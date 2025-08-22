Ny studie: Flyg billigare än tåg på många EU-sträckor

Enligt rapporten kostade till exempel en flygbiljett från Barcelona till London så lite som 14,99 euro, medan den billigaste tågbiljetten samma dag kostade hela 389 euro. På vissa rutter kunde tåget vara upp till 26 gånger dyrare än flyget. Bland de mest extrema exemplen finns också resor som London–Bratislava och Paris–Köpenhamn, där tågbiljetten i genomsnitt kostade mer än 20 gånger så mycket som flyget.

