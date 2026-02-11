Den Europeiska gröna obligationsstandarden, EUGBS, har fått en stark inledning, med över 22 miljarder euro i emitterade obligationer under sitt första år. Standarden, som lanserades i slutet av 2024, gör det möjligt för obligationsutgivare inom EU att rikta finansiering till hållbara projekt i linje med unionens taxonomi för gröna investeringar.
Stark start för EU:s gröna obligationsstandard – 22 miljarder euro emitterade första året
Dagens M&U EU:s nya standard för gröna obligationer har haft en framgångsrik start med bred efterfrågan från både offentliga och privata aktörer.
Foto: Adobe Stock
För att få använda EUGBS krävs att minst 85 procent av kapitalet går till taxonomianpassade aktiviteter. Dessutom ställs krav på oberoende granskning före emission, årlig rapportering efteråt samt tillsyn från den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA.
