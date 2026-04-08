EU jagar nya experter för att rädda målet om nollföroreningar – de uppmanas ansöka

Dagens M&U EU lanserar en ny ansökningsomgång för organisationer att delta i arbetet med nollföroreningar, efter att en översyn visat att takten måste öka för att nå målen till 2030.

Foto: Adobe Stock

EU-kommissionen öppnar en ansökningsomgång för organisationer att ansluta sig till Zero Pollution Stakeholder Platform, med sista ansökningsdag den 5 maj 2026. Plattformen relanseras i ett läge där en halvtidsöversyn visar att arbetet måste intensifieras för att EU ska nå sina mål om nollföroreningar till 2030.

Enligt översynen, som publicerades tidigare under året, har framsteg gjorts sedan handlingsplanen lanserades 2021, men takten behöver öka. Särskilt pekar rapporten på behovet av bättre genomförande av lagstiftning inom områden som luft, vatten, mark, avfall, kemikalier och natur. Mot denna bakgrund vill kommissionen stärka samarbetet med aktörer från olika sektorer genom den uppdaterade plattformen.

Den nya plattformen ska fungera som ett forum för att identifiera och hantera sociala, ekonomiska och kulturella hinder som bromsar omställningen. Den ska även främja utbyte av erfarenheter och goda exempel samt lyfta fram effektiva strategier, investeringar och digitala lösningar. Internationellt samarbete är också en central del av uppdraget.

Organisationer med erfarenhet inom bland annat föroreningsförebyggande arbete, miljöförvaltning, forskning, innovation, finansiering och industri uppmanas att ansöka. Kommissionen eftersträvar en bred representation med hänsyn till geografisk spridning, kompetensområden och jämställdhet. Endast organisationer och offentliga aktörer kan ansöka, inte enskilda experter.

Upp till 50 medlemmar kommer att utses för en mandatperiod på fem år av generaldirektören för miljö. Plattformen kommer att ledas av generaldirektoratet för miljö tillsammans med representanter från Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

De utvalda organisationerna förväntas bidra till att ta fram ett treårigt arbetsprogram som uppdateras årligen. De ska även delta i möten två gånger per år i Bryssel och bistå med expertis i genomförandet av EU:s strategi för vattenresiliens. Det första mötet för den förnyade plattformen planeras till det fjärde kvartalet 2026.

Bakgrunden till initiativet är EU:s handlingsplan för nollföroreningar, som presenterades i maj 2021 och omfattade ett stort antal åtgärder för att minska miljö- och hälsorisker. Enligt den senaste översynen har många av dessa åtgärder genomförts, men nya insatser krävs för att nå målen. Rapporten lyfter också fram att minskade föroreningar kan ge betydande ekonomiska och sociala vinster, bland annat genom ökad produktivitet och förbättrade jordbruksresultat samt nya möjligheter för företag som investerar i grön teknik.

publicerad 8 april 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

