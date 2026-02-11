Stark start för EU:s gröna obligationsstandard – 22 miljarder euro emitterade första året

Den Europeiska gröna obligationsstandarden, EUGBS, har fått en stark inledning, med över 22 miljarder euro i emitterade obligationer under sitt första år. Standarden, som lanserades i slutet av 2024, gör det möjligt för obligationsutgivare inom EU att rikta finansiering till hållbara projekt i linje med unionens taxonomi för gröna investeringar.