv.

Satsningen på en ny forskarpanel har dock mött viss kritik. Vissa bedömare varnar för att parallella initiativ utanför FN-systemet kan splittra det globala klimatarbetet. Förespråkarna menar i stället att kompletterande samarbeten är nödvändiga för att öka takten och omsätta forskning i praktisk politik. Att USA inte deltar i mötet, efter förändringar i landets klimatpolitik, ses av arrangörerna som ytterligare ett skäl till att andra aktörer behöver ta en mer aktiv roll.