Flygresor är fortfarande billigare än tågresor på mer än hälften av EU:s gränsöverskridande rutter, visar en ny rapport från Greenpeace. Studien, som analyserar biljettpriser på 142 internationella och nationella rutter i 31 europeiska länder, visar att flyg var det billigare alternativet på 54 procent av de gränsöverskridande resorna.
Ny studie: Flyg billigare än tåg på många EU-sträckor
Forskning Trots tågtrafikens klimatfördelar är det fortfarande billigare att flyga än att ta tåget på över hälften av EU:s internationella resor, enligt en ny rapport från Greenpeace. Organisationen varnar för orättvisa villkor och efterlyser reformer för att göra tågresor mer ekonomiskt konkurrenskraftiga.
Foto: Adobe Stock
Enligt rapporten kostade till exempel en flygbiljett från Barcelona till London så lite som 14,99 euro, medan den billigaste tågbiljetten samma dag kostade hela 389 euro. På vissa rutter kunde tåget vara upp till 26 gånger dyrare än flyget. Bland de mest extrema exemplen finns också resor som London–Bratislava och Paris–Köpenhamn, där tågbiljetten i genomsnitt kostade mer än 20 gånger så mycket som flyget.
