Ny panel ska hjälpa länder att ställa om – med konkreta klimatbesked

Internationellt En ny global forskarpanel ska ge regeringar konkreta klimatbesked i omställningen bort från fossila bränslen. Läs mer om hur panelen ska arbeta – och vilken roll den kan få i den globala energiomställningen.

Panelen. Foto: press

En ny vetenskaplig panel med klimatforskare lanseras i samband med den globala konferensen om att fasa ut fossila bränslen, som äger rum i Santa Marta, Colombia. Initiativet är en del av konferensen där ett 60-tal länder och EU deltar för att påskynda omställningen till ren energi.

Panelen, som fått namnet Scientific Panel for the Global Energy Transition, SPGET, beskrivs som den första i sitt slag och ska fungera som ett stöd för regeringar som vill ta konkreta steg bort från kol, olja och gas. Tanken är att samla några av världens främsta experter inom klimat, ekonomi och teknik för att stärka kopplingen mellan forskning och politiska beslut.

Enligt Colombias miljöminister Irene Vélez Torres handlar satsningen både om att fylla ett tomrum och att höja tempot i omställningen.

– Denna panel reparerar en historisk brist genom att för första gången skapa ett organ som är helt inriktat på att övervinna beroendet av fossila bränslen, sade hon i samband med lanseringen.

Hon betonade också att panelen ska bidra till att samla och strukturera vetenskaplig evidens under de kommande fem åren, för att ge städer, regioner och länder bättre förutsättningar att fatta beslut om en snabbare energiomställning.

Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning, är en del av panelen. Han lyfter fram att energiomställningen är en komplex fråga som spänner över flera områden.

– Det handlar inte bara om klimatet, utan också om ekonomi, rättvisa och sociala frågor. Vetenskapen kan fungera som en bro mellan länder som vill gå snabbare fram och de som fortfarande tvekar, sa hanunder lanseringen.

Panelen ska ge konkreta råd till länder inom sektorer som bygg, jordbruk, industri, ekonomi och transporter. Målet är att bidra till en mer samordnad global strategi för att minska beroendet av fossila bränslen och samtidigt hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av omställningen.

Själva toppmötet i Santa Marta samlar ministrar från nära 60 länder och leds av Colombia och Nederländerna. Bakgrunden är ett växande missnöje med tempot i FN:s klimatförhandlingar, där många länder upplever att framstegen går för långsamt för att möta klimatmålen.

Samtidigt sker mötet i ett läge där världens energisystem präglas av stor osäkerhet. Volatila oljepriser och geopolitisk oro har tydliggjort riskerna med ett fortsatt högt beroende av fossila bränslen – både ur ett säkerhets- och ett ekonomiskt perspektiv.

Satsningen på en ny forskarpanel har dock mött viss kritik. Vissa bedömare varnar för att parallella initiativ utanför FN-systemet kan splittra det globala klimatarbetet. Förespråkarna menar i stället att kompletterande samarbeten är nödvändiga för att öka takten och omsätta forskning i praktisk politik. Att USA inte deltar i mötet, efter förändringar i landets klimatpolitik, ses av arrangörerna som ytterligare ett skäl till att andra aktörer behöver ta en mer aktiv roll.

Internationellt
publicerad 28 april 2026
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

8 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny forskarpanel lanseras vid toppmöte om fossilutfasning

37 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Remissvar: Stöd för snabbare prövning – men flera vill se omtag

38 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Premium
EU

Ny vägledning: så ska företag stoppa svinnet av osålda varor

30 mars
Premium
Verktyg

Ny kalkylator ska räkna hem klimatinvesteringarna

24 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Nya Sverigechefen på Position Green: Så gör du hållbarhet till affärsnytta

19 mars
Premium
Klimat

Nytt EU-verktyg ska synliggöra kostnader för luftföroreningar och kemikalier

11 mars
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

8 minuter sedan
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

17 april
Premium
Hållbart Samhällsbyggande

Genomgång: Så vill partierna bygga hållbart

13 april
Premium
Politik

”Det är svårt att göra så mycket sämre” – så tycker branschen om vårbudgeten

13 april
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

10 april
Premium
karriär

Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

23 april
Premium
Karriär

Ny ordförande för Miljömålsrådet – så vill Lena Erixon utveckla arbetet

21 april
Premium
Karriär

Nu blir hon ordinarie vd för Mistra

16 april
Premium
Karriär

Kompass: Passar du som hållbarhetschef?

14 april
Dagens M&U

Nya ledamöter ska stärka arbetet med cirkulär ekonomi

30 mars

Det senaste

Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

8 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny forskarpanel lanseras vid toppmöte om fossilutfasning

37 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Remissvar: Stöd för snabbare prövning – men flera vill se omtag

38 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Öppet brev: Svenska bolag vill göra EU till ”elektrounion”

41 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

SGU varnar för brist på geologiska underlag i klimatanpassningen

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Fosforbrist kan minska skogars klimatnytta

60 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Experter möttes i Bryssel för att diskutera ozonskikt och klimatåtgärder

1 timme sedan
Premium
Internationellt

Ny panel ska hjälpa länder att ställa om – med konkreta klimatbesked

4 timmar sedan
Premium
Tillståndsprocesser

Genomgång: Så tycker remissinstanserna om snabbare industriprövning

8 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Ny forskarpanel lanseras vid toppmöte om fossilutfasning

37 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Remissvar: Stöd för snabbare prövning – men flera vill se omtag

38 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Öppet brev: Svenska bolag vill göra EU till ”elektrounion”

41 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

SGU varnar för brist på geologiska underlag i klimatanpassningen

54 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Fosforbrist kan minska skogars klimatnytta

60 minuter sedan
Premium
Dagens M&U

Experter möttes i Bryssel för att diskutera ozonskikt och klimatåtgärder

1 timme sedan
Premium
Internationellt

Ny panel ska hjälpa länder att ställa om – med konkreta klimatbesked

4 timmar sedan